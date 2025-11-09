Nemzeti Sportrádió

NB III: a Gyirmót hat gólt szerezve maradt hibátlan; két csoportban is holtverseny az élen

2025.11.09.
null
Az idény sokadik gyirmóti gólöröme (Fotó: Gyirmót FC Győr Facebook)
labdarúgó NB III
Nincs megállás, a Gyirmót a 15. mérkőzését is megnyerte a labdarúgó NB III 2025–2026-os idényben, nem is akármilyen különbséggel: az Északnyugati csoport első helyezettje 6–0-ra győzött Komáromban vasárnap. A Cigánd veresége és a DEAC győzelme révén pontegyenlőség állt elő az Északkeleti csoport élén, hasonló a helyzet Délkeleten az ESMTK és az egymás után másodszor ikszelő Monor között, míg Délnyugaton a Nagykanizsa döntetlennel is megőrizte a vezető pozíciót.

LABDARÚGÓ NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–2
Kisvárda Master Good II–Gödöllői SK 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC 1–2
Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building 2–0
Eger SE–Putnok FC 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Tiszafüredi VSE 6–3
Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1
Szombaton játszották: FC Hatvan–Diósgyőri VTK II F4R 1–3

   
AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Cigánd

15

9

4

2

30–14

+16

31

  2. DEAC

15

9

4

2

25–11

+14

31

  3. Kisvárda II

15

9

3

3

30–14

+16

30

  4. Tiszafüred

15

8

4

3

35–21

+14

28

  5. Tarpa

15

8

3

4

24–15

+9

27

  6. DVSC II

15

7

4

4

32–21

+11

25

  7. Putnok

15

6

3

6

22–21

+1

21

  8. DVTK II

15

6

2

7

26–27

–1

20

  9. Eger

15

6

2

7

19–31

–12

20

10. Sényő

15

5

3

7

17–31

–14

18

11. Füzesabony

15

4

5

6

13–15

–2

17

12. Ózd

15

4

5

6

29–33

–4

17

13. Gödöllő

14

4

3

7

20–21

–1

15

14. Tiszaújváros

15

3

4

8

16–32

–16

13

15. Nyíregyháza II

14

3

2

9

19–29

–10

11

16. Hatvan

15

2

1

12

17–38

–21

7

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–VSC 2015 Veszprém 4–1
Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC 1–2
Balatonfüredi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–1
BudaörsBicskei TC 3–1
Komárom VSE–Gyirmót FC Győr 0–6
Credobus Mosonmagyaróvár–Ikoba Beton Zsámbék 2–1
Szombathelyi Haladás–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0
FC Sopron–ETO Akadémia 1–3

   
  1. Gyirmót

15

15

56–10

+46

45

  2. Dorog

15

10

1

4

24–19

+5

31

  3. Puskás Akadémia II

15

10

5

32–14

+18

30

  4. Tatabánya

15

9

6

23–18

+5

27

  5. Mosonmagyaróvár

15

8

2

5

24–16

+8

26

  6. Sopron

15

7

3

5

23–24

–1

24

  7. ETO Akadémia

15

7

1

7

29–29

0

22

  8. Komárom

15

6

3

6

24–26

–2

21

  9. Budaörs

15

6

3

6

22–27

–5

21

10. Veszprém

15

5

3

7

15–20

–5

18

11. Bicske

15

4

5

6

20–23

–3

17

12. Szombathelyi Haladás

15

4

3

8

19–22

–3

15

13. Pápa

15

3

2

10

26–35

–9

11

14. Zsámbék

15

3

2

10

20–44

–24

11

15. Újpest II

15

2

5

8

20–32

–12

11

16. Balatonfüred

15

2

5

8

10–28

–18

11

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC 4–2
Paksi FC II–Szekszárdi UFC 4–1
Iváncsa KSE–Greenplan Balatonlelle SE 1–1
PTE-PEAC–BFC Siófok 1–3
Dombóvári FC–Kaposvári Rákóczi FC 1–3
Érdi VSE–Majosi SE 1–2
Pénzügyőr SE–Pécsi MFC 3–4
MTK Budapest II–FC Nagykanizsa 1–1

   
  1. Nagykanizsa

15

10

3

2

28–16

+12

33

  2. FTC II

15

10

1

4

34–16

+18

31

  3. Pécsi MFC

15

9

4

2

34–11

+23

31

  4. Kaposvár

15

9

3

3

32–19

+13

30

  5. Majosi SE

15

9

2

4

36–22

+14

29

  6. Dunaújváros

15

8

5

2

36–17

+19

29

  7. MTK II

15

8

2

5

40–22

+18

26

  8. Érd

15

6

4

5

19–13

+6

22

  9. Iváncsa

15

6

3

6

25–22

+3

21

10. Szekszárd

15

5

2

8

18–39

–21

17

11. Siófok

15

5

1

9

15–31

–16

16

12. Paks II

15

5

10

17–31

–14

15

13. PTE-PEAC

15

3

4

8

20–28

–8

13

14. Balatonlelle

15

3

4

8

11–28

–17

13

15. Pénzügyőr

15

2

3

10

16–31

–15

9

16. Dombóvár

15

3

12

14–49

–35

3

A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA

 

DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Martfűi LSE 3–1
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE 4–2
III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC 3–1
Meton-FC Dabas SE–Gyulai Termál FC 1–1
Csepel SC–Budapest Honvéd FC II 1–2
Monor SE–BKV Előre 2–2
Tiszaföldvár SE–ESMTK 2–5
Békéscsaba 1912 Előre II–Dunaharaszti MTK 1–3

   
  1. ESMTK

15

10

2

3

27–11

+16

32

  2. Monor

15

9

5

1

30–15

+15

32

  3. Gyula

15

9

2

4

39–14

+25

29

  4. Szegedi VSE

15

8

2

5

26–22

+4

26

  5. Vasas II

15

7

5

3

29–14

+15

26

  6. III. kerületi TVE

15

7

4

4

27–20

+7

25

  7. Dabas

15

7

3

5

25–17

+8

24

  8. Dunaharaszti

15

7

2

6

23–28

–5

23

  9. Hódmezővásárhely

15

6

3

6

30–26

+4

21

10. Csepel

15

6

1

8

17–19

–2

19

11. Martfű

15

5

1

9

12–33

–21

16

12. Honvéd II

15

3

7

5

19–17

+2

16

13. Szeged-Csanád II

15

4

3

8

20–32

–12

15

14. BKV Előre

15

4

3

8

21–35

–14

15

15. Békéscsaba

15

3

2

10

14–32

–18

11

16. Tiszaföldvár

15

2

1

12

17–41

–24

7

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

labdarúgó NB III Ózd-Sajóvölgye Gyirmót
