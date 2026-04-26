A Videoton a visszavágásért, a Vasas az élvonalért játszik az NB II vasárnapi rangadóján

Visszavágásra készül vasárnap az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár, amely az ősszel 2–0-ra kikapott az Illovszky Rudolf Stadionban hétvégi ellenfelétől, a Vasastól. Akkoriban nehéz időszakot élt meg az együttes, csupán a 10. helyen szerénykedett a tabellán, ám a tavaszra változott a helyzet. S nem csupán azért, mert újra Pető Tamás vezetőedzőre bízták az irányítást a fehérváriak, hanem mert a télen jelentősen megerősödött a keret.

A Honvédtól például kölcsönkapta a 18 éves, U19-es válogatott Somogyi Ádámot, aki ragyogó teljesítményt nyújtva futballozik Székesfehérváron, és az előző fordulóban a Szeged idegenbeli 3–0-s legyőzése alkalmával megszerezte első gólját a piros-kékeknél. Noha még másfél évig szerződés köti a kispesti klubhoz, több NB I-es csapat is kiszemelte, a hírek szerint az ETO, az MTK és a Nyíregyháza is szívesen alkalmazná, sőt, a Videoton is jelezte vásárlási szándékát.

Egy biztos: nagy meccs lesz a vasárnapi, győzelme esetén a Vidi még közelebb kerül az NB II élmezőnyéhez, ha pedig a Vasas nyer, matematikailag is biztossá válik a feljutása az élvonalba.

„A legutóbbi hazai mérkőzésünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiszen döntetlent játszottunk a Soroksárral, úgyhogy most mindenképpen javítanánk. Jó csapat, a feljutásra pályázó Vasas lesz az ellenfelünk, de győzelemre törünk, mint ahogy a bajnokságból még hátralévő meccseken is” – idézi Kemenes Botondot, a Videoton kapusát a fehérváriak honlapja.

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

Április 26., vasárnap

17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka

17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny

17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC

Április 27., hétfő

20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

Az NSO az összes mérkőzésről élő szöveges tudósítással számol be, a vasárnapi mérkőzéseket élő eredménykövetőnk segítségével is figyelemmel kísérhetik.