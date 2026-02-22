Hosszabbítás döntött, fantasztikus fináléban az Egyesült Államok nyerte meg a férfi hokitornát

JÉGKORONG

FÉRFITORNA, DÖNTŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–KANADA 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

Milánó, 11 433 néző. V: Dwyer (kanadai), Rooney (amerikai) – Cherrey (kanadai), Hautamaki (finn)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: HELLEBUYCK (1) – McAvoy, Q. Hughes (1) / Faber, Slavin / Werenski (1), Sanderson / Hanifin – B. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk / BOLDY 1, A. MATTHEWS (1), Guentzel / Larkin, Thompson, J. HUGHES 1 / Miller, Trocheck, Nelson / Keller. Szövetségi kapitány: Mike Sullivan

KANADA: Binnington – Toews (1), Makar 1 / Harley, Parayko / Sanheim, Doughty / Theodore – CELEBRINI, MacKinnon, MCDAVID / Suzuki, Stone, Marner / Bennett, Wilson, Marchand / Horvat, Jarvis, Hagel / Reinhart. Szövetségi kapitány: Jon Cooper

Kapura lövések: 28–42

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

Az olaszországi téli olimpia hokitornája összességében a férfi és női vonalon is a papírformát hozta, mindkét döntőben Kanada és az Egyesült Államok mérkőzött meg, a nőknél néhány nappal ezelőtt hosszabbításban az amerikaiak húzták be az aranyérmet.

A férfitorna fináléját vasárnap rendezték meg, a találkozó előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy a negyeddöntőben megsérülő Sidney Crosby bevethető lesz-e – nos, a Pittsburgh Penguins sztárja nem öltözött be. Persze a kanadaiaknak így sem kellett kétségbe esniük a kezdés előtt, hiszen a torna pontkirálya, Connor McDavid ott volt a társakkal a jégen.

Az első húsz perc érdekes játékképet mutatott, bár mindkét oldalon hemzsegtek az NHL-es sztárok, mégis az volt az ember érzése, hogy a játékosok igenis izgultak, a feszültség pedig időnként rányomta a bélyegét a megoldásokra, bőven volt hiba mindkét oldalon. Némi mezőnyfölényben játszottak a kanadaiak, de a támadásokat több ízben is túljátszották, amikor már lőni kellett volna az adott szituációkban, a játékosok inkább passzoltak. Gólt egyet láthatott a telt házas csarnok nézőközönsége, hat perc elteltével egy palánk mellett rosszul megjátszott koronggal Matt Boldy ugorhatott ki, szép mozdulattal átküzdötte magát a rosszul összezáró bekkpáron, és ziccerben laposan eltette a pakkot Jordan Binnington mellett. A játékrész végén Kanada emberelőnybe került, de az első szünetre maradt az amerikai vezetés.

A második harmadra feljebb kapcsolt Kanada, McDavid veszélyeztetett, de Connor Hellebuyck védett. Hiába a nyomás, a kanadaiak egyik védője majdnem összehozta az Egyesült Államok második gólját, ugyanis a sarokból középre passzolt a bekk, Brock Nelson lecsapott a pakkra, de Binnington hárított. Kanada kapuvasat lőtt, majd McDavid ugrott ki ziccerben, de nem tudta eldönteni, pontosan hogyan verje át a kapust, így kimaradt ez a lehetőség is. A harmad derekán kettős emberelőnybe került Kanada, a juharlevelesek alig tudtak felállni, mindössze Macklin Celebrini lövését lehetett feljegyezni helyzetként. Cale Makar közeli lehetősége után kialakult az első csörte az amerikai kapunál, de verekedés végül is nem lett a kakaskodásból. Szűk két perccel a harmad vége előtt egyenlített Kanada: Makar oldalról kevés gondolkodás után eresztett el pontos lövést, a korong a mamut és a botos kesztyű között vágódott a kapuba. A túloldalon két kapuvasat csengetett meg egy lövés, majd a harmad lefújása után a kispadoknál is egymásnak feszültek a felek, de a bírók nem hagyták, hogy verekedésig fajuljanak el a történések.

A harmadik harmadra sem változott a játék képe, fölényben hokizott Kanada, néhány perc eltelte után több mint kétszer annyi kapura lövéssel állt, mint ellenfele. Devon Toews közelijénél Hellebuyck bárddal nyúlt vissza, és úgy védett, de a torna legjobb védési százalékával büszkélkedő amerikai kapus Celebrini ziccerénél is igazolta kiváló formáját. Néhány csöndesebb perc után a játékrész derekánál feljebb kapcsoltak a csapatok, mindkét oldalon jöttek a helyzetek. A rohanás zárásaként hat és fél perccel a vége előtt az amerikaiak hatalmas lehetőséghez jutottak, négy percig támadhattak öt a négy ellen. Ebben a fórban a legnagyobb lehetőség Matthew Tkachuk előtt adódott, Binnington azonban kétszer is védte a próbálkozását. Fél percig négy a négy ellen ment a játék, majd a juharleveleseknek is jutott kicsivel több mint egy perc emberelőny, Celebrini kezében volt a mindent eldöntő gól, de benne is maradt, így jöhetett a hosszabbítás.

Bár a korongbedobás harmadjára sikerült csak, három a három ellen elkezdődött a ráadás, rögtön Quinn Hughes löketét kellett hárítani Binningtonnak. A rohanásból az Egyesült Államok jött ki győztesen, három az egyben lefordultak a kanadaiakról, Jack Hughes pedig kissé oldalról, kötényben bebombázta a korongot a kapuba.

Az Egyesült Államok válogatottja 1980 után nyert ismét ötkarikás aranyérmet. 2–1

ÖSSZEFOGLALÓ