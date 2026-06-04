Eljött a Ferrari ideje? Monacóban megtörhet a Mercedes menetelése
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
Russellnek válaszolnia kell
George Russell számára rémálomszerű véget ért a Kanadai Nagydíj, ráadásul akkor sem lehetett volna maradéktalanul elégedett, ha végül kiesés helyett az ő győzelmével zárul a verseny. A brit a balszerencsésen alakuló nagydíjak és különösen a miami visszaesés után joggal várhatta bizakodva az egyik kedvenc vadászterületének számító montreali pályát, és egészen a futam 30. köréig úgy tűnt, maximális pontszámmal távozhat Montrealból.
Russell számára már az is intő jel lehetett, hogy csapattársa, Andrea Kimi Antonelli egész hétvégén tartani tudta vele a lépést, és folyamatos nyomás alá helyezte őt. Az akkumulátor meghibásodása végül nemcsak az olasszal vívott parázs csatáját zárta le, hanem a versenyét is, aminek következtében lemaradása 43 pontra duzzadt az egyéni világbajnoki összetettben.
Noha jelen állás szerint még legalább tizenöt futam és három sprintverseny van hátra az idényből, így maximálisan még 399 pont szerezhető, a Formula–1 történetében mindössze kétszer fordult elő, hogy valaki a mostaninál nagyobb különbségből fordítson a világbajnoki küzdelemben: 2012-ben Sebastian Vettel 46 pontos fórt dolgozott le Fernando Alonsóval szemben, míg 2022-ben Max Verstappen tüntette el a Charles Leclerc által kiépített 44 pontos előnyt.
Tovább nehezítheti Russell helyzetét, hogy a várakozások szerint csökkenhet a Mercedes előnye: amellett, hogy június elsejével szigorítottak a kompressziós arányt vizsgáló teszteken, a Kanadai Nagydíjjal lezárult az ADUO-rendszer első értékelési szakasza is, ami több rivális motorgyártó számára is lehetőséget teremthet a felzárkózásra.
Monaco ráadásul különösen rossz helyszín lehet a visszazárkózni kívánó brit számára, mivel minden jel arra utal, hogy a Mercedes az idei szezonban először valóban verhető lehet, így a pilóta hiába kerekedne felül a házon belüli csatában, arányaiban jóval kisebb mértékben tudna faragni a hátrányán. Persze, Antonellit is utolérheti a balszerencse, és bármikor hibázhat, amit a szűk hercegségbeli utcák különösen szigorúan büntetnek. Pont ezért érdekes lesz látni, milyen hatással lesz az olaszra, hogy most már egyértelműen ő számít a favoritnak.
Russell a mentális hadviselést már Montrealban elkezdte: a sprintfutamon történt incidens is számára kedvezően alakult, majd kiesése után többször is hangsúlyozta, hogy Antonelli az, aki elveszítheti a bajnokságot, így a nyomás egyre inkább az ellenfelére helyeződik, míg ő felszabadultabban versenyezhet a folytatásban.
A Ferrari és a McLaren az élre törhet
A sorozatban négy győzelmet szerző Antonelli már közvetlenül a leintés után, az ünneplés közepette figyelmeztetett: a soron következő Monacói Nagydíjon a Ferrari lesz a legyőzendő csapat. A hercegségbeli pálya jellegéből fakadóan ugyanis jól elfedheti az SF-26-os kisebb végsebességéből adódó hátrányt, miközben kidomboríthatja az autó erősségeit a lassú és középgyors kanyarokban.
Ráadásul a Ferrarival szerződést hosszabbító Charles Leclerc hazai közönség előtt sokszor képes váratlan teljesítményre, amit jól mutat, hogy az elmúlt öt évben háromszor is megszerezte a rajtelsőséget, igaz, ezt győzelemre csak egyszer, 2024-ben tudta váltani, amikor végre megtörte a sokat emlegetett monacói átkot.
A Kanadában pocsék formát mutató Leclerc-re így a hétvégén kétségkívül nagy figyelem irányul, és a Ferrari esélyeit tovább erősítheti, hogy Lewis Hamilton is magabiztosan érkezhet meg a helyszínre a montreali remek szereplés után. Bár a brit háromszor nyert már Monaco utcáin, sosem tartozott a legerősebb pályái közé, a mostani helyzet viszont lendületet adhat neki. Emellett a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által betiltott aktív aerodinamika, az egyenesmód-szakasz hiánya, valamint a végsebesség korlátozása is a Ferrari felé billentheti a mérleg nyelvét.
