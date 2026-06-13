Nemzeti Sportrádió

Franciaország és Belgium lesz a 2030-as női kézilabda Eb házigazdája

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 11:05
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A francia játékosok a tavalyi vb bronzmeccsének megnyerését ünneplik (Fotó: AFP)
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Franciaország és Belgium nyerte el a 2030-as női kézilabda Európa-bajnokság rendezési jogát. A francia szövetség szombaton Kölnben, a férfi Bajnokok Ligája négyes döntő helyszínén jelentette be a belgákkal közös pályázatuk sikerét.

A mérkőzéseknek otthont adó városokat egyelőre nem nevezték meg.

A franciák 2018-ban már rendeztek női Európa-bajnokságot – önállóan –, és Németországgal együtt ők adnak otthont a 2029-es férfi világbajnokságnak, valamint a 2032-es férfi Eb-nek.

Belgium ugyanakkor történelmi pillanatként ünnepli a bejelentést, hiszen az ország még nem volt rendezője női kézilabda Európa-bajnokságnak, sőt a válogatott sem vett részt soha a kontinenstornán.

Az idei Eb-t Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Törökországban rendezik. Az előző Eb-n bronzérmes magyar válogatott a csoportmérkőzéseit Nagyváradon, továbbjutás esetén a középdöntőbeli találkozóit Kolozsváron játssza.

Két év múlva Dánia, Norvégia és Svédország, 2032-ben pedig Dánia, Németország és Lengyelország lesz a házigazda.

 

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