NB III: a Gyirmót hat gólt szerezve maradt hibátlan; két csoportban is holtverseny az élen
LABDARÚGÓ NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–2
Kisvárda Master Good II–Gödöllői SK 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC 1–2
Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building 2–0
Eger SE–Putnok FC 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Tiszafüredi VSE 6–3
Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1
Szombaton játszották: FC Hatvan–Diósgyőri VTK II F4R 1–3
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Cigánd
15
9
4
2
30–14
+16
31
|2. DEAC
15
9
4
2
25–11
+14
31
|3. Kisvárda II
15
9
3
3
30–14
+16
30
|4. Tiszafüred
15
8
4
3
35–21
+14
28
|5. Tarpa
15
8
3
4
24–15
+9
27
|6. DVSC II
15
7
4
4
32–21
+11
25
|7. Putnok
15
6
3
6
22–21
+1
21
|8. DVTK II
15
6
2
7
26–27
–1
20
|9. Eger
15
6
2
7
19–31
–12
20
|10. Sényő
15
5
3
7
17–31
–14
18
|11. Füzesabony
15
4
5
6
13–15
–2
17
|12. Ózd
15
4
5
6
29–33
–4
17
|13. Gödöllő
14
4
3
7
20–21
–1
15
|14. Tiszaújváros
15
3
4
8
16–32
–16
13
|15. Nyíregyháza II
14
3
2
9
19–29
–10
11
|16. Hatvan
15
2
1
12
17–38
–21
7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–VSC 2015 Veszprém 4–1
Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC 1–2
Balatonfüredi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–1
Budaörs–Bicskei TC 3–1
Komárom VSE–Gyirmót FC Győr 0–6
Credobus Mosonmagyaróvár–Ikoba Beton Zsámbék 2–1
Szombathelyi Haladás–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0
FC Sopron–ETO Akadémia 1–3
|1. Gyirmót
15
15
–
–
56–10
+46
45
|2. Dorog
15
10
1
4
24–19
+5
31
|3. Puskás Akadémia II
15
10
–
5
32–14
+18
30
|4. Tatabánya
15
9
–
6
23–18
+5
27
|5. Mosonmagyaróvár
15
8
2
5
24–16
+8
26
|6. Sopron
15
7
3
5
23–24
–1
24
|7. ETO Akadémia
15
7
1
7
29–29
0
22
|8. Komárom
15
6
3
6
24–26
–2
21
|9. Budaörs
15
6
3
6
22–27
–5
21
|10. Veszprém
15
5
3
7
15–20
–5
18
|11. Bicske
15
4
5
6
20–23
–3
17
|12. Szombathelyi Haladás
15
4
3
8
19–22
–3
15
|13. Pápa
15
3
2
10
26–35
–9
11
|14. Zsámbék
15
3
2
10
20–44
–24
11
|15. Újpest II
15
2
5
8
20–32
–12
11
|16. Balatonfüred
15
2
5
8
10–28
–18
11
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC 4–2
Paksi FC II–Szekszárdi UFC 4–1
Iváncsa KSE–Greenplan Balatonlelle SE 1–1
PTE-PEAC–BFC Siófok 1–3
Dombóvári FC–Kaposvári Rákóczi FC 1–3
Érdi VSE–Majosi SE 1–2
Pénzügyőr SE–Pécsi MFC 3–4
MTK Budapest II–FC Nagykanizsa 1–1
|1. Nagykanizsa
15
10
3
2
28–16
+12
33
|2. FTC II
15
10
1
4
34–16
+18
31
|3. Pécsi MFC
15
9
4
2
34–11
+23
31
|4. Kaposvár
15
9
3
3
32–19
+13
30
|5. Majosi SE
15
9
2
4
36–22
+14
29
|6. Dunaújváros
15
8
5
2
36–17
+19
29
|7. MTK II
15
8
2
5
40–22
+18
26
|8. Érd
15
6
4
5
19–13
+6
22
|9. Iváncsa
15
6
3
6
25–22
+3
21
|10. Szekszárd
15
5
2
8
18–39
–21
17
|11. Siófok
15
5
1
9
15–31
–16
16
|12. Paks II
15
5
–
10
17–31
–14
15
|13. PTE-PEAC
15
3
4
8
20–28
–8
13
|14. Balatonlelle
15
3
4
8
11–28
–17
13
|15. Pénzügyőr
15
2
3
10
16–31
–15
9
|16. Dombóvár
15
–
3
12
14–49
–35
3
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Martfűi LSE 3–1
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE 4–2
III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC 3–1
Meton-FC Dabas SE–Gyulai Termál FC 1–1
Csepel SC–Budapest Honvéd FC II 1–2
Monor SE–BKV Előre 2–2
Tiszaföldvár SE–ESMTK 2–5
Békéscsaba 1912 Előre II–Dunaharaszti MTK 1–3
|1. ESMTK
15
10
2
3
27–11
+16
32
|2. Monor
15
9
5
1
30–15
+15
32
|3. Gyula
15
9
2
4
39–14
+25
29
|4. Szegedi VSE
15
8
2
5
26–22
+4
26
|5. Vasas II
15
7
5
3
29–14
+15
26
|6. III. kerületi TVE
15
7
4
4
27–20
+7
25
|7. Dabas
15
7
3
5
25–17
+8
24
|8. Dunaharaszti
15
7
2
6
23–28
–5
23
|9. Hódmezővásárhely
15
6
3
6
30–26
+4
21
|10. Csepel
15
6
1
8
17–19
–2
19
|11. Martfű
15
5
1
9
12–33
–21
16
|12. Honvéd II
15
3
7
5
19–17
+2
16
|13. Szeged-Csanád II
15
4
3
8
20–32
–12
15
|14. BKV Előre
15
4
3
8
21–35
–14
15
|15. Békéscsaba
15
3
2
10
14–32
–18
11
|16. Tiszaföldvár
15
2
1
12
17–41
–24
7