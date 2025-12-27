Molnár Ádin nélkül nagy bajban lenne az MTK

AZ IDÉN UTOLJÁRA vesszük górcső alá az úgynevezett fiatalperces labdarúgók bajnoki teljesítményét. A Ferencváros miskolci vendégjátékával kezdődött az utolsó őszi forduló (a 18.), s ha nehezen is, Szalai Gábor góljával megszerezte a három pontot a címvédő. Az FTC-középpálya tengelyében két U21-es korú játékos szűrte a DVTK támadásait, Tóth Alex (5-ös osztályzatot kapott lapunktól) kihagyhatatlan a zöld-fehérek kezdőjéből, s a mostanság a hírekben sokat emlegetett esetleges téli távozása esetén a 18 esztendős Madarász Ádám (ő szintén 5-öst kapott) veheti át a helyét. A hazaiak részéről Mucsányi Miron (5) és Babos Bence (5) is derekasan próbálkozott a mezőnyben, de ezúttal kijött a két együttes közötti minőségbeli különbség (átlagban az FTC-játékosok 5.67-re, míg a diósgyőriek 5.083-ra végeztek tudósítónknál).

A múlt héten a szombati játéknap a ZTE FC és az MTK Budapest összecsapásával kezdődött, s szórakoztató, látványos támadásokkal tarkított meccsen igazságosnak mondható 1–1-es döntetlen született. Ami a fiatalokat illeti, fele­más sikerrel futballoztak: Átrok Zalán (5) ezúttal nem játszott veszélyesen, Németh Hunor (6) kezdi felvenni a fonalat, Molnár Ádin (7) pedig meglőtte idénybeli hatodik bajnoki gólját. A ZTE-nél már szokásosnak mondhatóan rendkívül stabilan játszott Bodnár Gergő (6), a Nagy Zsombor sérülése után beugró Bakti Balázs (5) sem lógott ki lefelé, ám a szenzációt Klausz Milán (6) szolgáltatta, akinek a hosszabbításban szerzett góljával mentett pontot csapata – a zalaiak NS-osztályzatainak középértéke 5.09, míg a fővárosiaké 5.5 lett.

A szombati folytatásban Tóth Barna duplájával a Paks sorozatban harmadik bajnoki sikerét könyvelte el a Nyíregyháza ellen (2–1), s továbbra is tapad az ETO-ra és az FTC-re. Horváth Kevinre (6) ezúttal sem lehetett panasz, és a többi paksi is elég erős átlagon végzett tudósítónknál (6.1). A Szpari részéről a három utánpótlás-játékos, Farkas Ben­degúz, Manner Balázs és Oláh Benjámin játékát is „átlagosnak” (5) ítélte meg lapunk, csakúgy, mint átlagban rutinosabb honfitársaik és a légiósok teljesítményét. Az ETO 2–0-ra legyőzte az előző évadban remekül szereplő Puskás Akadémiát, s így az első helyen zárta az őszi szezont. A győriek kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak (6.375-ös középértékű NS-osztályzat), nem lógott ki a sorból a két ifjú, Vingler László (6) és Bánáti Kevin (6) sem. A felcsútiak gyengébb napot fogtak ki (5.2-es átlag), Mark­gráf Ákos (5) és Michael Okeke (5) sem tudott emelni csapata játékán.

Vasárnap, ha döcögős játékkal is, de az Újpest győzelemmel búcsúztatta az évet a Kazincbarcika ellen (2–1) – a lila-fehérek fiatalperces elemzéseink kapcsán szinte észrevehetetlenek, hiszen alig fordult elő az évadban, hogy utánpótláskorú játékost szerepeltettek, s nem volt másként az utolsó őszi fordulóban sem. A rutinos magyarok és a külföldiek ezúttal szépen vizsgáztak, átlagban 5.69-es osztályzatot kaptak lapunktól. Az egyre elkeserítőbb helyzetben lévő kazincbarcikaiak részéről Major Marcell (5) és az őt váltó Kun Olivér (5) játékára nem lehetett különösebb panasz, de úgy tűnik, ez kevés az üdvösséghez az NB I-ben, főleg mert tudósítónk szerint társaik ezúttal még ehhez az átlagos teljesítményhez sem nőttek fel (4.91). A 18. forduló utolsó mérkőzésén félpályán túlról lőtt góllal verte meg a Kisvárda a Debrecent (1–0). Ez volt Popovics Ilija kapus hatodik kapott gól nélküli meccse, amiért dicséret illeti, csakúgy, mint a teljes kisvárdai csapatot (6.1). A DVSC-ben Szűcs Tamás (6) ezúttal is csapata legjobbja volt – minden bizonnyal csak idő kérdése, mikor fut be érte külföldi ajánlat –, Vajda Botond (5) sem vallott szégyent, de a többiek teljesítményét nem tudjuk méltatni (4.77-es volt az NS-osztályzat átlaga…).

Az utolsó őszi fordulóban 23 U21-es játékost értékelt lapunk, egészen erősnek mondható, 5.43-as NS-osztályzat-középértékkel végeztek tudósítóinknál, amely épphogy elmaradt a külföldiek és az idősebb magyarok átlagától (5.456).