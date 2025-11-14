Nemzeti Sportrádió

NB III: Kalmár Zsolt egy utolsó esélyt adott magának

2025.11.14. 11:25
Kalmár Zsolt
Kalmár Zsolt Gyirmót magyar foci NB III
A tervek szerint januártól újra csapatával készülhet Kalmár Zsolt, a harmadosztályban szereplő Gyirmót FC Győr 36-szoros válogatott futballistája.

„Lassan öt éve benne vagyok ebben a rossz körforgásban, nem könnyű ezt feldolgozni, hiszen most is jól éreztem magam Gyirmóton, de a felkészülés alatt hirtelen szúrást éreztem a térdemben, ami jelezte, hogy egy üvegporc megsérült. Nem volt könnyű mentálisan, kellett segítség is, hogy ezen túllegyek. És ott volt mellettem a családom, ha hazaérek, mindig örömmel várnak, ami mindig kikapcsol a negatív dolgokról” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 30 éves középpályás.

Mint elmondta, négy-öt hete kezdte a gyógytornát, jövő héttől súlyzós edzéseket is végezhet, a decemberi kontrollt követően pedig megkezdheti a futóedzéseket is.

„Remélem, minden rendben lesz, és akkor a tavaszi szezonban már tudok segíteni a csapatnak” – fogalmazott Kalmár, aki elmondta, voltak külföldi ajánlatai is korábban, a Gyirmót azonban olyan tervet vázolt fel neki, ami ennyi sérülés után is motivációt jelentett számára.

„Szeretném megköszönni a klubnak, hogy pozitívan állnak hozzám, hogy tavasszal tudjak segíteni. Ha ők nem lennének, lehet, hogy abbahagynám a focit, de egy utolsó esélyt még tudok magamnak adni. Minden adott, hogy az NB II-be feljussunk, én pedig szeretnék pályán és pályán kívül is segíteni a csapatnak” – mondta Kalmár Zsolt.

 

