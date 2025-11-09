NB III: a Gyirmót hat gólt szerezve maradt hibátlan; két csoportban is holtverseny az élen

Nincs megállás, a Gyirmót a 15. mérkőzését is megnyerte a labdarúgó NB III 2025–2026-os idényben, nem is akármilyen különbséggel: az Északnyugati csoport első helyezettje 6–0-ra győzött Komáromban vasárnap. A Cigánd veresége és a DEAC győzelme révén pontegyenlőség állt elő az Északkeleti csoport élén, hasonló a helyzet Délkeleten az ESMTK és az egymás után másodszor ikszelő Monor között, míg Délnyugaton a Nagykanizsa döntetlennel is megőrizte a vezető pozíciót.

LABDARÚGÓ NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni VSC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–2

Kisvárda Master Good II–Gödöllői SK 2–0

Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC 1–2

Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building 2–0

Eger SE–Putnok FC 2–1

Ózd-Sajóvölgye–Tiszafüredi VSE 6–3

Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1

Szombaton játszották: FC Hatvan–Diósgyőri VTK II F4R 1–3 AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Cigánd 15 9 4 2 30–14 +16 31 2. DEAC 15 9 4 2 25–11 +14 31 3. Kisvárda II 15 9 3 3 30–14 +16 30 4. Tiszafüred 15 8 4 3 35–21 +14 28 5. Tarpa 15 8 3 4 24–15 +9 27 6. DVSC II 15 7 4 4 32–21 +11 25 7. Putnok 15 6 3 6 22–21 +1 21 8. DVTK II 15 6 2 7 26–27 –1 20 9. Eger 15 6 2 7 19–31 –12 20 10. Sényő 15 5 3 7 17–31 –14 18 11. Füzesabony 15 4 5 6 13–15 –2 17 12. Ózd 15 4 5 6 29–33 –4 17 13. Gödöllő 14 4 3 7 20–21 –1 15 14. Tiszaújváros 15 3 4 8 16–32 –16 13 15. Nyíregyháza II 14 3 2 9 19–29 –10 11 16. Hatvan 15 2 1 12 17–38 –21 7 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–VSC 2015 Veszprém 4–1

Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC 1–2

Balatonfüredi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–1

Budaörs–Bicskei TC 3–1

Komárom VSE–Gyirmót FC Győr 0–6

Credobus Mosonmagyaróvár–Ikoba Beton Zsámbék 2–1

Szombathelyi Haladás–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0

FC Sopron–ETO Akadémia 1–3 1. Gyirmót 15 15 – – 56–10 +46 45 2. Dorog 15 10 1 4 24–19 +5 31 3. Puskás Akadémia II 15 10 – 5 32–14 +18 30 4. Tatabánya 15 9 – 6 23–18 +5 27 5. Mosonmagyaróvár 15 8 2 5 24–16 +8 26 6. Sopron 15 7 3 5 23–24 –1 24 7. ETO Akadémia 15 7 1 7 29–29 0 22 8. Komárom 15 6 3 6 24–26 –2 21 9. Budaörs 15 6 3 6 22–27 –5 21 10. Veszprém 15 5 3 7 15–20 –5 18 11. Bicske 15 4 5 6 20–23 –3 17 12. Szombathelyi Haladás 15 4 3 8 19–22 –3 15 13. Pápa 15 3 2 10 26–35 –9 11 14. Zsámbék 15 3 2 10 20–44 –24 11 15. Újpest II 15 2 5 8 20–32 –12 11 16. Balatonfüred 15 2 5 8 10–28 –18 11 AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC 4–2

Paksi FC II–Szekszárdi UFC 4–1

Iváncsa KSE–Greenplan Balatonlelle SE 1–1

PTE-PEAC–BFC Siófok 1–3

Dombóvári FC–Kaposvári Rákóczi FC 1–3

Érdi VSE–Majosi SE 1–2

Pénzügyőr SE–Pécsi MFC 3–4

MTK Budapest II–FC Nagykanizsa 1–1 1. Nagykanizsa 15 10 3 2 28–16 +12 33 2. FTC II 15 10 1 4 34–16 +18 31 3. Pécsi MFC 15 9 4 2 34–11 +23 31 4. Kaposvár 15 9 3 3 32–19 +13 30 5. Majosi SE 15 9 2 4 36–22 +14 29 6. Dunaújváros 15 8 5 2 36–17 +19 29 7. MTK II 15 8 2 5 40–22 +18 26 8. Érd 15 6 4 5 19–13 +6 22 9. Iváncsa 15 6 3 6 25–22 +3 21 10. Szekszárd 15 5 2 8 18–39 –21 17 11. Siófok 15 5 1 9 15–31 –16 16 12. Paks II 15 5 – 10 17–31 –14 15 13. PTE-PEAC 15 3 4 8 20–28 –8 13 14. Balatonlelle 15 3 4 8 11–28 –17 13 15. Pénzügyőr 15 2 3 10 16–31 –15 9 16. Dombóvár 15 – 3 12 14–49 –35 3 A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Martfűi LSE 3–1

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE 4–2

III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC 3–1

Meton-FC Dabas SE–Gyulai Termál FC 1–1

Csepel SC–Budapest Honvéd FC II 1–2

Monor SE–BKV Előre 2–2

Tiszaföldvár SE–ESMTK 2–5

Békéscsaba 1912 Előre II–Dunaharaszti MTK 1–3 1. ESMTK 15 10 2 3 27–11 +16 32 2. Monor 15 9 5 1 30–15 +15 32 3. Gyula 15 9 2 4 39–14 +25 29 4. Szegedi VSE 15 8 2 5 26–22 +4 26 5. Vasas II 15 7 5 3 29–14 +15 26 6. III. kerületi TVE 15 7 4 4 27–20 +7 25 7. Dabas 15 7 3 5 25–17 +8 24 8. Dunaharaszti 15 7 2 6 23–28 –5 23 9. Hódmezővásárhely 15 6 3 6 30–26 +4 21 10. Csepel 15 6 1 8 17–19 –2 19 11. Martfű 15 5 1 9 12–33 –21 16 12. Honvéd II 15 3 7 5 19–17 +2 16 13. Szeged-Csanád II 15 4 3 8 20–32 –12 15 14. BKV Előre 15 4 3 8 21–35 –14 15 15. Békéscsaba 15 3 2 10 14–32 –18 11 16. Tiszaföldvár 15 2 1 12 17–41 –24 7 A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA