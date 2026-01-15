Nemzeti Sportrádió

A Szeged megerősítette a volt NB I-es védő érkezését

2026.01.15. 09:10
Rjaskó Mihály Szegeden folytatja a pályafutását (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
Címkék
NB II Rjaskó Mihály Szeged-Grosics Akadémia Kecskemét magyar átigazolás
A labdarúgó NB II-ben 7. helyen telelő Szeged-Csanád GA szerdán a hivatalos honlapján erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi értesülését: szerződtette a Kecskemétről távozott ukrán-magyar belső védőt, Rjaskó Mihályt.

 

 

Az NB II-ben 3. helyen álló Kecskemét kedden jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik a klubtól a 29 éves belső védő, Rjaskó Mihály, akivel kapcsolatban már akkor jeleztük, Szegeden folytathatja a pályafutását. A szegediek szerdán jelentették be a szerződtetését.

 

Labdarúgó NB II
2026.01.13. 14:55

A Kecskemét elköszönt a korábbi NB I-es védőtől, aki a Szegedhez tart

Rjaskó Mihály távozott, Nistor Ákost Törökországban is teszteli a szakmai stáb.

„Boldog vagyok, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia futballistája lehetek. Nagyon ambiciózus klubhoz érkeztem, amely kiváló körülményekkel büszkélkedhet. Minden adott a fejlődéshez. Szeretnék segíteni a csapatnak a célok elérése érdekében” – nyilatkozta a szeged-grosicsakademia.hu-nak Rjaskó Mihály, aki az NB I-ben 29, az NB II-ben 112 mérkőzésen szerepelt eddig a pályafutása során.

A szegediek ezen a télen már szerződtették Szabó Ákost Kispestről, Tóth-Gábor Kristófot Szentlőrincről, Vanja Zvekanovot Mezőkövesdről, továbbá a napokban profi szerződést kötöttek a saját nevelésű Tóth Normannal.   

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
ÉrkezettSzabó Ákos (Budapest Honvéd), Rjaskó Mihály (Kecskeméti TE), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd) 
Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny) 

 

NB II Rjaskó Mihály Szeged-Grosics Akadémia Kecskemét magyar átigazolás
Ezek is érdekelhetik