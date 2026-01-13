Nemzeti Sportrádió

Újabb két játékos távozott az NB II-es Videotontól

F. B.F. B.
2026.01.13. 17:58
null
Árva Bence és Svékus Olivér távozik a fehérváriaktól (Fotó: vidi.hu)
Közös megegyezéssel távozott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvártól Svékus Olivér és Árva Bence – számolt be róla a klub honlapja.

A klub közös megegyezéssel bontott szerződést Svékus Olivérrel és Árva Bencével, így mindkét játékos visszatér kölcsönből anyaegyesületéhez, az Újpest FC-hez, illetve a III. Kerületi TVE-hez.

A 19 esztendős Svékus Olivér az őszi idényben egy bajnokin lépett pályára a fehérvári csapatban, míg a szintúgy 19 éves Árva Bence a Mol Magyar Kupában egyszer csereként játszott piros-kékben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: –
Távozott: Árva Bence (III. Kerületi TVE – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (?), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Svékus Olivér (Újpest FC – kölcsönből vissza)

 

