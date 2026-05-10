A Tiszakécske is elvitte a három pontot Karcagról

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

KARCAGI SC–TISZAKÉCSKEI LC 0–1 (0–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Berényi Tamás (Tóth II Vencel, Vargha Tamás)

KARCAG: Fedinisinec – Sághy (Fekete O., 62.), Fazekas L., Mona, Kovalovszki – Osztrovka (Szűcs K., 62.), Girsik Á., Sain (Györgye, 74.), Pap Zs. – Kohut, Kaye (Görög G., 74.). Vezetőedző: Varga Attila

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn (Sós B., 85.), Takács T., Lucas, Pataki B. – Gyenes (Zámbó M., 40.), M. Ramos (Takács Zs., 18.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Takács T. (83.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Ez ma messze volt attól, amit vártam, bár ha egy évvel ezelőtt azt mondja valaki, hogy simán benn maradunk, azt kinevetem. Ebben az osztályban azonban nem elég csak egyetlen félévben jól játszani. Amennyiben nem rúgod be a helyzeteidet, és hátul hibázol, akkor ezek az eredmények fognak jönni. Az edzés nem mérkőzésszituáció, a meccs a lényeg, téthelyzetben pedig nem teljesítünk jól.

Pintér Csaba: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, nem találtuk a ritmust, és sajnos két kulcsjátékosom is megsérült. A szünetben rendeztük a sorainkat, így a második félidőben átvettük a játék irányítását. Végül megérdemelten szereztük meg a három pontot, hiszen a fordulás után már azt játszotta a csapat, amit tud.

Ezúttal Karcagon csapott össze a két újonc (Fotó: Vígh Attila/KSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozót a Tiszakécske kezdte, az első lehetőség azonban a Karcag előtt adódott, Kovalovszki Máté jobb oldali beadásáról Kohut Máté maradt le centikkel. Az első tíz perc inkább egyfajta tapogatózással telt, a csapatok főként a mezőnyben gyűrték egymást. A vendégeket hamar érzékeny veszteség érte, a 18. percben Myke Ramos sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot. Nem sokkal később Horváth Emil veszélyes szabadrúgása okozott riadalmat a karcagi kapu előtt, de Takács Tamás szabálytalankodott a hazai kapuvédővel szemben. A félidő derekán a Tiszakécske előtt adódott az első nagyobb lehetőség, Horváth Emil kapott jó ütemben labdát, ám a lövését Fedinisinec Eduárd védeni tudta. A túloldalon öt perccel később Pap Zsolt tört be a tizenhatoson belülre, de Esery bravúrral hárította a próbálkozását. A vendégeket újabb kényszerű csere sújtotta a 40. percben, amikor Gyenes Ádám is megsérült. Az első játékrész gól nélküli döntetlennel zárult.

Girsik Áron és Varga József fejpárbaja (Fotó: Vígh Attila/KSC)

A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, sokáig egyik csapat sem tudott igazán fölénybe kerülni. A 60. percben Horváth Emil végezhetett el ígéretes helyről szabadrúgást mintegy 18 méterről, lövése kevéssel a kapu fölé szállt. A hajráig kevés helyzet alakult ki, inkább mezőnyharc dominált. A 77. percben Kócs-Washburn próbálkozott távolról, ám nem találta el a kaput. A döntő pillanat a 83. percben érkezett el, amikor jobb oldali szöglet után Takács Tamás emelkedett a legmagasabbra, és fejese után a labda a kapu jobb oldalában kötött ki, megszerezve a vezetést a Tiszakécskének. A hosszabbítás előtt még adódott egy lehetőség a vendégek előtt, amikor egy hazai labdaeladás után a csereként pályára lépő Sós Bence lőtt, próbálkozása viszont centikkel elkerülte a kaput. Újabb gól már nem született, így a Kécske győzelmet ünnepelhetett Karcagon. 0–1