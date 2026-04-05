Hajrában elért góllal a Tiszakécske legyőzte és letaszította a tabella éléről a Honvédot

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (0–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Szekér Á. (Takács Zs., 90+2.), Varga J., Visinka, Körmendi – Horváth E. (Takács T., 76.) – Kócs-Washburn (Pataki B., 60.), Lucas, Bódi Á., Gyenes (Zámbó, 76.) – M. Ramos (Géringer, 90+2.). Vezetőedző: Pintér Csaba

HONVÉD: Tujvel – Csonka B., Baki (Szabó T., 29.), Csontos D. – Ujváry, Pekár I., Szamosi Á. (Gáspár, 60.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 82.), Varga K. (Zuigeber, 60.), Medgyes Z. Asszisztensedző: Márton István

Gólszerző: Takács T. (89.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Kifejezetten nehéz mérkőzés volt, a Honvéd nagyon szervezett, jó csapat, nem véletlenül áll feljutó helyen. Az első félidőben kicsit halványabban játszottunk, nem nagyon találtuk a ritmust. A szünetben rendeztük a sorokat, a második játékrészre úgy jöttünk ki, ahogyan kell, dinamikusabb lett a játékunk. Pontosabban futballoztunk, több lehetőségünk is volt. Végig egységes volt a csapat, jó hozzáállással, nagyot küzdött mindenki, és ez eredményezte a sikert.

Márton István: – Készültünk Bódi Ádám beíveléseire, mégis ilyen helyzetből kaptuk a gólt. Sajnos a végén nem úgy koncentráltunk, mint ahogyan kellett volna. Inkább ikszes meccs volt, mert nekünk is megvoltak a lehetőségeink, főleg kontrákból. Messze nem azt a teljesítményt nyújtottuk, mint amire képes a csapatunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ősszel 1–1-et játszott egymással a két csapat a Bozsik Arénában, pedig a kispestiek 73 percen át vezettek. Így aztán az idegenbeli mérkőzést sem vehette félvállról a Honvéd, hiába volt a forduló előtt 11 hely és 24 pont a két csapat között. A Tiszakécske aztán bizonyította, nem adja könnyen a bőrét, és nagyjából ugyanannyi veszélyt okozott a kapu előtt, mint ellenfele.

A meccs elején Kócs-Washburn Erik lőtt először – a blokkba –, majd a másik oldalon Medgyes Zoltán próbálkozását védte Kiss Ágoston. Sokáig aztán a vendégek irányítottak, de csak kisebb helyzetekig jutottak el, viszont a hazaiak az első fél óra után kétszer is gólt szerezhettek volna, ám Körmendi Kevin egyik esetben sem találta el a kaput.

Varga József (33) és Varga Kevin (jobbra) (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

A szünet után még intenzívebben támadtak a fővárosiak, de csak időszakosan tudták ráerőltetni akaratukat ellenfelükre. A 13-szoros magyar válogatott Varga Kevin így is megszerezhette volna a vezetést csapatának, ám nagy helyzetben a jobb alsó mellé gurított. Hazai részről Visinka Valentin be is talált a kapuba, csakhogy lesről, később pedig Myke Ramos lövését kellett védenie Tomás Tujvelnek.

A lelkes kécskei csapat védelme néha lyukas maradt, és ezt Zuigeber Ákos remek indítása után Medgyes Zoltán használhatta volna ki, azonban a lövése nem volt pontos. Még volt hátra 20 perc, ám a piros-fekete rohamok helyett a hazaiak tartották a vendégtérfélen a labdát, és többször bejutottak a tizenhatoson belülre, ahol aztán nem sikerült jó döntéseket hozniuk.

Bódi Ádám szöglete aztán mégis áttörést hozott a 89. percben, melyet követően Szekér Ádám centerezéséből a csereként pályára lépő Takács Tamás az üres kapuba passzolt. A Tiszakécske a ráadásban már jól őrizte az előnyét, és öt nyeretlenül megvívott mérkőzés után újra győzött, míg a Honvéd október 19. után kapott ki megint idegenben, és a 13. fordulót, azaz öt hónap után csúszott vissza a tabella második helyére. 1–0