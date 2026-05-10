NB II: Karcagi SC–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

KARCAGI SC–TISZAKÉCSKEI LC

Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Berényi Tamás (Tóth II. Vencel, Vargha Tamás)

KARCAG: Fedinisinec – Sághy, Fazekas L., Mona, Kovalovszki – Osztrovka, Girsik Á., Sain, Pap – Kohut M., Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn, Takács T., Lucas, Pataki – Gyenes, M. Ramos (Takács Zs., 18.). Vezetőedző: Pintér Csaba

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen Karcag és a négypontos levonással sújtott, ennek ellenére a bennmaradását az előző fordulóban bebiztosító Tiszakécske egymás ellen.