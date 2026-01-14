Nemzeti Sportrádió

NB II-es felkészülés: a Budafok az Ajkát verte, a Soroksár a Mislenyt győzte le

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.14. 21:58
null
A Soroksár legyőzte a Kozármislenyt (Fotó: kozarmislenyfc.hu)
Címkék
NB II felkészülés felkészülési mérkőzés
A rossz időjárás miatt csak kevés másodosztályú labdarúgócsapat játszott szerdán felkészülési mérkőzést. A Budafok az Ajkát három góllal verte meg, míg a Soroksár Szegeden a Kozármislenyt győzte le.

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–1 (1–0)
Szeged
Soroksár: Őry – Lukács, Kékesi, Króner, Bora, Horváth K. – Németh E., Bagi, Kundrák – Gálfi, Tóth. Csereként pályára lépett: Apró, Lovrencsics, Könczey, Tumma, Roskó, Bogdán, Korozmán, Gágyor
Kozármisleny, 1. félidő: Lékai – Bodrogi, Gajág, Turi – Ebot (Óbert), Kozics, Kocsis D., Nahirnij – Szalka, Zamostny, Vogyicska. 2. félidő: Kátai-Urbán – Vajda R., Horváth D., Dóra – Bíró M., Herczeg, Gazdag, Sebestyén – Babinszky, Jelena, Rácz B. (Gellér)
G: Gálfi, Gágyor, Roskó, ill. Vajda R.

Budafoki MTE–FC Ajka 3–0 (2–0)
Budafok
Budafok, 1. félidő: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Nándori, Lapu – Posztobányi, Németh M. – Kovács D., Varga B., Rehó – Gyurkó. A 2. félidő pályára lépett: Hársfalvi, Rózsa S., Vasvári, Bukta, Kun B., Kazmouz, Jagodics M., Fekete M., Stumpf, Korponai, Jurácsik.
Ajka: Szabados (Király)– Kovács N. (Abért), Bacsa (Mészáros), Tar, Kenderes (Nagy) – Kopácsi, Sejben (Csizmadia Z.), Csörnyei (Tóth), Cipf (Mohos) – Csóka (Katona), Rideg (Herjeczki)
G: Kovács D. (2, az egyiket 11-esből), Bukta

 

NB II felkészülés felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

Felkészülés: a Kazincbarcika egy góllal legyőzte a Karcagot

Labdarúgó NB I
5 órája

Megvan Nikolics Nemanja első igazolása Székesfehérváron

Labdarúgó NB II
8 órája

Újabb két játékos távozott az NB II-es Videotontól

Labdarúgó NB II
Tegnap, 17:58

A Kecskemét elköszönt a korábbi NB I-es védőtől, aki a Szegedhez tart

Labdarúgó NB II
Tegnap, 14:55

NB I-es rutinnal rendelkező játékosokkal erősített a másodosztályú BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
Tegnap, 8:58

NB II: több távozó Szentlőrincen, az egyik kulcsember Csabára, a másik Szegedre igazolt

Labdarúgó NB II
2026.01.12. 21:55

Felkészülés: a Paks és a DVSC is három gólt kapva szenvedett vereséget

Labdarúgó NB I
2026.01.11. 18:34

Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, a Csákvár legjobbja a Puskás Akadémiához igazolt – NB II-es átigazolási körkép

Labdarúgó NB II
2026.01.09. 20:32
Ezek is érdekelhetik