Nemzeti Sportrádió

Magyar bajnok és kupagyőztes játékost szerződtetett az NB III-as Kaposvár

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 12:28
null
Bőle Lukács a Ferencvárossal korábban két bajnoki címet nyert (Fotó: fradi.hu, archív)
Címkék
NB III Délnyugati csoport magyar átigazolás Kaposvár NB III Bőle Lukács
Visszatért nevelőegyesületéhez Bőle Lukács, aki az NB II-es Szentlőrinctől érkezett az NB III Délnyugati csoportjában szereplő Kaposvári Rákóczihoz az MLSZ adatbankján található adatok szerint.

A szélső támadóként és támadó középpályásként egyaránt bevethető, 35 éves Bőle Lukács a Kaposvári Rákóczi FC színeiben mutatkozott be az élvonalban. 2014 nyarán távozott Kaposvárról, az akkor kiesett NB I-es csapattól a román CSM Iasi együtteséhez ment. Onnan igazolt három év után a Ferencvároshoz, amellyel két magyar bajnoki címet és egy ezüstérmet szerzett. Ezt követően játszott az NB I-es Zalaegerszeg, a Budapest Honvéd, a Paksi FC és a Mezőkövesd csapatában, majd a másodosztályú Szentlőrincben, ahonnan idén januárban távozott, mivel az előző másfél évben sérülések is hátráltatták. 2023-ban egyébként Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett Pakssal.

Az NB I-ben összesen 177 alkalommal lépett pályára, s 19 gólt szerzett, emellett 28 gólpasszt is kiosztott.

 

NB III Délnyugati csoport magyar átigazolás Kaposvár NB III Bőle Lukács
Legfrissebb hírek

Ajkáról igazolt fiatal hátvédet a ZTE FC – hivatalos

Labdarúgó NB II
1 órája

Felkészülés: nyert az NB II-es Békéscsaba, amely két új játékost is bejelentett

Labdarúgó NB II
18 órája

Két védővel erősített a Kazincbarcika, de egy távozót is bejelentett – hivatalos

Labdarúgó NB I
19 órája

A Frankfurt kölcsönadta, Fenyő Noah Újpesten folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:42

Női röplabda Extraliga: a Nyíregyháza öt játszmában megverte a Vasast

Röplabda
2026.01.20. 21:09

Az NB III-as Gyirmótnál kötött ki a Fehérvárról távozó csatár – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.01.20. 17:24

U-válogatott játékost vett kölcsön az MTK a DVTK-tól

Labdarúgó NB I
2026.01.20. 13:02

A cseh bajnoktól vett kölcsön nigériai csatárt a Nyíregyháza

Labdarúgó NB I
2026.01.20. 12:12
Ezek is érdekelhetik