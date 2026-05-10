Thrillerbe illő hajrával menekült meg a Szentlőrinc

KVANDUK BENCE
2026.05.10. 18:50
Poór Patrikék megszerezték a rendkívül fontos három pontot (Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc, archív)
A labdarúgó NB II 29. fordulójában a 14. helyen álló Szentlőrinc hatalmasat harcolva megfordította a Videoton elleni találkozóját, s 2–1-es győzelmével kiharcolta a bennmaradást.

LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–1)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 500 néző. Vezette: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Milovanovics – Szolgai, Nyári (Harsányi, 66.) – Czérna (Kiss-Szemán, a szünetben), Samson (Márta, 87.), Tollár – Mascoe (Huszár M., a szünetben). Sportigazgató: Márton Gábor
VIDEOTON: Kemenes B. – Kovács K. (Menyhárt, 80.), Hesz, Spandler – Berekméri-Szigeti (Virágh, 72.), Geiger (Bertók, 72.), Kocsis G., Somogyi Á., Zsótér – Bedi, Rideg (Bartucz, 63.). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Szolgai (65. – 11-esből), Huszár M. (90+2.), ill. Rideg (37.)
MESTERMÉRLEG
Szolga Gorán másodedző: – Az első félidőben kevés helyzet alakult ki, az ellenfél egy lecsorgó labdából vezetéshez jutott, úgy gondolom, nem érdemtelenül. A fordulást követően mindenki az összes energiáját mozgósította, hatalmas szívvel küzdöttek a fiúk, ami két gólban is megmutatkozott. Az elmúlt négy fordulóban tíz pontot gyűjtöttünk, és az utolsó körben is szeretnénk nyerni.
Pető Tamás: – Nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, hatvan percig tartottuk magunkat egy felforgatott csapattal. Most kiderült, ez a gárda az ősszel miért végzett ott, ahol. A végére olyan futballisták is pályára kerültek, akik ezt a szintet még nem ütik meg. Lelkesedés és képesség nélkül ilyen játékot nagyon nehéz jól űzni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem kezdett jól a Szentlőrinc a Videoton ellen. Láthatóan tanácstalan volt a piros-fekete gárda, egyszerűen se hosszú indításokkal, se rövid passzokkal nem tudott támadást építeni, mindent lefülelt a vendégek hátsó hármasa, vagy éppen a középpályások olvasták nagyszerűen a játékot. A stabil védekezés és az ebből vezetett, esetenként veszélyesnek tűnő támadások meghozták a sikert a székesfehérváriaknak. Egy jobbról érkező beadást követően kétszer-háromszor is csak a magasba fejelték a hazai védők a labdát, amely Rideg Bálint elé hullt. A támadó nem tétovázott, s hat méterről, dropból jobbal a kapu jobb oldalába bombázott. Auerbach teljesen tehetetlenül nézte, ahogy elszáguld mellette a labda, csak annyit tehetett, hogy csalódottan kihalássza azt a hálóból.

A szünetben változtatott a Szentlőrinc, két friss játékos érkezett a pályára, Huszár kifejezetten jól is szállt be. Neki volt köszönhető részben az egyenlítés is, ugyanis nagyszerű ütemben tolta meg a labdát Spandler mellett a tizenhatos vonalán, épp akkor, amikor a védő odalépett volna, így a lábát találta el. A megítélt büntetőt Szolgai Máté higgadtan a bal alsóba gurította.

A Szentlőrinc egy pillanatra sem adta fel, hogy már ebben a fordulóban olyan előnyre tegyen szert, amivel az utolsó fordulótól függetlenül elkönyvelheti a bennmaradását. Egyre csak fokozta az elképzelés nélkül játszó Videotonon a nyomást, és a vendégek a ráadás második percében meg is törtek. Harsányi vette le a labdát Huszár Marcell elé, aki 15 méterről kapásból, jobbal, félmagasan a kapu jobb oldalába lőtt.

Mivel a Budafok ikszelt a BVSC-vel, a Békéscsaba pedig kikapott a HR-Rent Kozármislenytől, a Szentlőrinc már vasárnap este ünnepelhette a bennmaradást. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző három fordulóban hét pontot gyűjtő és ezzel most éppen bennmaradásra álló Szentlőrinc a legutóbbi két bajnokiját nullára elveszítő Videoton FC Fehérvár ellen.

