Eljött a Ferrari ideje? Monacóban megtörhet a Mercedes menetelése

Azonban nem a Scuderia az egyetlen csapat, amelyik erősebb eredmény reményében utazott el Monte-Carlóba: a McLaren a kanadai dupla nullázást feledtetné a hercegségben. Az MCL40-es rendelkezik a mezőny egyik legkisebb tengelytávjával, így az autó kompakt méretei és agilis karaktere jól illeszkedhet a pálya szűk, lassú kanyargós részeihez, miközben az alacsony tempójú kanyarokban mutatott teljesítménye is bizakodásra adhat okot.

Mindezek ellenére nem lehet előre leírni a Mercedest sem: a csapat eddig csak egyszer, a miami sprintidőmérőn maradt alul egy körön, és a Montrealban bevezetett fejlesztésekkel kifejezetten a leszorítóerő növelését célozta meg, ami a hercegségben továbbra is kulcsfontosságú tényező. Ezen felül Kanadához hasonlóan Monacóban is rövid út vezet az első kanyarig, ami semlegesítheti a gyengébb rajtból fakadó hátrányt. A szűk utcákon alapvetően is nehéz az előzés, így Monte-Carlóban az idei szabályok sem változtattak azon, hogy a hétvége csúcspontját az időmérő jelenti.

Indul az európai szakasz

A 2026-os idény európai szakasza a Monacói Nagydíjjal veszi kezdetét. A mezőnyre rendkívül intenzív időszak vár: az előttünk álló nyolc hétvégén összesen hét nagydíjat rendeznek meg, miközben az első öt Grand Prix tizenkét hetet ölelt fel az áprilisi kényszerszünet nyomán. A nyári szünet a július végi Magyar GP után következik, majd a világbajnokság augusztus 21. és 23. között folytatódik Hollandiában, amit követően Monzába és Madridba is ellátogat a királykategória.

MI VÁRHATÓ A MONACÓI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság: a hatodik állomás Monte-Carlo, ahol a 72. Monacói Nagydíjat rendezik meg. A történelmi pálya a maga sajátosságaival teljesen más kihívás elé állítja a jelenlegi szabályrendszert, ami miatt több elemét is korlátozni, valamint módosítani kellett. Mindez az eddig látott erőviszonyok átrendeződéséhez is vezethet, és akár a Mercedes idei menetelését is megtörheti.

A Ferrari és a McLaren nagy lehetőség előtt állhat, míg a Red Bullra nehezebb hétvége várhat. A „vörös bikák” továbbra is szenvednek az egyenetlen pályákon és a kerékvetőkön, ami nemcsak a versenyzőknek okoz kényelmetlenséget, hanem a köridő szempontjából is hátrányt jelent. Monacóban ugyanis kulcsfontosságú, hogy a pilóták teljes magabiztossággal támadhassák a szűk utcákat és a kerékvetőket.

Megoldást jelenthet a hasmagasság növelése, ami stabilabbá tehetné az autót, és egyúttal kiszámíthatóbb viselkedést biztosíthatna a versenyzők számára, ugyanakkor időveszteséget is okoz. Ebből a szempontból különösen érdekes lesz látni, hogyan egyensúlyoz a Red Bull a teljesítmény és a vezethetőség között az optimális eredmény elérése érdekében. Max Verstappen a nehezebben vezethető autóval is képes varázsolni az időmérőn, míg Isack Hadjar többet profitálhat egy stabilabb, kiszámíthatóbb autóból.