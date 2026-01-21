NS-képeslap: Vidi elleni meccsel avatták fel a cigándi futballpályát

AZ UKRÁN HATÁRHOZ közeli, 3000 lelket számláló település lakói szeretik a sportot, azon belül is a labdarúgást. Az NB III Északkeleti csoportjában a tabella élén álló Kisvárda II mögött egy ponttal lemaradva álló együttes minden igényt kielégítő létesítménnyel büszkélkedhet. Az első kapavágások 2014-ben történtek, az átadási ünnepséget pedig négy évvel később a Mol Vidi elleni Magyar Kupa-mérkőzés előtt tartották. A költségeket részben önerőből, illetve állami, valamint taós pályázatok révén teremtették elő, a világítás pedig az MLSZ támogatásával készült el.

A Bacsó-Beton Cigánd SE néven szereplő sportegyesületben több mint 300 gyermek sportol, s csaknem hatvan településről viszik a gyerekeket, Bodrogköz, Hegyköz, Felvidék (Felső-Bodrogköz), Felső-Szabolcs-Rétköz, Sátoraljaújhely és Sárospatak helységekből, valamint a vonzáskörzetből.

Cigándon a labdarúgókon kívül kézilabda-, úszó- és kerékpárszakosztály is működik. A felnőtt futballcsapat tíz éve érte el eddigi legnagyobb sikerét az NB II-be jutással.