Azonban nem a Scuderia az egyetlen csapat, amelyik erősebb eredmény reményében utazott el Monte-Carlóba: a McLaren a kanadai dupla nullázást feledtetné a hercegségben. Az MCL40-es rendelkezik a mezőny egyik legkisebb tengelytávjával, így az autó kompakt méretei és agilis karaktere jól illeszkedhet a pálya szűk, lassú kanyargós részeihez, miközben az alacsony tempójú kanyarokban mutatott teljesítménye is bizakodásra adhat okot.
Mindezek ellenére nem lehet előre leírni a Mercedest sem: a csapat eddig csak egyszer, a miami sprintidőmérőn maradt alul egy körön, és a Montrealban bevezetett fejlesztésekkel kifejezetten a leszorítóerő növelését célozta meg, ami a hercegségben továbbra is kulcsfontosságú tényező. Ezen felül Kanadához hasonlóan Monacóban is rövid út vezet az első kanyarig, ami semlegesítheti a gyengébb rajtból fakadó hátrányt. A szűk utcákon alapvetően is nehéz az előzés, így Monte-Carlóban az idei szabályok sem változtattak azon, hogy a hétvége csúcspontját az időmérő jelenti.
Indul az európai szakasz
A 2026-os idény európai szakasza a Monacói Nagydíjjal veszi kezdetét. A mezőnyre rendkívül intenzív időszak vár: az előttünk álló nyolc hétvégén összesen hét nagydíjat rendeznek meg, miközben az első öt Grand Prix tizenkét hetet ölelt fel az áprilisi kényszerszünet nyomán. A nyári szünet a július végi Magyar GP után következik, majd a világbajnokság augusztus 21. és 23. között folytatódik Hollandiában, amit követően Monzába és Madridba is ellátogat a királykategória.
MI VÁRHATÓ A MONACÓI NAGYDÍJON?
Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság: a hatodik állomás Monte-Carlo, ahol a 72. Monacói Nagydíjat rendezik meg. A történelmi pálya a maga sajátosságaival teljesen más kihívás elé állítja a jelenlegi szabályrendszert, ami miatt több elemét is korlátozni, valamint módosítani kellett. Mindez az eddig látott erőviszonyok átrendeződéséhez is vezethet, és akár a Mercedes idei menetelését is megtörheti.
A Ferrari és a McLaren nagy lehetőség előtt állhat, míg a Red Bullra nehezebb hétvége várhat. A „vörös bikák” továbbra is szenvednek az egyenetlen pályákon és a kerékvetőkön, ami nemcsak a versenyzőknek okoz kényelmetlenséget, hanem a köridő szempontjából is hátrányt jelent. Monacóban ugyanis kulcsfontosságú, hogy a pilóták teljes magabiztossággal támadhassák a szűk utcákat és a kerékvetőket.
Megoldást jelenthet a hasmagasság növelése, ami stabilabbá tehetné az autót, és egyúttal kiszámíthatóbb viselkedést biztosíthatna a versenyzők számára, ugyanakkor időveszteséget is okoz. Ebből a szempontból különösen érdekes lesz látni, hogyan egyensúlyoz a Red Bull a teljesítmény és a vezethetőség között az optimális eredmény elérése érdekében. Max Verstappen a nehezebben vezethető autóval is képes varázsolni az időmérőn, míg Isack Hadjar többet profitálhat egy stabilabb, kiszámíthatóbb autóból.
Ez azért is fontos, mert Monacóban a kvalifikáción kialakult rajtsorrend alapjaiban határozza meg a verseny alakulását: a pole pozícióból 38-szor, míg az első sorból összességében 49-szer született győzelem. A futamon ráadásul a stratégia sem kínál túl sok lehetőséget az előrelépésre, mivel a kötelező két kiállás eltörlésével ismét az egy kerékcserés taktikák kerülhetnek előtérbe.
Ráadásul az esetleges biztonsági autós szakasz vagy a piros zászló akár azt is okozhatja, hogy a mezőny egyszerre cserél gumit. Erre már 2024-ben is láthattunk példát, akkor az első körben piros zászlóval megszakították a futamot, ami lehetővé tette a versenyzők számára, hogy „ingyen” váltsanak gumit, majd a második szetten gyakorlatilag a teljes versenytávot teljesítsék.
