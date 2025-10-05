NB III: győzött a Nagykanizsa és a Gyula, hat gólt szerzett az MTK II és a Dabas

LABDARÚGÓ NB III
10. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni EAC–Eger SE 2–0
Diósgyőri VTK II F4R–Füzesabony SC 2–1
Sényő FC-ZMB Building–Gödöllői SK 1–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Tiszafüredi VSE 1–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2
Putnok FC–Nyíregyháza Spartacus FC II 0–1
FC Hatvan–Kisvárda Master Good II 2–0
Tarpa SC–Debreceni VSC II 1–1
|1. Tiszafüred
10
7
2
1
25–8
+17
23
|2. Kisvárda II.
10
7
1
2
23–9
+14
22
|3. Cigánd
10
6
4
–
23–9
+14
22
|4. DEAC
10
6
2
2
19–9
+10
20
|5. Tarpa
10
5
3
2
16–9
+7
18
|6. Putnok
10
5
2
3
16–13
+3
17
|7. Füzesabony
10
3
4
3
11–11
0
13
|8. DVTK II.
10
3
2
5
18–20
–2
11
|9. Nyíregyháza II.
10
3
2
5
18–23
–5
11
|10. Eger
10
3
2
5
10–22
–12
11
|11. Gödöllő
10
3
1
6
17–18
–1
10
|12. Sényő
10
3
1
6
8–24
–16
10
|13. DVSC II.
10
2
4
4
17–16
+1
10
|14. Ózd
10
2
4
4
19–24
–5
10
|15. Hatvan
10
2
1
7
14–24
–10
7
|16. Tiszaújváros
10
1
3
6
10–25
–15
6
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2
Újpest FC II–Budaörs 2–2
VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FC 0–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Komárom VSE 0–2
Ikoba Beton Zsámbék–FC Sopron 1–0
Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya 0–2
Szombathelyi Haladás–Puskás Akadémia FC II 2–3
Később
18.00: Dorogi FC–Gyirmót FC Győr
|1. Gyirmót
9
9
–
–
37–7
+30
27
|2. Puskás Akadémia II.
10
8
–
2
22–7
+15
24
|3. Dorog
9
7
–
2
14–8
+6
21
|4. Mosonmagyaróvár
10
6
2
2
20–8
+12
20
|5. Tatabánya
10
6
–
4
17–15
+2
18
|6. Komárom
10
5
2
3
15–11
+4
17
|7. Sopron
10
5
1
4
14–18
–4
16
|8. ETO Akadémia
10
4
1
5
17–21
–4
13
|9. Bicske
10
3
3
4
15–15
0
12
|10. Veszprém
10
3
2
5
11–14
–3
11
|11. Pápa
10
3
1
6
18–20
–2
10
|12. Zsámbék
10
3
1
6
16–30
–14
10
|13. Balatonfüred
10
2
4
4
10–16
–6
10
|14. Budaörs
10
2
2
6
12–23
–11
8
|15. Újpest II.
10
1
2
7
10–24
–14
5
|16. Haladás
10
1
1
8
10–21
–11
4
DÉLNYUGATI CSOPORT
Szekszárdi UFC–MTK Budapest II 0–6
Majosi SE–Pécsi MFC 2–2
Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC 1–1
Greenplan Balatonlelle SE–Pénzügyőr SE 1–1
FC Nagykanizsa–Paksi FC II 2–1
Iváncsa KSE–Érdi VSE 1–1
PTE-PEAC–Dombóvári FC 2–0
BFC Siófok–Ferencvárosi TC II 0–1
|1. Nagykanizsa
10
8
1
1
20–7
+13
25
|2. FTC II.
10
8
–
2
25–9
+16
24
|3. Kaposvár
10
7
1
2
21–13
+8
22
|4. MTK II.
10
7
–
3
33–12
+21
21
|5. Dunaújváros
10
5
5
–
22–8
+14
20
|6. Pécsi MFC
10
5
3
2
20–6
+14
18
|7. Majosi SE
10
5
2
3
26–17
+9
17
|8. Szekszárd
10
5
1
4
16–23
–7
16
|9. Iváncsa
10
4
2
4
16–15
+1
14
|10. Érd
10
3
3
4
10–9
+1
12
|11. Paks II.
10
3
–
7
10–22
–12
9
|12. PTE-PEAC
10
2
2
6
14–20
–6
8
|13. Balatonlelle
10
2
2
6
6–24
–18
8
|14. Pénzügyőr
10
1
2
7
8–18
–10
5
|15. Siófok
10
1
1
8
5–26
–21
4
|16. Dombóvár
10
–
3
7
10–33
–23
3
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Csepel SC 1–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE 0–6
Budapest Honvéd FC II–ESMTK 2–0
Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 4–1
Szegedi VSE–III. kerületi TVE 3–1
Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE 1–0
Dunaharaszti MTK–Monor SE 1–3
BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II 5–1
|1. Gyula
10
8
1
1
33–8
+25
25
|2. Monor
10
7
3
–
19–7
+12
24
|3. Dabas
10
6
1
3
18–9
+9
19
|4. ESMTK
10
6
1
3
13–8
+5
19
|5. Vasas II.
10
4
4
2
19–11
+8
16
|6. III. kerületi TVE
10
4
3
3
19–15
+4
15
|7. Hódmezővásárhely
10
4
2
4
22–19
+3
14
|8. Szeged VSE
10
4
2
4
12–14
–2
14
|9. Dunaharaszti
10
4
2
4
15–18
–3
14
|10. Csepel
10
4
1
5
9–14
–5
13
|11. BKV Előre
10
4
1
5
15–22
–7
13
|12. Szeged-Csanád II.
10
3
1
6
14–24
–10
10
|13. Honvéd II.
10
2
4
4
14–12
+2
10
|14. Békéscsaba
10
3
–
7
11–19
–8
9
|15. Martfű
10
3
–
7
8–24
–16
9
|16. Tiszaföldvár
10
1
–
9
9–26
–17
3