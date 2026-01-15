A Szeged megerősítette a volt NB I-es védő érkezését

„Boldog vagyok, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia futballistája lehetek. Nagyon ambiciózus klubhoz érkeztem, amely kiváló körülményekkel büszkélkedhet. Minden adott a fejlődéshez. Szeretnék segíteni a csapatnak a célok elérése érdekében” – nyilatkozta a szeged-grosicsakademia.hu-nak Rjaskó Mihály, aki az NB I-ben 29, az NB II-ben 112 mérkőzésen szerepelt eddig a pályafutása során.

A szegediek ezen a télen már szerződtették Szabó Ákost Kispestről, Tóth-Gábor Kristófot Szentlőrincről, Vanja Zvekanovot Mezőkövesdről, továbbá a napokban profi szerződést kötöttek a saját nevelésű Tóth Normannal.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Rjaskó Mihály (Kecskeméti TE), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd)

Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny)