Simán nyert a Fradi második csapata Pécsen, de Lisztes ütésért piros lapot kapott
A népligeti edzőközpontban megrendezett mérkőzésen Berényi Erik, Tóth Máté, Lukács Leon és Kovács Kristóf szerezte a zöld-fehérek gólját, a pécsieknél Bachesz Edvin volt eredményes.
A csakfoci.hu beszámolója szerint Lisztest a 68. percben állították ki. Egy párharc során a labda felé fordulva a 20 éves támadó a kezével eltalálta az ellenfél egyik játékost, és ezért egyből piros lapot kapott.
„Az első gólig elég kiegyenlített volt a meccs képe, ellenfelünknek is voltak lehetőségei. Aztán az első és különösen a második, majd a harmadik gól után már érezhetően könnyebb dolgunk volt. De meg kell jegyeznem, hogy kellemetlen, küzdős csapat volt az ellenfél. A három pont Lisztes Krisztián kiállítása után sem forgott veszélyben. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert, amit megbeszéltünk és elterveztük, azt maradéktalanul viszont láttam a pályán” – értékelt Tóth Mihály vezetőedző a fradi.hu-nak.
A Gyirmót 10–0-ra verte a Zsámbékot az Északnyugati csoportban. Ami különösen érdekes az az, hogy ez a ritka eredmény fordul elő Zsámbékon is a két csapat között, természetesen akkor is a gyirmótiak örülhettek.
NB III
21. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II 0–2
Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–3
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK 2–1
Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R 5–0
Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC 4–2
Tiszafüredi VSE–FC Hatvan 3–0
Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 3–1
Füzesabony SC–Debreceni VSC II 0–3
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II
|21
|14
|4
|3
|41–16
|+25
|46
|2. Cigánd
|21
|13
|5
|3
|46–22
|+24
|44
|3. DEAC
|21
|12
|6
|3
|38–17
|+21
|42
|4. DVSC II
|21
|11
|6
|4
|45–25
|+20
|39
|5. Tiszafüred
|21
|10
|7
|4
|40–24
|+16
|37
|6. Tarpa
|21
|8
|8
|5
|29–22
|+7
|32
|7. Eger
|21
|8
|4
|9
|32–49
|–17
|28
|8. Sényő
|21
|7
|6
|8
|28–43
|–15
|27
|9. DVTK II.
|21
|7
|4
|10
|31–42
|–11
|25
|10. Tiszaújváros
|20
|7
|4
|9
|29–41
|–12
|25
|11. Gödöllő
|20
|6
|6
|8
|29–27
|+2
|24
|12. Nyíregyháza II
|21
|6
|4
|11
|38–36
|+2
|22
|13. Putnok
|21
|6
|3
|12
|29–36
|–7
|21
|14. Ózd
|21
|5
|6
|10
|39–49
|–10
|21
|15. Füzesabony
|21
|5
|6
|10
|17–29
|–12
|21
|16. Hatvan
|21
|2
|1
|18
|26–59
|–33
|7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–3
Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC 2–1
Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás 1–1
Balatonfüredi FC–Újpest FC II 0–2
Komárom VSE–Budaörs 2–0
FC Sopron–Puskás Akadémia FC II 1–1
Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém 2–0
Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék 10–0
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|21
|19
|–
|2
|78–17
|+61
|57
|2. Dorog
|21
|15
|1
|5
|39–24
|+15
|46
|3. Puskás Akadémia II.
|21
|13
|1
|7
|42–22
|+20
|40
|4. Mosonmagyaróvár
|21
|12
|4
|5
|38–20
|+18
|40
|5. Tatabánya
|21
|12
|2
|7
|35–27
|+8
|38
|6. Komárom
|21
|10
|5
|6
|36–33
|+3
|35
|7. Bicske
|21
|8
|5
|8
|35–29
|+6
|29
|8. Veszprém
|21
|8
|5
|8
|23–23
|0
|29
|9. Budaörs
|21
|8
|4
|9
|32–39
|–7
|28
|10. Szombathelyi Haladás
|21
|7
|5
|9
|26–26
|0
|26
|11. Sopron
|21
|7
|5
|9
|27–35
|–8
|26
|12. ETO Akadémia
|21
|7
|2
|12
|37–46
|–9
|23
|13. Újpest II.
