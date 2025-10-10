Megvan, ki váltja Csábi Józsefet az NB III-as Pénzügyőr vezetőedzői posztján

Bücs Zsolt játékosként 174 alkalommal lépett pályára az NB I-ben a Nyíregyháza, a Debrecen, a Rába ETO és a Vasas színeiben, emellett kétszer a magyar válogatott mezét is magára ölthette. A technikás középpályás karrierje során külföldön is szerencsét próbált: futballozott Malajziában (Selangor FA, Pahang FA), Németországban (Borussia Berlin) és Szingapúrban (Home United).

Edzői pályafutását a kétezres évek elején kezdte, előbb kisebb kluboknál és az utánpótlásban dolgozott, majd másodedzőként a DVSC, az MTK és a Mezőkövesd szakmai stábjának is tagja volt. Vezetőedzőként irányította többek között a III. Kerületi TVE, a Dabas, a Sopron együttesét, míg legutóbb, a tavaszi szezonban a Dorog trénere volt, de nyáron távozott a klubtól.

A 62 éves, pro licensszel rendelkező Bücs Zsolt vasárnap 13 órától a Siófok elleni hazai mérkőzésen mutatkozhat be új csapata kispadján. A Pénzügyőr jelenleg 5 ponttal az NB III Délnyugati csoportjának 14. helyén áll.