Simán nyert a Fradi második csapata Pécsen, de Lisztes ütésért piros lapot kapott

A népligeti edzőközpontban megrendezett mérkőzésen Berényi Erik, Tóth Máté, Lukács Leon és Kovács Kristóf szerezte a zöld-fehérek gólját, a pécsieknél Bachesz Edvin volt eredményes.

A csakfoci.hu beszámolója szerint Lisztest a 68. percben állították ki. Egy párharc során a labda felé fordulva a 20 éves támadó a kezével eltalálta az ellenfél egyik játékost, és ezért egyből piros lapot kapott.

„Az első gólig elég kiegyenlített volt a meccs képe, ellenfelünknek is voltak lehetőségei. Aztán az első és különösen a második, majd a harmadik gól után már érezhetően könnyebb dolgunk volt. De meg kell jegyeznem, hogy kellemetlen, küzdős csapat volt az ellenfél. A három pont Lisztes Krisztián kiállítása után sem forgott veszélyben. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert, amit megbeszéltünk és elterveztük, azt maradéktalanul viszont láttam a pályán” – értékelt Tóth Mihály vezetőedző a fradi.hu-nak.

A Gyirmót 10–0-ra verte a Zsámbékot az Északnyugati csoportban. Ami különösen érdekes az az, hogy ez a ritka eredmény fordul elő Zsámbékon is a két csapat között, természetesen akkor is a gyirmótiak örülhettek.

NB III

21. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II 0–2

Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–3

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK 2–1

Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R 5–0

Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC 4–2

Tiszafüredi VSE–FC Hatvan 3–0

Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 3–1

Füzesabony SC–Debreceni VSC II 0–3

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II 21 14 4 3 41–16 +25 46 2. Cigánd 21 13 5 3 46–22 +24 44 3. DEAC 21 12 6 3 38–17 +21 42 4. DVSC II 21 11 6 4 45–25 +20 39 5. Tiszafüred 21 10 7 4 40–24 +16 37 6. Tarpa 21 8 8 5 29–22 +7 32 7. Eger 21 8 4 9 32–49 –17 28 8. Sényő 21 7 6 8 28–43 –15 27 9. DVTK II. 21 7 4 10 31–42 –11 25 10. Tiszaújváros 20 7 4 9 29–41 –12 25 11. Gödöllő 20 6 6 8 29–27 +2 24 12. Nyíregyháza II 21 6 4 11 38–36 +2 22 13. Putnok 21 6 3 12 29–36 –7 21 14. Ózd 21 5 6 10 39–49 –10 21 15. Füzesabony 21 5 6 10 17–29 –12 21 16. Hatvan 21 2 1 18 26–59 –33 7

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–3

Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC 2–1

Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás 1–1

Balatonfüredi FC–Újpest FC II 0–2

Komárom VSE–Budaörs 2–0

FC Sopron–Puskás Akadémia FC II 1–1

Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém 2–0

Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék 10–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 21 19 – 2 78–17 +61 57 2. Dorog 21 15 1 5 39–24 +15 46 3. Puskás Akadémia II. 21 13 1 7 42–22 +20 40 4. Mosonmagyaróvár 21 12 4 5 38–20 +18 40 5. Tatabánya 21 12 2 7 35–27 +8 38 6. Komárom 21 10 5 6 36–33 +3 35 7. Bicske 21 8 5 8 35–29 +6 29 8. Veszprém 21 8 5 8 23–23 0 29 9. Budaörs 21 8 4 9 32–39 –7 28 10. Szombathelyi Haladás 21 7 5 9 26–26 0 26 11. Sopron 21 7 5 9 27–35 –8 26 12. ETO Akadémia 21 7 2 12 37–46 –9 23 13. Újpest II. 21 4 5 12 28–41 –13 17 14. Pápa 21 4 3 14 33–55 –22 15 15. Balatonfüred 21 3 5 13 13–42 –29 14 16. Zsámbék 21 3 4 14 27–70 –43 13

DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE 2–1

Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE 1–5

Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC 0–5

III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1

BKV Előre–Martfűi LSE 1–2

ESMTK–Dunaharaszti MTK 3–0

Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II 1–3

Monor SE–Csepel SC 3–2

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 21 14 6 1 44–20 +24 48 2. ESMTK 21 14 2 5 41–16 +25 44 3. Gyula 21 13 4 4 57–19 +38 43 4. III. kerületi TVE 21 10 7 4 42–26 +16 37 5. Vasas II 21 9 8 4 40–26 +14 35 6. Csepel 21 10 2 9 32–25 +7 32 7. Honvéd II 21 8 8 5 31–23 +8 32 8. Dunaharaszti 21 9 3 9 30–38 –8 30 9. Dabas 21 8 4 9 35–29 +6 28 10. Szeged VSE 21 8 4 9 31–36 –5 28 11. Hódmezővásárhely 21 7 5 9 35–35 0 26 12. BKV Előre 21 6 4 11 31–45 –14 22 13. Békéscsaba 21 6 2 13 20–43 –23 20 14. Martfű 21 6 2 13 17–44 –27 20 15. Szeged-Csanád II 21 4 6 11 25–41 –16 18 16. Tiszaföldvár 21 2 1 18 19–64 –45 7

DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC 4–1

Paksi FC II–Érdi VSE 2–3

MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC 1–0

Majosi SE–BFC Siófok 2–3

Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE 1–0

Pécsi MFC–FC Nagykanizsa 1–1

Pénzügyőr SE–Dombóvári FC 4–1

Dunaújváros FC–Iváncsa KSE 1–0