NB III: a 94. percben szerzett góllal győzött az ESMTK, tizenegy vesztes meccs után nyert ismét a Hatvan

T. Z.T. Z.
2026.03.29. 19:29
Nagykanizsa FC Hatvan ESMTK magyar foci Dunaújváros NB III Labdarúgó NB III
A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján az Északkeleti csoport első helyezettje, a Kisvárda hazai pályán nyert az Eger ellen, miközben az utolsó helyezett Hatvan 11 vesztes meccs után ünnepelhetett újra győzelmet az Ózd-Sajóvölgye ellen. Északnyugaton a Gyirmót folytatta menetelését, ezúttal a Pápa otthonában kerekedett felül 4–0-ra. A Délkeleti csoportban az éllovas Monor a Dabas ellen járt sikerrel (2–1), míg az üldöző ESMTK hátrányból állt fel és nyert 3–2-re a Martfű vendégeként. Délnyugaton a Kaposvár és a Pécs is háromgólos győzelmet aratott, a rangadón pedig a Nagykanizsa döntetlent játszott hazai pályán a Dunaújvárossal.

Az Északkeleti csoportban megszakadt az FC Hatvan 11 meccs óta tartó vereségszériája: a Heves vármegyei együttes az Ózd-Sajóvölgye ellen aratott hazai pályán 2–1-es győzelmet – a hatvaniak második gólját a korábbi NB I-es gólkirály, a 43 éves Simon Attila szerezte szabadrúgásból a 89. percben. Vereséget szenvedett viszont a másik hevesi együttes, az Eger FC, amely a listavezető Kisvárda II vendégeként kapott ki 2–1-re.

Északnyugaton a Gyirmót megszerezte huszadik győzelmét is a bajnokságban, ezúttal a Pápa vendégeként aratott nagyon sima, 4–0-s diadalt a csoport listavezetője. A Zsámbék–Tatabánya mérkőzést a pálya használhatatlansága miatt el kellett halasztani. 

A Délkeleti csoportban az ESMTK hátrányban is volt a Martfű vendégeként, de a 94. percben Molnár János betalált, ezzel 3–2-re megnyerte a meccset a pesterzsébeti gárda, és tovább üldözi az első helyezett Monort, amely a Dabas SE vendégeként aratott 2–1-es győzelmet.

Délnyugaton a forduló rangadóján 1–1-es döntetlent játszott egymással a harmadik helyezett Nagykanizsa és a Dunaújváros, míg a Kaposvár a Majosi SE-t, a Pécsi MFC pedig a Balatonlellét múlta felül 3–0-ra többek között az ukrán-magyar Heles Jaroszlav duplájának köszönhetően. 

NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–1
Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building 3–0
Kisvárda Master Good II–Eger SE 2–1
FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye 2–1
Putnok FC–Tiszafüredi VSE 2–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC 0–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK 2–1
Tarpa SC–Füzesabony SC 0–1

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA       
  1. Kisvárda II

22

15

4

3

43–17

+26 

49 

  2. Cigánd

22

14

5

3

48–23

+25 

47 

  3. DEAC

22

13

6

3

39–17

+22 

45 

  4. DVSC II

22

12

6

4

50–26

+24 

42 

  5. Tiszafüred

22

10

7

5

40–26

+14 

37 

  6. Tarpa

22

8

8

6

29–23

+6 

32 

  7. DVTK II

22

8

4

10

34–42

–8 

28 

  8. Tiszaújváros

22

8

4

10

31–43

–12 

28 

  9. Eger

22

8

4

10

33–51

–18 

28 

10. Sényő

22

7

6

9

28–46

–18 

27 

11. Putnok

22

7

3

12

31–36

–5 

24 

12. Gödöllő

22

6

6

10

31–31

24 

13. Füzesabony

22

6

6

10

18–29

–11 

24 

14. Nyíregyháza II

22

6

4

12

39–41

–2 

22 

15. Ózd

22

5

6

11

40–51

–11 

21 

16. Hatvan

22

3

1

18

28–60

–32 

10 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Budaörs–FC Sopron 3–3
Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár 2–0
Újpest FC II–Komárom VSE 2–1
Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya – elhalasztva
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr 0–4
VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia 1–0
Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC 1–0
Bicskei TC–Dorogi FC 0–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA       
  1. Gyirmót

22

20

2

82–17

+65 

60 

  2. Dorog

22

15

2

5

39–24

+15 

47 

  3. Puskás Akadémia II.

22

14

1

7

44–22

+22 

43 

  4. Mosonmagyaróvár

22

12

4

6

38–22

+16 

40 

  5. Tatabánya

21

12

2

7

35–27

+8 

38 

  6. Komárom

22

10

5

7

37–35

+2 

35 

  7. Veszprém

22

9

5

8

24–23

+1 

32 

  8. Bicske

22

8

6

8

35–29

+6 

30 

  9. Szombathelyi Haladás

22

8

5

9

27–26

+1 

29 

10. Budaörs

22

8

5

9

35–42

–7 

29 

11. Sopron

22

7

6

9

30–38

–8 

27 

12. ETO Akadémia

22

7

2

13

37–47

–10 

23 

13. Újpest II.

