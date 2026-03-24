NB III: edzőváltás Hatvanban, a korábbi szolnoki kapus irányítja a csapatot
Edzőváltás történt a labdarúgó NB III-ban szereplő FC Hatvannál: a decemberben kinevezett Apró Attila a vasárnapi, Tiszafüred elleni mérkőzés előtt távozott a vezetőedzői posztról, helyette a kapusedző, Rézsó Péter irányított és megbízott edzőként ő ül a következő bajnokin is a hatvani kispadon.
Apró Attila decemberben a három és fél év után távozó szerb Zoran Szpisljak helyett ült le az NB III Északkeleti csoportjában sereghajtó Zagyva-partiak kispadjára, de a téli felkészülés után csak három bajnokin meccselt – a Gödöllő, a DEAC és a Sényő ellen is vereséget szenvedett a csapat.
A Tiszafüred ellen már az eddigi kapusedző, a korábbi kiváló szolnoki kapus, Rézsó Péter irányította a hatvaniakat – akik 3–0-ra kaptak ki ezen a találkozón –, és megbízott edzőként a soron következő, vasárnapi, Ózd-Sajóvölgye elleni meccsre is ő készíti fel a gárdát az eddigi stábbal karöltve.
Az FC Hatvan 7 ponttal a 16., utolsó helyen áll az Északkeleti csoportban.
Legfrissebb hírek
Kirúgták Dárdai Bencéék edzőjét – hivatalos
Német labdarúgás
2026.03.08. 13:36
Edzőt váltott a Szent Benedek RA
Röplabda
2026.02.08. 17:49
Ezek is érdekelhetik