Újabb gyász a NBA-ben: 47 évesen meghalt Jason Collins

ROCK PÉTER
2026.05.13. 08:50
Jason Collins pályafutásának egyik utolsó meccsén 2014-ben (Fotó: Getty Images)
47 éves korában meghalt Jason Collins, hét NBA-csapat egykori játékosa. A korábbi kosárlabdázó hosszú ideje küzdött a glioblasztómával, az agydaganat egyik legagresszívabb formájával. Családja kedden jelentette be, hogy Collins Los Angeles-i otthonában, szerettei körében elhunyt.

Jason Collins tavaly novemberben beszélt nyilvánosan arról, hogy negyedik stádiumú glioblasztómát diagnosztizáltak nála. A korábbi center Szingapúrba is elutazott, ahol olyan kísérleti kezeléseket kapott, amelyeket az Egyesült Államokban még nem engedélyeztek. Az állapota átmenetileg javult, így részt tudott venni az All-Star-hétvégén Los Angelesben, valamint ellátogatott egykori egyeteme, a Stanford University mérkőzésére is. A betegség azonban nem múlt el.

„Megtört szívvel osztjuk meg, hogy szeretett férjünk, fiunk, testvérünk és nagybátyánk, Jason Collins elhunyt a glioblasztómával vívott bátor küzdelem után” – írta családja az NBA-n keresztül kiadott közleményében. Hozzátették, hogy Collins sokak számára jelentett inspirációt.

A 213 centiméter magas center hét egyesületet erősítve 13 idényt töltött az NBA-ben. Pályafutása során megfordult a New Jersey Nets, a Memphis Grizzlies, a Minnesota Timberwolves, az Atlanta Hawks, a Boston Celtics és a Washington Wizards csapatában is, majd a Brooklynba költöző Netshez tért vissza.

2013-ban történelmet írt, amikor a Sports Illustrated címlapsztorijában felvállalta homoszexualitását – ezzel ő lett az első aktív, nyíltan meleg sportoló Észak-Amerika négy nagy profi ligájában.

13 órája

Gyász: 29 évesen elhunyt a Memphis Grizzlies játékosa, Brandon Clarke

Brandon Clarke halálának okát egyelőre nem közölték.

 

