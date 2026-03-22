NB III: edzőváltás a Pénzügyőrnél, a Fradi korábbi játékosa mentheti meg a csapatot

2026.03.22. 09:23
Bücs Zsolt mindössze öt hónapig irányította a pasarétieket. (Fotó: Pénzügyőr SE)
Edzőváltás történt a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában szereplő Pénzügyőr SE-nél, Bücs Zsolt helyett Dejan Milovanovics vette át az együttes irányítását – számolt be róla a klub honlapja.

A zöld-fehér csapat jelenleg 11 ponttal az utolsó előtti, 15. helyet foglalja el az NB III Délnyugati csoportjában, ezért a 20. bajnoki fordulót követően úgy érezte a klubvezetőség, hogy a szakmai stábban eljött a váltás ideje. 

Bücs Zsolt vezetőedző mellett segítője, Schróth Lajos, illetve a kapusedző, Bíró Szabolcs is távozott a pasarétiektől. Bücs egyébként október közepén, Csábi József távozása után ült le a kispadra, így mindössze öt hónapot töltött el a klubnál.

Az új vezetőedző a korábban az NB II-es Soroksárnál Lipcsei Péter segítőjeként dolgozó, aktív pályafutása során a Ferencvárosban futballozó (sőt, NB I-es bajnoki címet szerző) Dejan Milovanovics lett, akit Pozder Nenad fog segíteni. A végleges kapusedző megtalálása folyamatban van.

A Pénzügyőr hőn áhított célja továbbra is a bennmaradás, s a klubnál hisznek benne, hogy a frissen csatlakozó szakemberek segítségével sikerül meghosszabbítaniuk harmadosztályú tagságukat. Az új szakmai stáb ma irányítja először az együttest, méghozzá a sereghajtó Dombóvár elleni bajnokin, ami 14 órakor kezdődik.

 

 

Edzőváltás az NB II-es Szentlőrincnél, Visinka távozott, Márton érkezhet

Labdarúgó NB II
2026.03.17. 14:33

NB III: két mesternégyes egy csoportban; Lisztes duplázott, gól és gólpassz Komantól

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 18:24

A Kaposvár kétgólos győzelemmel növelte előnyét az élen az NB III Délnyugati csoportjában

Labdarúgó NB II
2026.03.13. 20:13

Vignjevics folytatta a sort – idény közben érkező edző még nem kezdett vereséggel

Labdarúgó NB I
2026.03.09. 15:00

NB III: Tischler négy gólt szerzett, a Bicske kilencet

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 20:10

Kirúgták Dárdai Bencéék edzőjét – hivatalos

Német labdarúgás
2026.03.08. 13:36

Közel 100 millió forintos támogatásban részesül a Haladás

Labdarúgó NB II
2026.03.07. 19:28

NB III: a Kaposvár rangadót nyert Nagykanizsán, az FTC II győzött Pakson

Labdarúgó NB II
2026.03.01. 16:58
Ezek is érdekelhetik