Öt perc alatt két gólt lőtt, majd simán nyert a Videoton Szegeden

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–3 (0–2)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1485 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Horváth M., Tóth B., Márkvárt – Rabatin (Holman, 62.), Vágó L., Zvekanov (Novák, a szünetben) – Halmai (Kurdics, a szünetben), Miskolczi (Bodnár, 85.) – Tóth-Gábor (Borvető, 71.). Megbízott vezetőedző: Kapic Bekim

Videoton: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Hesz – Kovács K., Murka (Simut, 70.), Somogyi (Kecskés, 77.), Bedi (Geiger B., 77.), Zsótér – Varga R. (Dékei, 61.), Németh D. (Bartusz, 77.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Varga R. (30.), Németh D. (35.), Somogyi (75.)

MESTERMÉRLEG

Germán Tamás csapatmenedzser: – Nehéz bármi okosat mondani egy ilyen vereség után. Szerettük volna kijavítani a Vasas elleni kudarcot, de most nem jött össze, ezért elnézést kérünk a szurkolóktól. Tudom, furcsa ezt mondani, de a meccs elején jók voltunk, ám az öt perc alatt kapott két gól és a figyelmetlenségek eldöntötték a meccset.

Pető Tamás: – Tökéletes mérkőzést játszottunk az első tíz perc kivételével, kiváló csapat- és egyéni teljesítmények voltak nálunk. Végig a kezünkben tartottuk a meccset, így megérdemelt győzelmet arattunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szokásos puhatolózással, minimális kockázatvállalással indult a meccs, az első negyedórában nem volt kapura veszélyes szituáció. A 17. percben jött az első felhördülés, amikor Németh Dániel két szegedi védőt otthagyott a jobb oldalon, középen két társ érkezett, a támadó a lövést választotta, Veszelinov Dániel pedig kiütötte az életerős, bár kevésbé helyezett labdát. A 30. percben nagyot hibázott a Szeged azzal, hogy egy az egyben hagyta védőjével Varga Rolandot, aki Somogyi Ádám labdájával ugrott ki, és lapos lövéssel megszerezte a vezetést. Nem sokáig kellett várni a második fehérvári gólra, a 35. percben megint a jobb oldal volt aktív, majd Németh Dániel közelről betalált.

Már az első félidőt követően két góllal vezettek a fehér mezes vendég fehérváriak (Fotó: vidi.hu)

A szünetben a hazaiak két cserével próbáltak változást hozni a játékukba. Vélhetően ennek hatására megérkezett az első szegedi helyzet: Miskolczi Domonkos laposan eleresztett labdája éppen csak mellé ment. A meccs eseménytelensége a Videotonnak kedvezett, amely a 75. percben egy egyéni villanás, Somogyi Ádám akciója révén el is döntötte a meccset. A végén még az is belefért a vendégeknek, hogy a csereként beálló Dékei Márk kihagyjon egy ziccert. 0–3