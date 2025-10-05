NB III: győzött a Nagykanizsa és a Gyula, hat gólt szerzett az MTK II és a Dabas

Nemzeti Sportrádió

2025.10.05.
A zöld mezes majosiak két góllal is vezettek, de a PMFC a 91. percben egyenlíteni tudott (Fotó: Majosi SE Facebook/Máté Réka)
A tabellaelsők közül a Nagykanizsa és a Gyula győzött a labdarúgó NB III 10. fordulójának vasárnapi játéknapján, a Tiszafüred 1–1-es döntetlennel tért haza a Cigánd elleni rangadóról.

LABDARÚGÓ NB III
10. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni EAC–Eger SE 2–0
Diósgyőri VTK II F4R–Füzesabony SC 2–1
Sényő FC-ZMB Building–Gödöllői SK 1–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Tiszafüredi VSE 1–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2
Putnok FC–Nyíregyháza Spartacus FC II 0–1
FC Hatvan–Kisvárda Master Good II 2–0
Tarpa SC–Debreceni VSC II 1–1

   
  1. Tiszafüred

10

7

2

1

25–8

+17

23

  2. Kisvárda II.

10

7

1

2

23–9

+14

22

  3. Cigánd

10

6

4

23–9

+14

22

  4. DEAC

10

6

2

2

19–9

+10

20

  5. Tarpa

10

5

3

2

16–9

+7

18

  6. Putnok

10

5

2

3

16–13

+3

17

  7. Füzesabony

10

3

4

3

11–11

0

13

  8. DVTK II.

10

3

2

5

18–20

–2

11

  9. Nyíregyháza II.

10

3

2

5

18–23

–5

11

10. Eger

10

3

2

5

10–22

–12

11

11. Gödöllő

10

3

1

6

17–18

–1

10

12. Sényő

10

3

1

6

8–24

–16

10

13. DVSC II.

10

2

4

4

17–16

+1

10

14. Ózd

10

2

4

4

19–24

–5

10

15. Hatvan

10

2

1

7

14–24

–10

7

16. Tiszaújváros

10

1

3

6

10–25

–15

6

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2
Újpest FC II–Budaörs 2–2
VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FC 0–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Komárom VSE 0–2
Ikoba Beton Zsámbék–FC Sopron 1–0
Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya 0–2
Szombathelyi Haladás–Puskás Akadémia FC II 2–3
Később
18.00: Dorogi FC–Gyirmót FC Győr

   
  1. Gyirmót

9

9

37–7

+30

27

  2. Puskás Akadémia II.

10

8

2

22–7

+15

24

  3. Dorog

9

7

2

14–8

+6

21

  4. Mosonmagyaróvár

10

6

2

2

20–8

+12

20

  5. Tatabánya

10

6

4

17–15

+2

18

  6. Komárom

10

5

2

3

15–11

+4

17

  7. Sopron

10

5

1

4

14–18

–4

16

  8. ETO Akadémia

10

4

1

5

17–21

–4

13

  9. Bicske

10

3

3

4

15–15

0

12

10. Veszprém

10

3

2

5

11–14

–3

11

11. Pápa

10

3

1

6

18–20

–2

10

12. Zsámbék

10

3

1

6

16–30

–14

10

13. Balatonfüred

10

2

4

4

10–16

–6

10

14. Budaörs

10

2

2

6

12–23

–11

8

15. Újpest II.

10

1

2

7

10–24

–14

5

16. Haladás

10

1

1

8

10–21

–11

4

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Szekszárdi UFC–MTK Budapest II 0–6
Majosi SE–Pécsi MFC 2–2
Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC 1–1
Greenplan Balatonlelle SE–Pénzügyőr SE 1–1
FC Nagykanizsa–Paksi FC II 2–1
Iváncsa KSE–Érdi VSE 1–1
PTE-PEAC–Dombóvári FC 2–0
BFC Siófok–Ferencvárosi TC II 0–1

   
  1. Nagykanizsa

10

8

1

1

20–7

+13

25

  2. FTC II.

10

8

2

25–9

+16

24

  3. Kaposvár

10

7

1

2

21–13

+8

22

  4. MTK II.

10

7

3

33–12

+21

21

  5. Dunaújváros

10

5

5

22–8

+14

20

  6. Pécsi MFC

10

5

3

2

20–6

+14

18

  7. Majosi SE

10

5

2

3

26–17

+9

17

  8. Szekszárd

10

5

1

4

16–23

–7

16

  9. Iváncsa

10

4

2

4

16–15

+1

14

10. Érd

10

3

3

4

10–9

+1

12

11. Paks II.

10

3

7

10–22

–12

9

12. PTE-PEAC

10

2

2

6

14–20

–6

8

13. Balatonlelle

10

2

2

6

6–24

–18

8

14. Pénzügyőr

10

1

2

7

8–18

–10

5

15. Siófok

10

1

1

8

5–26

–21

4

16. Dombóvár

10

3

7

10–33

–23

3

 

DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Csepel SC 1–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE 0–6
Budapest Honvéd FC II–ESMTK 2–0
Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 4–1
Szegedi VSE–III. kerületi TVE 3–1
Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE 1–0
Dunaharaszti MTK–Monor SE 1–3
BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II 5–1

   
  1. Gyula

10

8

1

1

33–8

+25

25

  2. Monor

10

7

3

19–7

+12

24

  3. Dabas

10

6

1

3

18–9

+9

19

  4. ESMTK

10

6

1

3

13–8

+5

19

  5. Vasas II.

10

4

4

2

19–11

+8

16

  6. III. kerületi TVE

10

4

3

3

19–15

+4

15

  7. Hódmezővásárhely

10

4

2

4

22–19

+3

14

  8. Szeged VSE

10

4

2

4

12–14

–2

14

  9. Dunaharaszti

10

4

2

4

15–18

–3

14

10. Csepel

10

4

1

5

9–14

–5

13

11. BKV Előre

10

4

1

5

15–22

–7

13

12. Szeged-Csanád II.

10

3

1

6

14–24

–10

10

13. Honvéd II.

10

2

4

4

14–12

+2

10

14. Békéscsaba

10

3

7

11–19

–8

9

15. Martfű

10

3

7

8–24

–16

9

16. Tiszaföldvár

10

1

9

9–26

–17

3

 

 

