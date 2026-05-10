NB II: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–2 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 661 néző. Vezeti: Karakó Ferenc (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)

BÉKÉSCSABA: Póser –Kuzma, Viczián, Kelemen D., Mikló – Pintér B., Papp Á., Balla, Nagy G., – Zsolnai, Kóródi. Vezetőedző: Balog Zsolt

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Vajda R., Mikolay (Turi, a szünetben) – Kocsis D., Kozics – László K., Zamostny, Gazdag V. (Csucsánszky, a szünetben) – Zsóri D. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerzők: Nagy G. (57.) illetve Vajda (25., 59.)



Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hét bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba és a hat meccse veretlen Kozármisleny egymás ellen. Ha az Előre nem nyer, akár ezen a napon eldőlhet, hogy búcsúzik a másodosztálytól.