NB III: a 94. percben szerzett góllal győzött az ESMTK, tizenegy vesztes meccs után nyert ismét a Hatvan
Az Északkeleti csoportban megszakadt az FC Hatvan 11 meccs óta tartó vereségszériája: a Heves vármegyei együttes az Ózd-Sajóvölgye ellen aratott hazai pályán 2–1-es győzelmet – a hatvaniak második gólját a korábbi NB I-es gólkirály, a 43 éves Simon Attila szerezte szabadrúgásból a 89. percben. Vereséget szenvedett viszont a másik hevesi együttes, az Eger FC, amely a listavezető Kisvárda II vendégeként kapott ki 2–1-re.
Északnyugaton a Gyirmót megszerezte huszadik győzelmét is a bajnokságban, ezúttal a Pápa vendégeként aratott nagyon sima, 4–0-s diadalt a csoport listavezetője. A Zsámbék–Tatabánya mérkőzést a pálya használhatatlansága miatt el kellett halasztani.
A Délkeleti csoportban az ESMTK hátrányban is volt a Martfű vendégeként, de a 94. percben Molnár János betalált, ezzel 3–2-re megnyerte a meccset a pesterzsébeti gárda, és tovább üldözi az első helyezett Monort, amely a Dabas SE vendégeként aratott 2–1-es győzelmet.
Délnyugaton a forduló rangadóján 1–1-es döntetlent játszott egymással a harmadik helyezett Nagykanizsa és a Dunaújváros, míg a Kaposvár a Majosi SE-t, a Pécsi MFC pedig a Balatonlellét múlta felül 3–0-ra többek között az ukrán-magyar Heles Jaroszlav duplájának köszönhetően.
NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–1
Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building 3–0
Kisvárda Master Good II–Eger SE 2–1
FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye 2–1
Putnok FC–Tiszafüredi VSE 2–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC 0–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK 2–1
Tarpa SC–Füzesabony SC 0–1
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Kisvárda II
22
15
4
3
43–17
+26
49
|2. Cigánd
22
14
5
3
48–23
+25
47
|3. DEAC
22
13
6
3
39–17
+22
45
|4. DVSC II
22
12
6
4
50–26
+24
42
|5. Tiszafüred
22
10
7
5
40–26
+14
37
|6. Tarpa
22
8
8
6
29–23
+6
32
|7. DVTK II
22
8
4
10
34–42
–8
28
|8. Tiszaújváros
22
8
4
10
31–43
–12
28
|9. Eger
22
8
4
10
33–51
–18
28
|10. Sényő
22
7
6
9
28–46
–18
27
|11. Putnok
22
7
3
12
31–36
–5
24
|12. Gödöllő
22
6
6
10
31–31
0
24
|13. Füzesabony
22
6
6
10
18–29
–11
24
|14. Nyíregyháza II
22
6
4
12
39–41
–2
22
|15. Ózd
22
5
6
11
40–51
–11
21
|16. Hatvan
22
3
1
18
28–60
–32
10
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Budaörs–FC Sopron 3–3
Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár 2–0
Újpest FC II–Komárom VSE 2–1
Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya – elhalasztva
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr 0–4
VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia 1–0
Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC 1–0
Bicskei TC–Dorogi FC 0–0
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Gyirmót
22
20
–
2
82–17
+65
60
|2. Dorog
22
15
2
5
39–24
+15
47
|3. Puskás Akadémia II.
22
14
1
7
44–22
+22
43
|4. Mosonmagyaróvár
22
12
4
6
38–22
+16
40
|5. Tatabánya
21
12
2
7
35–27
+8
38
|6. Komárom
22
10
5
7
37–35
+2
35
|7. Veszprém
22
9
5
8
24–23
+1
32
|8. Bicske
22
8
6
8
35–29
+6
30
|9. Szombathelyi Haladás
22
8
5
9
27–26
+1
29
|10. Budaörs
22
8
5
9
35–42
–7
29
|11. Sopron
22
7
6
9
30–38
–8
27
|12. ETO Akadémia
22
7
2
13
37–47
–10
23
|13. Újpest II.
22
5
5
12
30–42
–12
20
|14. Pápa
22
4
3
15
33–59
–26
15
|15. Balatonfüred
22
3
5
14
13–43
–30
14
|16. Zsámbék
21
3
4
14
27–70
–43
13
DÉLKELETI CSOPORT
Meton FC-Dabas SE–Monor SE 1–2
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE 1–0
Vasas FC II–III. kerületi TVE 2–3
Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II 1–0
Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC 3–0
Martfűi LSE–ESMTK 2–3
Szegedi VSE–BKV Előre 1–5
Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II 1–0
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Monor
22
15
6
1
46–21
+25
51
|2. ESMTK
22
15
2
5
44–18
+26
47
|3. Gyula
22
14
4
4
58–19
+39
46
|4. III. kerületi TVE
22
11
7
4
45–28
+17
40
|5. Csepel
22
11
2
9
33–25
+8
35
|6. Vasas II
22
9
8
5
42–29
+13
35
|7. Dunaharaszti
22
10
3
9
33–38
–5
33
|8. Honvéd II
22
8
8
6
31–24
+7
32
|9. Dabas
22
8
4
10
36–31
+5
28
|10. Szeged VSE
22
8
4
10
32–41
–9
28
|11. Hódmezővásárhely
22
7
5
10
35–38
–3
26
|12. BKV Előre
22
7
4
11
36–46
–10
25
|13. Szeged-Csanád II
22
5
6
11
26–41
–15
21
|14. Békéscsaba II
22
6
2
14
20–44
–24
20
|15. Martfű
22
6
2
14
19–47
–28
20
|16. Tiszaföldvár
22
2
1
19
19–65
–46
7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II 4–0
FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC 1–1
Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC 0–3
BFC Siófok–Szekszárdi UFC 3–0
Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE 3–0
Dombóvári FC–Paksi FC II 0–4
PTE-PEAC–Pénzügyőr SE 1–1
Érdi VSE–MTK Budapest II 1–0
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Kaposvár
22
15
3
4
46–23
+23
48
|2. Pécsi MFC
22
14
6
2
52–17
+35
48
|3. Nagykanizsa
22
14
5
3
39–24
+15
47
|4. Dunaújváros
22
11
9
2
48–24
+24
42
|5. Majosi SE
22
13
2
7
54–32
+22
41
|6. FTC II
22
13
2
7
46–29
+17
41
|7. Érd
22
10
6
6
32–27
+5
36
|8. MTK II
22
11
2
9
49–29
+20
35
|9. Iváncsa
22
8
3
11
35–36
–1
27
|10. Szekszárd
22
8
3
11
30–49
–19
27
|11. Siófok
22
8
2
12
26–44
–18
26
|12. Paks II
22
8
1
13
32–43
–11
25
|13. PTE-PEAC
22
4
6
12
27–40
–13
18
|14. Balatonlelle
22
4
5
13
17–39
–22
17
|15. Pénzügyőr
22
3
6
13
24–43
–19
15
|16. Dombóvár
22
–
3
19
16–74
–58
3