A Pirelli az idén is a három leglágyabb keveréket viszi Monte-Carlóba, igaz, ez az előző évhez képest eggyel keményebb gumikiosztást jelent. Tavaly ugyanis még használatban volt az azóta elvetett C6-os keverék is, míg most a C3-as, C4-es és C5-ös áll a mezőny rendelkezésére. Fontos megjegyezni, hogy az idei évre több szakaszon (a 7-es kanyar és az alagút bejárata, valamint a 19-es és az 1-es kanyar között, továbbá a bokszutcában) újraaszfaltozták a pályát. Bár ez a hivatalos beszállító szerint szemcsésedéshez is vezethet, úgy számol, hogy nem lesz érdemi hatással az abroncsok általános viselkedésére.
MÁR NINCS KÖTELEZŐ KÉT KERÉKCSERE
A szövetség tavaly azzal kívánta fokozni a Monacói Nagydíj izgalmait és érdekesebbé tenni a stratégiai csatát, hogy kötelezővé tette a két kerékcserét a verseny során. A módosítás azonban nem hozta meg a kívánt hatást, sőt több csapatot is vitatott taktikák alkalmazására ösztönzött.
A Racing Bulls például a hátrébb haladó Liam Lawsont használta arra, hogy feltartsa a mögötte érkezőket, és ezzel szabad pályát biztosítson csapattársa, Hadjar számára a boxkiállások idején. A stratégia működött: Hadjar a hatodik, míg Lawson a nyolcadik helyen végzett.
A Williams hasonló megoldással próbálkozott, ami Russellt annyira felbosszantotta, hogy inkább szándékosan levágta a sikánt, hogy az őt feltartó Alexander Albon elé kerüljön. A brit végül öt másodperces időbüntetést kapott az eset miatt, de még így is a thaiföldi pilóta előtt zárt.
Noha az FIA az idei szezonra eltörölte a kötelező két kiállást, a szűk utcákon továbbra is adott a lehetőség arra, hogy egyes csapatok stratégiai előny reményében feltartsák a mezőnyt, és mesterséges bokszablakokat alakítsanak ki.
Miami és Kanada után Monacóban is van esély rá, hogy szerephez jut az eső: bár alapvetően száraz és napos időt jósolnak, péntek reggel szitálás is előfordulhat, míg szombat és vasárnap délután zápor vagy akár vihar is kialakulhat a part menti, hegyvidéki régiókban. A hőmérséklet egész hétvégén 17 és 20 Celsius-fok között várható.
Ami a történelmi múltat illeti, az örökranglistát Ayrton Senna vezeti hat győzelemmel, míg az aktív versenyzők közül Hamilton számít a legsikeresebbnek három diadallal. A hétszeres bajnokon kívül Alonso, Verstappen, Sergio Pérez, Leclerc és Lando Norris örülhetett már a hercegségben: a spanyol és a holland kétszer, míg a mexikói, monacói és brit pilóta által alkotott trió egyenként egyszer állhatott fel a dobogó felső fokára.
Ami a jelenlegi formát illeti, a Mercedes továbbra is a fő esélyesek között szerepel, azonban az előzetes várakozások szerint a Ferrari és a McLaren is komoly fenyegetést jelenthet rá, és akár meg is szakíthatja az „ezüstnyilak” idei győzelmi sorozatát. A fogadóirodáknál például Leclerc és Hamilton neve is előrébb szerepel a vb-éllovas Antonelliénél, miközben Norris is megelőzi Russellt az oddsok alapján. Közülük egyedül az olasz nem nyert még Monacóban: egy évvel ezelőtt, újoncszezonjában az utolsó helyen ért célba a hercegségben.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|4
|5
|8
|131
|2.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|2
|8
|72
|5.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|5
|48
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|9.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|16
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|2
|14
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|14.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|2
|5
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|219
|2.
|Ferrari
|147
|3.
|McLaren-Mercedes
|106
|4.
|Red Bull-Ford
|57
|5.
|Alpine-Mercedes
|35
|6.
|Racing Bulls-Ford
|21
|7.
|Haas-Ferrari
|19
|8.
|Williams-Mercedes
|7
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00