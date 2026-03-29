NB III: a 94. percben szerzett góllal győzött az ESMTK, tizenegy vesztes meccs után nyert ismét a Hatvan

Az Északkeleti csoportban megszakadt az FC Hatvan 11 meccs óta tartó vereségszériája: a Heves vármegyei együttes az Ózd-Sajóvölgye ellen aratott hazai pályán 2–1-es győzelmet – a hatvaniak második gólját a korábbi NB I-es gólkirály, a 43 éves Simon Attila szerezte szabadrúgásból a 89. percben. Vereséget szenvedett viszont a másik hevesi együttes, az Eger FC, amely a listavezető Kisvárda II vendégeként kapott ki 2–1-re.

Északnyugaton a Gyirmót megszerezte huszadik győzelmét is a bajnokságban, ezúttal a Pápa vendégeként aratott nagyon sima, 4–0-s diadalt a csoport listavezetője. A Zsámbék–Tatabánya mérkőzést a pálya használhatatlansága miatt el kellett halasztani.

A Délkeleti csoportban az ESMTK hátrányban is volt a Martfű vendégeként, de a 94. percben Molnár János betalált, ezzel 3–2-re megnyerte a meccset a pesterzsébeti gárda, és tovább üldözi az első helyezett Monort, amely a Dabas SE vendégeként aratott 2–1-es győzelmet.

Délnyugaton a forduló rangadóján 1–1-es döntetlent játszott egymással a harmadik helyezett Nagykanizsa és a Dunaújváros, míg a Kaposvár a Majosi SE-t, a Pécsi MFC pedig a Balatonlellét múlta felül 3–0-ra többek között az ukrán-magyar Heles Jaroszlav duplájának köszönhetően.

NB III

22. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–1

Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building 3–0

Kisvárda Master Good II–Eger SE 2–1

FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye 2–1

Putnok FC–Tiszafüredi VSE 2–0

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC 0–1

Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK 2–1

Tarpa SC–Füzesabony SC 0–1

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Kisvárda II 22 15 4 3 43–17 +26 49 2. Cigánd 22 14 5 3 48–23 +25 47 3. DEAC 22 13 6 3 39–17 +22 45 4. DVSC II 22 12 6 4 50–26 +24 42 5. Tiszafüred 22 10 7 5 40–26 +14 37 6. Tarpa 22 8 8 6 29–23 +6 32 7. DVTK II 22 8 4 10 34–42 –8 28 8. Tiszaújváros 22 8 4 10 31–43 –12 28 9. Eger 22 8 4 10 33–51 –18 28 10. Sényő 22 7 6 9 28–46 –18 27 11. Putnok 22 7 3 12 31–36 –5 24 12. Gödöllő 22 6 6 10 31–31 0 24 13. Füzesabony 22 6 6 10 18–29 –11 24 14. Nyíregyháza II 22 6 4 12 39–41 –2 22 15. Ózd 22 5 6 11 40–51 –11 21 16. Hatvan 22 3 1 18 28–60 –32 10

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Budaörs–FC Sopron 3–3

Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár 2–0

Újpest FC II–Komárom VSE 2–1

Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya – elhalasztva

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr 0–4

VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia 1–0

Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC 1–0

Bicskei TC–Dorogi FC 0–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Gyirmót 22 20 – 2 82–17 +65 60 2. Dorog 22 15 2 5 39–24 +15 47 3. Puskás Akadémia II. 22 14 1 7 44–22 +22 43 4. Mosonmagyaróvár 22 12 4 6 38–22 +16 40 5. Tatabánya 21 12 2 7 35–27 +8 38 6. Komárom 22 10 5 7 37–35 +2 35 7. Veszprém 22 9 5 8 24–23 +1 32 8. Bicske 22 8 6 8 35–29 +6 30 9. Szombathelyi Haladás 22 8 5 9 27–26 +1 29 10. Budaörs 22 8 5 9 35–42 –7 29 11. Sopron 22 7 6 9 30–38 –8 27 12. ETO Akadémia 22 7 2 13 37–47 –10 23 13. Újpest II. 22 5 5 12 30–42 –12 20 14. Pápa 22 4 3 15 33–59 –26 15 15. Balatonfüred 22 3 5 14 13–43 –30 14 16. Zsámbék 21 3 4 14 27–70 –43 13

DÉLKELETI CSOPORT

Meton FC-Dabas SE–Monor SE 1–2

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE 1–0

Vasas FC II–III. kerületi TVE 2–3

Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II 1–0

Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC 3–0

Martfűi LSE–ESMTK 2–3

Szegedi VSE–BKV Előre 1–5

Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II 1–0

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Monor 22 15 6 1 46–21 +25 51 2. ESMTK 22 15 2 5 44–18 +26 47 3. Gyula 22 14 4 4 58–19 +39 46 4. III. kerületi TVE 22 11 7 4 45–28 +17 40 5. Csepel 22 11 2 9 33–25 +8 35 6. Vasas II 22 9 8 5 42–29 +13 35 7. Dunaharaszti 22 10 3 9 33–38 –5 33 8. Honvéd II 22 8 8 6 31–24 +7 32 9. Dabas 22 8 4 10 36–31 +5 28 10. Szeged VSE 22 8 4 10 32–41 –9 28 11. Hódmezővásárhely 22 7 5 10 35–38 –3 26 12. BKV Előre 22 7 4 11 36–46 –10 25 13. Szeged-Csanád II 22 5 6 11 26–41 –15 21 14. Békéscsaba II 22 6 2 14 20–44 –24 20 15. Martfű 22 6 2 14 19–47 –28 20 16. Tiszaföldvár 22 2 1 19 19–65 –46 7

DÉLNYUGATI CSOPORT

Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II 4–0

FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC 1–1

Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC 0–3

BFC Siófok–Szekszárdi UFC 3–0

Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE 3–0

Dombóvári FC–Paksi FC II 0–4

PTE-PEAC–Pénzügyőr SE 1–1

Érdi VSE–MTK Budapest II 1–0