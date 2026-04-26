A Videoton a visszavágásért, a Vasas az élvonalért játszik az NB II vasárnapi rangadóján
Visszavágásra készül vasárnap az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár, amely az ősszel 2–0-ra kikapott az Illovszky Rudolf Stadionban hétvégi ellenfelétől, a Vasastól. Akkoriban nehéz időszakot élt meg az együttes, csupán a 10. helyen szerénykedett a tabellán, ám a tavaszra változott a helyzet. S nem csupán azért, mert újra Pető Tamás vezetőedzőre bízták az irányítást a fehérváriak, hanem mert a télen jelentősen megerősödött a keret.
A Honvédtól például kölcsönkapta a 18 éves, U19-es válogatott Somogyi Ádámot, aki ragyogó teljesítményt nyújtva futballozik Székesfehérváron, és az előző fordulóban a Szeged idegenbeli 3–0-s legyőzése alkalmával megszerezte első gólját a piros-kékeknél. Noha még másfél évig szerződés köti a kispesti klubhoz, több NB I-es csapat is kiszemelte, a hírek szerint az ETO, az MTK és a Nyíregyháza is szívesen alkalmazná, sőt, a Videoton is jelezte vásárlási szándékát.
Egy biztos: nagy meccs lesz a vasárnapi, győzelme esetén a Vidi még közelebb kerül az NB II élmezőnyéhez, ha pedig a Vasas nyer, matematikailag is biztossá válik a feljutása az élvonalba.
„A legutóbbi hazai mérkőzésünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiszen döntetlent játszottunk a Soroksárral, úgyhogy most mindenképpen javítanánk. Jó csapat, a feljutásra pályázó Vasas lesz az ellenfelünk, de győzelemre törünk, mint ahogy a bajnokságból még hátralévő meccseken is” – idézi Kemenes Botondot, a Videoton kapusát a fehérváriak honlapja.
LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ
Április 26., vasárnap
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
Április 27., hétfő
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)
Az NSO az összes mérkőzésről élő szöveges tudósítással számol be, a vasárnapi mérkőzéseket élő eredménykövetőnk segítségével is figyelemmel kísérhetik.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
26
17
4
5
51–20
+31
55
|2. Budapest Honvéd
26
17
3
6
45–21
+24
54
|3. Kecskeméti TE
26
14
3
9
41–32
+9
45
|4. Mezőkövesd
26
12
6
8
34–30
+4
42
|5. Csákvár
26
10
10
6
41–34
+7
40
|6. Videoton FC Fehérvár
26
10
9
7
35–25
+10
39
|7. Kozármisleny
26
9
9
8
30–37
–7
36
|8. BVSC-Zugló
26
10
4
12
30–26
+4
34
|9. Karcagi SC
26
9
7
10
28–37
–9
34
|10. Tiszakécske
26
8
9
9
32–37
–5
33
|11. FC Ajka
26
10
2
14
20–31
–11
32
|12. Szeged-Csanád GA
26
8
8
10
26–31
–5
32
|13. Soroksár SC
26
6
8
12
35–43
–8
26
|14. Békéscsaba
26
5
9
12
25–38
–13
24
|15. Budafoki MTE
26
5
7
14
25–44
–19
22
|16. Szentlőrinc
26
3
12
11
28–40
–12
21