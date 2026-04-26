Nemzeti Sportrádió

A Videoton a visszavágásért, a Vasas az élvonalért játszik az NB II vasárnapi rangadóján

V. GY.V. GY.
2026.04.26. 11:02
Somogyi Ádám (Fotó: vidi.hu)
Győzelme esetén már vasárnap biztossá válik a Vasas feljutása az élvonalba, ezt szeretné meg­hiúsítani a Videoton FC Fehérvár.

Visszavágásra készül vasárnap az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár, amely az ősszel 2–0-ra kikapott az Illovszky Rudolf Stadionban hétvégi ellenfelétől, a Vasastól. Akkoriban nehéz időszakot élt meg az együttes, csupán a 10. helyen szerénykedett a tabellán, ám a tavaszra változott a helyzet. S nem csupán azért, mert újra Pető Tamás vezetőedzőre bízták az irányítást a fehérváriak, hanem mert a télen jelentősen megerősödött a keret.

A Honvédtól például kölcsönkapta a 18 éves, U19-es válogatott Somogyi Ádámot, aki ragyogó teljesítményt nyújtva futballozik Székesfehérváron, és az előző fordulóban a Szeged idegenbeli 3–0-s legyőzése alkalmával megszerezte első gólját a piros-kékeknél. Noha még másfél évig szerződés köti a kispesti klubhoz, több NB I-es csapat is kiszemelte, a hírek szerint az ETO, az MTK és a Nyíregyháza is szívesen alkalmazná, sőt, a Videoton is jelezte vásárlási szándékát.

Egy biztos: nagy meccs lesz a vasárnapi, győzelme esetén a Vidi még közelebb kerül az NB II élmezőnyéhez, ha pedig a Vasas nyer, matematikailag is biztossá válik a feljutása az élvonalba.

„A legutóbbi hazai mérkőzésünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiszen döntetlent játszottunk a Soroksárral, úgyhogy most mindenképpen javítanánk. Jó csapat, a feljutásra pályázó Vasas lesz az ellenfelünk, de győzelemre törünk, mint ahogy a bajnokságból még hátralévő meccseken is” – idézi Kemenes Botondot, a Videoton kapusát a fehérváriak honlapja.

LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ
Április 26., vasárnap
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
Április 27., hétfő
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

Az NSO az összes mérkőzésről élő szöveges tudósítással számol be, a vasárnapi mérkőzéseket élő eredménykövetőnk segítségével is figyelemmel kísérhetik.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Vasas FC

26

17

4

5

51–20

+31

55

  2. Budapest Honvéd

26

17

3

6

45–21

+24

54

  3. Kecskeméti TE

26

14

3

9

41–32

+9

45

  4. Mezőkövesd

26

12

6

8

34–30

+4

42

  5. Csákvár

26

10

10

6

41–34

+7

40

  6. Videoton FC Fehérvár

26

10

9

7

35–25

+10

39

  7. Kozármisleny

26

9

9

8

30–37

–7

36

  8. BVSC-Zugló

26

10

4

12

30–26

+4

34

  9. Karcagi SC

26

9

7

10

28–37

–9

34

10. Tiszakécske

26

8

9

9

32–37

–5

33

11. FC Ajka

26

10

2

14

20–31

–11

32

12. Szeged-Csanád GA

26

8

8

10

26–31

–5

32

13. Soroksár SC

26

6

8

12

35–43

–8

26

14. Békéscsaba

26

5

9

12

25–38

–13

24

15. Budafoki MTE

26

5

7

14

25–44

–19

22

16. Szentlőrinc

26

3

12

11

28–40

–12

21

 

 

