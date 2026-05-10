NB II: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

FC AJKA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–0 – ÉLŐ

Ajka, 300 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Tóth Csaba János)

Ajka: Szabados – Nagy N., Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia, Csörnyei – Doncsecz, Csanádi, Kopácsi – Katona I. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Rjasko, Kalmár – Vágó L., Zvekanov – Suljic, Márkvárt, Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a két 33 pontos csapat egymás ellen, a négy meccse nyeretlen Ajka és az öt bajnoki óta győzni képtelen Szeged.