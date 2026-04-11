Fölényes tiszakécskei győzelem Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

FC AJKA–TISZAKÉCSKEI LC 1–4 (0–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Juhász Bálint (Máyer Gábor, Ring Kevin)

AJKA: Horváth – Kovács N., Tar, Bacsa B. (Csanádi, 78.) – Csizmadia Z., Kenderes – Mohos (Csörnyei, 78. perc), Papp M. (Kopácsi Á., a szünetben), Cipf, Csóka D. (Makrai G., a szünetben) – Jelena (Papp Cs., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs., Varga J., Körmendi (Szekér B., 90.), Horváth E. – Kócs-Washburn (Géringer, 83.), Lucas, Bódi Á. (Pataki B., a szünetben), Gyenes (Zámbó M., 66.) – M. Ramos (Papp D., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Makrai G. (80.), ill. M. Ramos (42., 73. – a másodikat 11-esből), Pataki B. (48.), Zámbó M. (67.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Abszolút az én felelősségem ez a vereség. Hibáztam a kezdőcsapat összeállításában, nem érdemeltünk egy pontot sem.

Pintér Csaba: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, a csapat fegyelmezett volt, elégedett vagyok a teljesítménnyel.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején gyorsan magához ragadta a kezdeményezést a vendég együttes, az első negyedórában alig tudta átlépni a felezővonalat az Ajka. Aztán egy beívelés után a hazaiaknak is lett volna lehetősége a gólszerzésre, majd Körmendi találta el az oldalhálót. Később Bódi szabadrúgásánál nagyot védett a hazaiak kapusa, Horváth Dániel. Bár a vendégek játszottak fölényben, mégis némileg váratlanul szerezték meg a vezetést. Juhász Bálint játékvezető szerint Bacsa Körmendi lábát találta el a tizenhatoson belül, így büntetőt ítélt. Bódi 11-esét Horváth védte, de a kipattanónál Myke Ramos éberebb volt az ajkai védőknél, és a kapuba talált, 0–1.

A második félidőre alaposan átalakította csapatát Gaál Bálint, hiszen hármat is cserélt. A vendégek szakvezetője, Pintér Csaba csupán egyet változtatott, de ez a módosítás gyorsan bejött: Pataki Bence egy védelmi hibát kihasználva növelte a Tiszakécske előnyét. Ezt követően Zámbó Márton is jó cserének bizonyult: a 66. percben állt be, és szinte azonnal betalált: Horváth védése után a fekvő kapus mellett már nem volt nehéz dolga. Néhány perccel később ismét tizenegyest rúghatott a vendég együttes, Ramos ezt már egyből gólra váltotta. Az ajkaiaknak a 80. percben összejött a szépítés – szinte lemásolták a vendégek harmadik gólját, Makrai Gábor volt szemfüles. A hátralévő percekben majdnem sikerült még egy gólt szereznie az Ajkának, ám Takács a gólvonal elől tisztázni tudott. A ráadásban Kovács Nikolasz előtt adódott még lehetőség, de az eredmény már nem változott: a vendégek 4–1-re győztek Ajkán.

