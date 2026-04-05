A Soroksár nyerte a pesti rangadót, és elmozdult a kiesőzónából

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 450 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)

SOROKSÁR: Őri – Lukács D. (Nagy O., 72.), Lakatos Cs., Kékesi, Bencze M. – Köböl, Vass Á., Korozmán (Lovrencsics B., 59.) – Kálnoki-Kis Zs. (Gólik, 82.), Olalekan (Kundrák, 82.), Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Ominger G., Király Á. – Palincsár (Benkő-Bíró, a szünetben), Csernik – Sarkadi K. (Pekár, 86.), Törőcsik P. (Blinyuk, 72.), Dénes A. (Bacsa, 90+2.) – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Bagi (9.), Bencze (71. – 11-esből), ill. Farkas B. (46.)

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Az első félidőben jól játszottunk, hamar meg is szereztük a vezetést. Ezt követően is jó mentalitással játszott a csapat, viszont a második félidő kezdetén kapott gól kissé megzavarta a csapatot. Később feljavultunk, és taktikus játékkal sikerült megőriznünk a három pontot. Külön ki szeretném emelni Bagi Ádám játékát.

Dragan Vukmir: – Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk, ilyenre készültünk. Nem tetszett az első félidő. A második félidő gyors egyenlítése kicsit rendbe rakta a csapatot, annak ellenére, hogy nem volt helyzete a Soroksárnak, végül egy tizenegyessel sikerült eldönteniük a mérkőzés sorsát.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár mostanában minden mérkőzésen győzelmi kényszerben lép pályára, a forduló előtt az utolsó helyről várhatta a BVSC elleni fővárosi összecsapást. A zuglóiaknak kényelmesebb volt a helyzetük, ugyanis ők a 11. pozícióból kezdhették a találkozót, tíz pontra eltávolodva a piros vonaltól. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, a 9. percben meg is szerezték a vezetést. Bagi Ádám húzta befelé a labdát a bal szélről, majd körülbelül 20 méterről a kapufa segítségét is igénybe véve védhetetlenül bombázott a bal felső sarokba. A sárga-feketék magabiztosabban játszottak, de nagyobb helyzeteket nem sikerült kialakítaniuk a folytatásban.

A második játékrészben minden megváltozott, a BVSC 26 másodperccel a kezdést követően kiegyenlített. Farkas Balázs remekül vette át a labdát a tizenhatos vonalánál, majd estében védhetetlenül tüzelt a kapu bal alsó sarkába. Picivel később óriási lehetőség adódott a Soroksár előtt, Babós Levente ugyanis lerántotta Ibrahim Alonge Olalekant az ötösön belül, a játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Bencze Márk állt oda (noha ekkor már pályán volt Lovrencsics Balázs is), és magabiztosan tüzelt a bal alsó sarokba. Petroff Zsombor ugyan érezte az irányt, de nem volt esélye a hárításra. A Soroksár ezzel a győzelemmel feljött a tabella 14. helyére, ami már nem jelentene kiesést, ha most fejeződne be a bajnokság. 2–1