Megvan, ki váltja Csábi Józsefet az NB III-as Pénzügyőr vezetőedzői posztján

F. B.F. B.
2025.10.10. 11:47
Bücs Zsolt lett a Pénzügyőr trénere (Fotó: Pénzügyőr SE)
Bücs Zsolt Pénzügyör NB III Délnyugati csoport NB III
Mint beszámoltunk róla, szerdán hivatalossá vált, hogy a Pénzügyőr NB III-as labdarúgócsapatát az elmúlt három fordulóban irányító Csábi József az NB II-es Ajka vezetőedzője lett. A Pénzügyőr vezetősége gyorsan lépett, s megszületett a döntés, hogy Bücs Zsolt veszi át a csapat irányítását – számolt be róla a hunfoci.hu.

Bücs Zsolt játékosként 174 alkalommal lépett pályára az NB I-ben a Nyíregyháza, a Debrecen, a Rába ETO és a Vasas színeiben, emellett kétszer a magyar válogatott mezét is magára ölthette. A technikás középpályás karrierje során külföldön is szerencsét próbált: futballozott Malajziában (Selangor FA, Pahang FA), Németországban (Borussia Berlin) és Szingapúrban (Home United).

Edzői pályafutását a kétezres évek elején kezdte, előbb kisebb kluboknál és az utánpótlásban dolgozott, majd másodedzőként a DVSC, az MTK és a Mezőkövesd szakmai stábjának is tagja volt. Vezetőedzőként irányította többek között a III. Kerületi TVE, a Dabas, a Sopron együttesét, míg legutóbb, a tavaszi szezonban a Dorog trénere volt, de nyáron távozott a klubtól.

A 62 éves, pro licensszel rendelkező Bücs Zsolt vasárnap 13 órától a Siófok elleni hazai mérkőzésen mutatkozhat be új csapata kispadján. A Pénzügyőr jelenleg 5 ponttal az NB III Délnyugati csoportjának 14. helyén áll.

 

