Magyar bajnok és kupagyőztes játékost szerződtetett az NB III-as Kaposvár

A szélső támadóként és támadó középpályásként egyaránt bevethető, 35 éves Bőle Lukács a Kaposvári Rákóczi FC színeiben mutatkozott be az élvonalban. 2014 nyarán távozott Kaposvárról, az akkor kiesett NB I-es csapattól a román CSM Iasi együtteséhez ment. Onnan igazolt három év után a Ferencvároshoz, amellyel két magyar bajnoki címet és egy ezüstérmet szerzett. Ezt követően játszott az NB I-es Zalaegerszeg, a Budapest Honvéd, a Paksi FC és a Mezőkövesd csapatában, majd a másodosztályú Szentlőrincben, ahonnan idén januárban távozott, mivel az előző másfél évben sérülések is hátráltatták. 2023-ban egyébként Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett Pakssal.

Az NB I-ben összesen 177 alkalommal lépett pályára, s 19 gólt szerzett, emellett 28 gólpasszt is kiosztott.