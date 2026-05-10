NB II: Karcagi SC–Tiszakécskei LC
A labdarúgó NB II 29. fordulójában a 9. helyen álló Karcag a 12. helyezett Tiszakécskét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
KARCAGI SC–TISZAKÉCSKEI LC
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Berényi Tamás (Tóth II. Vencel, Vargha Tamás)
KARCAG: Fedinisinec – Sághy, Fazekas L., Mona, Kovalovszki – Osztrovka, Girsik Á., Sain, Pap – Kohut M., Kaye. Vezetőedző: Varga Attila
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn, Takács T., Lucas, Pataki – Gyenes, M. Ramos (Takács Zs., 18.). Vezetőedző: Pintér Csaba
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen Karcag és a négypontos levonással sújtott, ennek ellenére a bennmaradását az előző fordulóban bebiztosító Tiszakécske egymás ellen.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik