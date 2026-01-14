NB II-es felkészülés: a Budafok az Ajkát verte, a Soroksár a Mislenyt győzte le
NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–1 (1–0)
Szeged
Soroksár: Őry – Lukács, Kékesi, Króner, Bora, Horváth K. – Németh E., Bagi, Kundrák – Gálfi, Tóth. Csereként pályára lépett: Apró, Lovrencsics, Könczey, Tumma, Roskó, Bogdán, Korozmán, Gágyor
Kozármisleny, 1. félidő: Lékai – Bodrogi, Gajág, Turi – Ebot (Óbert), Kozics, Kocsis D., Nahirnij – Szalka, Zamostny, Vogyicska. 2. félidő: Kátai-Urbán – Vajda R., Horváth D., Dóra – Bíró M., Herczeg, Gazdag, Sebestyén – Babinszky, Jelena, Rácz B. (Gellér)
G: Gálfi, Gágyor, Roskó, ill. Vajda R.
Budafoki MTE–FC Ajka 3–0 (2–0)
Budafok
Budafok, 1. félidő: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Nándori, Lapu – Posztobányi, Németh M. – Kovács D., Varga B., Rehó – Gyurkó. A 2. félidő pályára lépett: Hársfalvi, Rózsa S., Vasvári, Bukta, Kun B., Kazmouz, Jagodics M., Fekete M., Stumpf, Korponai, Jurácsik.
Ajka: Szabados (Király)– Kovács N. (Abért), Bacsa (Mészáros), Tar, Kenderes (Nagy) – Kopácsi, Sejben (Csizmadia Z.), Csörnyei (Tóth), Cipf (Mohos) – Csóka (Katona), Rideg (Herjeczki)
G: Kovács D. (2, az egyiket 11-esből), Bukta