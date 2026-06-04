Nemzeti Sportrádió

A finn kapitány szerint Magyarország nagyon erős ellenfél

2026.06.04. 12:32
null
A finn válogatott részéről Jacob Friis szövetségi kapitány (balra) és Anssi Suhonen vett részt a sajtótájékoztatón (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Jacob Friis Finnország magyar válogatott
A finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Jacob Friis szerint pénteken újabb nehéz kilencven perc vár tanítványaira a magyarok ellen azok után, hogy vasárnap négygólos vereséget szenvedtek Németországban.

„A német csapat csupa világklasszisból áll, de a magyar is nagy erős ellenfél, ugyanis remek játékosai vannak, ráadásul rendkívül összeszokott együttesről beszélhetünk" – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatóján a dán szakember, aki elárulta, magánemberként többször járt már Dabason és Budapesten, mert több kötődése is van magyar emberekhez. 

„Nagyon szeretem Magyarországot és a magyar embereket”.

A 49 éves tréner az MTI érdeklődésére kifejtette, jól felépítettnek tartja a magyar válogatottat, amely nemcsak szervezett és összeszokott, hanem megvan a kellő minőség is a keretében, ami az alapja a jó teljesítménynek. Szerinte elsősorban a büntetőterületre érkező labdák levédekezésére kell koncentrálnia a játékosainak ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, mert a magyarok kifejezetten erősek támadásban. Annak is örülne, ha több helyzetet sikerülne kidolgozni, amikor náluk van a labda, mint vasárnap a németek ellen.

„Négy napja nem voltunk elégedettek az eredménnyel és a játékkal sem, abban mindenképpen előre kell lépnünk, hogy nyomás alatt jobban kezeljük a labdát” – jelentette ki Friis, aki másfél éves regnálását úgy értékelte, hogy alaposan megfiatalította a csapatot, az átlagéletkor jelenleg mindössze 26 év, ugyanakkor nincsenek élbajnokságban szereplő futballistái, ezért azt reméli, hogy játékosai lassan megteszik a következő lépést a karrierjükben.

A játékosok részéről Anssi Suhonen is arról beszélt, hogy nehéz meccsre számít. Szerinte fontos lenne, hogy többet birtokolják a labdát, mint négy napja, továbbá a helyzetkihasználás hatékonyságán is javítaniuk kell a gólszerzés érdekében.

„Örülök, hogy ilyen nagy stadionban futballozhatunk. Természetesen néztem a Bajnokok Ligája-döntőt a televízióban, nagyon tetszett a hangulat is, jó lesz ezt személyen is megtapasztalni” – fogalmazott az Odense középpályása.

A BL múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a magyar-finn barátságos mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Kazahsztánt fogadják Debrecenben.

Jacob Friis Finnország magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Magyar–kazah: este tíz után indul Budapestre az utolsó vonat Debrecenből

Magyar válogatott
1 órája

Hattyúdal nyáridőben – N. Pál József publicisztikája

Magyar válogatott
13 órája

Szappanos Péter: A magyar futballnak nem nagyon kell aggódnia a kapuskérdés miatt

Magyar válogatott
15 órája

Magyarország bronzérmes a minifutball Európa-bajnokságon

Magyar válogatott
17 órája

Szoboszlai Dominik: A divatban soha semmi sem túlzás

Légiósok
2026.06.02. 21:21

Haaland, Ekitiké és még a rendőrség is reagált Szoboszlai ruhájára – KÉP

Magyar válogatott
2026.06.02. 16:40

A németek elleni vereség dacára akadnak pozitívumok a finneknél a mieink elleni meccs előtt

Magyar válogatott
2026.06.01. 18:35

Pécsi Ármin: Várom, hogy megmutathassam, mire vagyok képes

Magyar válogatott
2026.06.01. 17:02
Ezek is érdekelhetik