22

5

5

12

30–42

–12 

20 

14. Pápa

22

4

3

15

33–59

–26 

15 

15. Balatonfüred

22

3

5

14

13–43

–30 

14 

16. Zsámbék

21

3

4

14

27–70

–43 

13 

DÉLKELETI CSOPORT
Meton FC-Dabas SE–Monor SE 1–2
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE 1–0
Vasas FC II–III. kerületi TVE 2–3
Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II 1–0
Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC 3–0
Martfűi LSE–ESMTK 2–3
Szegedi VSE–BKV Előre 1–5
Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II 1–0

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA       
  1. Monor

22

15

6

1

46–21

+25 

51 

  2. ESMTK

22

15

2

5

44–18

+26 

47 

  3. Gyula

22

14

4

4

58–19

+39 

46 

  4. III. kerületi TVE

22

11

7

4

45–28

+17 

40 

  5. Csepel

22

11

2

9

33–25

+8 

35 

  6. Vasas II

22

9

8

5

42–29

+13 

35 

  7. Dunaharaszti

22

10

3

9

33–38

–5 

33 

  8. Honvéd II

22

8

8

6

31–24

+7 

32 

  9. Dabas

22

8

4

10

36–31

+5 

28 

10. Szeged VSE

22

8

4

10

32–41

–9 

28 

11. Hódmezővásárhely

22

7

5

10

35–38

–3 

26 

12. BKV Előre

22

7

4

11

36–46

–10 

25 

13. Szeged-Csanád II

22

5

6

11

26–41

–15 

21 

14. Békéscsaba II

22

6

2

14

20–44

–24 

20 

15. Martfű

22

6

2

14

19–47

–28 

20 

16. Tiszaföldvár

22

2

1

19

19–65

–46 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II 4–0
FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC 1–1
Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC 0–3
BFC Siófok–Szekszárdi UFC 3–0
Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE 3–0
Dombóvári FC–Paksi FC II 0–4
PTE-PEAC–Pénzügyőr SE 1–1
Érdi VSE–MTK Budapest II 1–0

A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA       
  1. Kaposvár

22

15

3

4

46–23

+23 

48 

  2. Pécsi MFC

22

14

6

2

52–17

+35 

48 

  3. Nagykanizsa

22

14

5

3

39–24

+15 

47 

  4. Dunaújváros

22

11

9

2

48–24

+24 

42 

  5. Majosi SE

22

13

2

7

54–32

+22 

41 

  6. FTC II

22

13

2

7

46–29

+17 

41 

  7. Érd

22

10

6

6

32–27

+5 

36 

  8. MTK II

22

11

2

9

49–29

+20 

35 

  9. Iváncsa

22

8

3

11

35–36

–1 

27 

10. Szekszárd

22

8

3

11

30–49

–19 

27 

11. Siófok

22

8

2

12

26–44

–18 

26 

12. Paks II

22

8

1

13

32–43

–11 

25 

13. PTE-PEAC

22

4

6

12

27–40

–13 

18 

14. Balatonlelle

22

4

5

13

17–39

–22 

17 

15. Pénzügyőr

22

3

6

13

24–43

–19 

15 

16. Dombóvár

22

3

19

16–74

–58 

 

 

NB III: folytatódott a Sopron nyeretlenségi sorozata

Labdarúgó NB II
Tegnap, 17:43

Szoboszlai lehagyhatja Détárit és Mészölyt is; már csak Sallai maradt Rossi első csapatából

Magyar válogatott
Tegnap, 11:16

Harmadik világ – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2026.03.27. 23:30

Harmadik mérkőzés dönt a Dunaújváros és az Eger között a női vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2026.03.25. 22:11

Lisztes Krisztián többmeccses eltiltást kapott

Labdarúgó NB I
2026.03.25. 20:07

Simán nyert az FTC II a pécsi egyetemisták ellen, de Lisztes ütésért piros lapot kapott

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 19:06

Hiába vezetett a Kazincbarcika, szép gólokkal fordított az ETO FC

Labdarúgó NB I
2026.03.22. 18:40

NB III: edzőváltás a Pénzügyőrnél, a Ferencváros korábbi játékosa mentheti meg a csapatot

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 09:23
