A Szeged megerősítette a volt NB I-es védő érkezését

Az NB II-ben 3. helyen álló Kecskemét kedden jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik a klubtól a 29 éves belső védő, Rjaskó Mihály, akivel kapcsolatban már akkor jeleztük, Szegeden folytathatja a pályafutását. A szegediek szerdán jelentették be a szerződtetését.
A Kecskemét elköszönt a korábbi NB I-es védőtől, aki a Szegedhez tart
„Boldog vagyok, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia futballistája lehetek. Nagyon ambiciózus klubhoz érkeztem, amely kiváló körülményekkel büszkélkedhet. Minden adott a fejlődéshez. Szeretnék segíteni a csapatnak a célok elérése érdekében” – nyilatkozta a szeged-grosicsakademia.hu-nak Rjaskó Mihály, aki az NB I-ben 29, az NB II-ben 112 mérkőzésen szerepelt eddig a pályafutása során.
A szegediek ezen a télen már szerződtették Szabó Ákost Kispestről, Tóth-Gábor Kristófot Szentlőrincről, Vanja Zvekanovot Mezőkövesdről, továbbá a napokban profi szerződést kötöttek a saját nevelésű Tóth Normannal.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Rjaskó Mihály (Kecskeméti TE), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd)
Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny)