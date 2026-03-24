NB III: edzőváltás Hatvanban, a korábbi szolnoki kapus irányítja a csapatot

Apró Attila decemberben a három és fél év után távozó szerb Zoran Szpisljak helyett ült le az NB III Északkeleti csoportjában sereghajtó Zagyva-partiak kispadjára, de a téli felkészülés után csak három bajnokin meccselt – a Gödöllő, a DEAC és a Sényő ellen is vereséget szenvedett a csapat.

A Tiszafüred ellen már az eddigi kapusedző, a korábbi kiváló szolnoki kapus, Rézsó Péter irányította a hatvaniakat – akik 3–0-ra kaptak ki ezen a találkozón –, és megbízott edzőként a soron következő, vasárnapi, Ózd-Sajóvölgye elleni meccsre is ő készíti fel a gárdát az eddigi stábbal karöltve.

Az FC Hatvan 7 ponttal a 16., utolsó helyen áll az Északkeleti csoportban.