NB III: edzőváltás a Pénzügyőrnél, a Fradi korábbi játékosa mentheti meg a csapatot

A zöld-fehér csapat jelenleg 11 ponttal az utolsó előtti, 15. helyet foglalja el az NB III Délnyugati csoportjában, ezért a 20. bajnoki fordulót követően úgy érezte a klubvezetőség, hogy a szakmai stábban eljött a váltás ideje.

Bücs Zsolt vezetőedző mellett segítője, Schróth Lajos, illetve a kapusedző, Bíró Szabolcs is távozott a pasarétiektől. Bücs egyébként október közepén, Csábi József távozása után ült le a kispadra, így mindössze öt hónapot töltött el a klubnál.

Az új vezetőedző a korábban az NB II-es Soroksárnál Lipcsei Péter segítőjeként dolgozó, aktív pályafutása során a Ferencvárosban futballozó (sőt, NB I-es bajnoki címet szerző) Dejan Milovanovics lett, akit Pozder Nenad fog segíteni. A végleges kapusedző megtalálása folyamatban van.

A Pénzügyőr hőn áhított célja továbbra is a bennmaradás, s a klubnál hisznek benne, hogy a frissen csatlakozó szakemberek segítségével sikerül meghosszabbítaniuk harmadosztályú tagságukat. Az új szakmai stáb ma irányítja először az együttest, méghozzá a sereghajtó Dombóvár elleni bajnokin, ami 14 órakor kezdődik.