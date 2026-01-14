Megvan Nikolics Nemanja első igazolása Székesfehérváron

„Gólerős játékos csapatunk első téli igazolása: a 2000. április 29-én született Bartusz Dániel Mezőkövesdről érkezik Székesfehérvárra. Korábban Pető Tamás játékosaként NB III-as gólkirályi és bajnoki címet ünnepelhetett” – jelentette be idei első szerzeményét a Videoton a honlapján.

A magyar-szerb kettős állampolgár támadó 2017 és 2019 között az UTE akadémiáján nevelkedett, majd az NB III-ban, illetve az NB II-ben számos helyen megfordult. Játszott Egerben, Gyöngyösön, Tiszaújvárosban, a Szombathelyi Haladásban, Veszprémben (ott dolgozott együtt a Videoton jelenlegi vezetőedzőjével, Pető Tamással), 2024 nyarától pedig a másodosztályú Mezőkövesdben szerepelt, amelynél 38 NB II-es meccsen hét gólt szerzett, míg korábban 132 meccsen 60 gólt ért el az NB III-as csapataiban.

A vidi.hu tájékoztatása szerint novemberben a Mezőkövesd játékosaként sérülést szenvedett, így a napokban még elővigyázatosságból rehabilitációs munkát végez, és a tervek szerint a következő hetekben kapcsolódik be a teljes értékű edzésekbe. A csatárral, aki a 28-as mezben szerepel majd a piros-kékeknél, két és fél éves szerződést kötöttek a fehérváriak.

Bartusz a novemberben kinevezett sportigazgató, Nikolics Nemanja első igazolása a Vidinél, eddig ugyanis csak távozókat jelentett be a klub a télen.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd)

Távozott: Árva Bence (III. Kerületi TVE – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (?), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Svékus Olivér (Újpest FC – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?)