Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Vidi elleni meccsel avatták fel a cigándi futballpályát

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 09:53
null
Címkék
labdarúgó NB III ns-képeslap Cigánd
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan megépített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Cigándról érkezett képeslap.

AZ UKRÁN HATÁRHOZ közeli, 3000 lelket számláló település lakói szeretik a sportot, azon belül is a labdarúgást. Az NB III Északkeleti csoportjában a tabella élén álló Kisvárda II mögött egy ponttal lemaradva álló együttes minden igényt kielégítő létesítménnyel büszkélkedhet. Az első kapavágások 2014-ben történtek, az átadási ünnepséget pedig négy évvel később a Mol Vidi elleni Magyar Kupa-mérkőzés előtt tartották. A költségeket részben önerőből, illetve állami, valamint taós pályázatok révén teremtették elő, a világítás pedig az MLSZ támogatásával készült el.

A Bacsó-Beton Cigánd SE néven szereplő sportegyesületben több mint 300 gyermek sportol, s csaknem hatvan településről viszik a gyerekeket, Bodrogköz, Hegyköz, Felvidék (Felső-Bodrogköz), Felső-Szabolcs-Rétköz, Sátoraljaújhely és Sárospatak helységekből, valamint a vonzáskörzetből.

Cigándon a labdarúgókon kívül kézilabda-, úszó- és kerékpárszakosztály is működik. A felnőtt futballcsapat tíz éve érte el eddigi legnagyobb sikerét az NB II-be jutással.

 

labdarúgó NB III ns-képeslap Cigánd
Legfrissebb hírek

NS-képeslap: Dorogon büszkén támaszkodhatnak a múlt sikereire

Labdarúgó NB II
2026.01.16. 12:01

NS-képeslap: akár a termálkút vize is fűtheti a ceglédi centerpályát

Labdarúgó NB II
2026.01.15. 14:58

NS-képeslap: Csernai Pál hagyatéka is segítette a pilisi megújulást

Labdarúgó NB II
2026.01.13. 09:38

NS-képeslap: emberi léptékű, túlzásoktól mentes létesítmény

Labdarúgó NB II
2025.12.30. 13:48

NS-képeslap: verseny- és szabadidősport-paradicsom Bicskén

Labdarúgó NB II
2025.12.20. 09:40

NS-képeslap: többfunkciós csarnok a balatonfüredi Forrás Sportparkban

Egyéb egyéni
2025.12.19. 11:59

NS-képeslap: teljes kihasználtsággal üzemel az Ágfalvi úti sportpálya

Egyéb egyéni
2025.12.12. 11:26

NS-képeslap: megszépült, korszerűbb lett a tápiószentmártoni sporttelep

Minden más foci
2025.12.10. 10:29
Ezek is érdekelhetik