|21
|4
|5
|12
|28–41
|–13
|17
|14. Pápa
|21
|4
|3
|14
|33–55
|–22
|15
|15. Balatonfüred
|21
|3
|5
|13
|13–42
|–29
|14
|16. Zsámbék
|21
|3
|4
|14
|27–70
|–43
|13
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE 2–1
Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE 1–5
Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC 0–5
III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1
BKV Előre–Martfűi LSE 1–2
ESMTK–Dunaharaszti MTK 3–0
Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II 1–3
Monor SE–Csepel SC 3–2
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|21
|14
|6
|1
|44–20
|+24
|48
|2. ESMTK
|21
|14
|2
|5
|41–16
|+25
|44
|3. Gyula
|21
|13
|4
|4
|57–19
|+38
|43
|4. III. kerületi TVE
|21
|10
|7
|4
|42–26
|+16
|37
|5. Vasas II
|21
|9
|8
|4
|40–26
|+14
|35
|6. Csepel
|21
|10
|2
|9
|32–25
|+7
|32
|7. Honvéd II
|21
|8
|8
|5
|31–23
|+8
|32
|8. Dunaharaszti
|21
|9
|3
|9
|30–38
|–8
|30
|9. Dabas
|21
|8
|4
|9
|35–29
|+6
|28
|10. Szeged VSE
|21
|8
|4
|9
|31–36
|–5
|28
|11. Hódmezővásárhely
|21
|7
|5
|9
|35–35
|0
|26
|12. BKV Előre
|21
|6
|4
|11
|31–45
|–14
|22
|13. Békéscsaba
|21
|6
|2
|13
|20–43
|–23
|20
|14. Martfű
|21
|6
|2
|13
|17–44
|–27
|20
|15. Szeged-Csanád II
|21
|4
|6
|11
|25–41
|–16
|18
|16. Tiszaföldvár
|21
|2
|1
|18
|19–64
|–45
|7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC 4–1
Paksi FC II–Érdi VSE 2–3
MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC 1–0
Majosi SE–BFC Siófok 2–3
Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE 1–0
Pécsi MFC–FC Nagykanizsa 1–1
Pénzügyőr SE–Dombóvári FC 4–1
Dunaújváros FC–Iváncsa KSE 1–0
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Nagykanizsa
|21
|14
|4
|3
|38–23
|+15
|46
|2. Kaposvár
|21
|14
|3
|4
|43–23
|+20
|45
|3. Pécsi MFC
|21
|13
|6
|2
|49–17
|+32
|45
|4. Majosi SE
|21
|13
|2
|6
|54–29
|+25
|41
|5. FTC II
|21
|13
|2
|6
|46–25
|+21
|41
|6. Dunaújváros
|21
|11
|8
|2
|47–23
|+24
|41
|7. MTK II
|21
|11
|2
|8
|49–28
|+21
|35
|8. Érd
|21
|9
|6
|6
|31–27
|+4
|33
|9. Szekszárd
|21
|8
|3
|10
|30–46
|–16
|27
|10. Iváncsa
|21
|7
|3
|11
|31–36
|–5
|24
|11. Siófok
|21
|7
|2
|12
|23–44
|–21
|23
|12. Paks II
|21
|7
|1
|13
|28–43
|–15
|22
|13. PTE-PEAC
|21
|4
|5
|12
|26–39
|–13
|17
|14. Balatonlelle
|21
|4
|5
|12
|17–36
|–19
|17
|15. Pénzügyőr
|21
|3
|5
|13
|23–42
|–19
|14
|16. Dombóvár
|21
|–
|3
|18
|16–70
|–54
|3