A Kecskemét elköszönt a korábbi NB I-es védőtől, aki a Szegedhez tart

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.01.13. 14:55
Rjaskó mihály távozott Kecskemétről (Fotó: kecskemetite.hu)
Az NB II-ben 3. helyen telelő Kecskemét labdarúgócsapata bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozott a KTE-től a 29 éves ukrán-magyar védő, Rjaskó Mihály, aki értesüléseink szerint Szegeden folytathatja a pályafutását.

 

„Rjaskó Mihállyal közös megegyezéssel bontottunk szerződést, így a törökországi edzőtáborba sem utazik már el csapatunkkal” – írja a kecskmetite.hu

Rjaskó Mihály 2021-ben lett először a Kecskemét játékosa, de a 2023–2024-es idényt Nyíregyházán töltötte. Az NB I-ben 29 meccsen szerepelt a pályafutása során, viszont ebben az idényben csak egy Magyar Kupa meccsen játszott a KTE-ben, így nem meglepő a távozása. Információink szerint a szintén NB II-es, 7. helyen álló Szegednél folytatja a téli felkészülést, hamarosan akár be is jelenthetik a szerződtetését.

A KTE-vel kapcsolatos hír, hogy a múlt héten a Sepsi OSK-tól tesztelésre érkezett középpályás, Nisztor Ákos (a múlt héten már játszott a békéscsaba elleni edzőmeccsen) is a csapattal tartott kedden a törökországi edzőtáborba, de a szerződtetéséről még nem született döntés.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL
Érkezett: Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza)
Távozott: Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Szeged-Csaád GA ?), Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)

 

 

NB II Rjaskó Mihály Szeged-Csanád GA Kecskemét magyar átigazolás
