NB II: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny

PEHR NÁNDOR
2026.05.10. 18:52
Kozármisleny archív (Fotó: Reti Attila/KTE)
A labdarúgó NB II 29. fordulójában a sereghajtó Békéscsaba a játéknap előtt 5. helyen álló Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–2 (0–1)
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 661 néző. Vezeti: Karakó Ferenc (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)
BÉKÉSCSABA: Póser –Kuzma, Viczián, Kelemen D., Mikló – Pintér B., Papp Á., Balla, Nagy G., – Zsolnai, Kóródi. Vezetőedző: Balog Zsolt
KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Vajda R., Mikolay (Turi, a szünetben) – Kocsis D., Kozics – László K., Zamostny, Gazdag V. (Csucsánszky, a szünetben) – Zsóri D. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerzők: Nagy G. (57.) illetve Vajda (25., 59.)
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hét bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba és a hat meccse veretlen Kozármisleny egymás ellen. Ha az Előre nem nyer, akár ezen a napon eldőlhet, hogy búcsúzik a másodosztálytól.

 

