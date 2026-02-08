Nemzeti Sportrádió

Csak döntetlenre futotta az edzőt váltó Szegednek a dél-alföldi rangadón

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 14:46
null
A szegedieknek (balról Vágó) nem sikerült győzni. (Forrás: Szeged-Csanád Grosics Akadémia)
Címkék
NB II élő közvetítés Szeged Békéscsaba
A labdarúgó NB II 17. fordulójában a Szeged a Békéscsabát fogadta. A dél-alföldi rangadón a második félidő elején a hazaiak szereztek vezetést, ám nyolc perccel később jött az egyenlítés – az 1–1-es eredmény reális.

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezette: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M. (Mádi Sz., 67.), Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics (Zvekanov, 67.)– Vágó, Márkvárt, Holman (Tóth-Gábor, 87.), Bodnár (Kun, 77.) – Novák Cs. (Borvető, 77.) Megbízott edző: Kapics Bekim
Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai  – Borsos (Daru, 79.), Nagy R. (Szabó B., 79.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Novák (47.), ill. Borsos (55.)
MESTERMÉRLEG
Germán Tamás kapusedző: – Az edzőváltás után próbáltuk felrázni a srácokat, és azt kértük, hogy küzdjenek a városért, a klubért, egymásért. A hozzáállásra nem lehetett panasz, de összességében csalódottak vagyunk. Fizikális meccs volt, mindkét csapat odatette magát, lényegében igazságos a döntetlen.
Csató Sándor: – Jó hangulatú és iramú meccs volt. Nem kezdtünk jól, de aztán magunkra találtunk, már többet birtokoltuk a labdát. Sajnos a szünet után rögtön gólt kaptunk, pedig megbeszéltük, hogy lehetőleg ezt kerüljük el, de volt tartásunk, és gyorsan egyenlítettünk. Az egy pontnak örülünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nyomasztó mezőnyfölényben kezdte a meccset a Szeged, a Békéscsabánál alig volt másodpercekig a labda. A 7. percben Vágó, a 16. percben Novák, majd egy percre rá megint Vágó fejelhetett, az utóbbi kettő már gólt is érhetett volna.

Az idő előrehaladtával nem változott a játék képe, de a hazai lehetőségek elfogytak, mezőnyben ment a küzdelem rengeteg párharccal.

Az első félóra letelte után bátrabb lett a Csaba, ekkor már percekre sikerült a labdát az ellenfele térfelén tartania, sőt egymás után három szögletet is elvégezhettek a vendégek – eredmény nélkül.

Rögtön góllal kezdte a második játékrészt a Szeged, remek bal oldali támadás végén Kalmár Olivér beadására Novák Csanád robbant az ötösre, és estében a lőtt a kapuba, 1–0.

Nem sokat kellett várni az egyenlítésre, alig 8 perc múlva Borsos Filip kapott remek labdát a védővonalban, és a hálóba lőtt, 1–1.

A gyors gólváltás után visszacsendesedett a meccs, nem forogtak veszélyben a kapuk a hajráig.

A nagy kérdés az volt, ki tud majd újítani esetleg az utolsó negyedórában a rendkívül kevés lehetőséget hozó mérkőzésen.

A végén akadt egy helyzete a hazaiaknak, ám már egyik félnek sem sikerült betalálnia. Az eredmény hűen tükrözi a meccs képét.


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a dél-alföldi derbin a héten edzőt váltó Szeged a Békéscsaba ellen.

 

NB II élő közvetítés Szeged Békéscsaba
Legfrissebb hírek

Ezúttal nem botlott előnyből a Vasas, amely győzelmével a forduló nyertese lett

Labdarúgó NB II
2 órája

Emberhátrányban mentett pontot a Karcag Soroksáron

Labdarúgó NB II
2 órája

Büntetőt rontott, csak döntetlent játszott a Honvéd Budafokon

Labdarúgó NB II
5 órája

Gól nélküli döntetlen a baranyai rangadón

Labdarúgó NB II
5 órája

Egy gól döntött Mezőkövesden

Labdarúgó NB II
5 órája

Csíkszeredáról kapott kölcsön középpályást az NB II-es Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
10 órája

Fontos fehérvári siker, a Videoton egy góllal legyőzte az Ajkát

Labdarúgó NB II
Tegnap, 16:52

Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:41
Ezek is érdekelhetik