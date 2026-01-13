A Kecskemét elköszönt a korábbi NB I-es védőtől, aki a Szegedhez tart

„Rjaskó Mihállyal közös megegyezéssel bontottunk szerződést, így a törökországi edzőtáborba sem utazik már el csapatunkkal” – írja a kecskmetite.hu

Rjaskó Mihály 2021-ben lett először a Kecskemét játékosa, de a 2023–2024-es idényt Nyíregyházán töltötte. Az NB I-ben 29 meccsen szerepelt a pályafutása során, viszont ebben az idényben csak egy Magyar Kupa meccsen játszott a KTE-ben, így nem meglepő a távozása. Információink szerint a szintén NB II-es, 7. helyen álló Szegednél folytatja a téli felkészülést, hamarosan akár be is jelenthetik a szerződtetését.

A KTE-vel kapcsolatos hír, hogy a múlt héten a Sepsi OSK-tól tesztelésre érkezett középpályás, Nisztor Ákos (a múlt héten már játszott a békéscsaba elleni edzőmeccsen) is a csapattal tartott kedden a törökországi edzőtáborba, de a szerződtetéséről még nem született döntés.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza)

Távozott: Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Szeged-Csaád GA ?), Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)