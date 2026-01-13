NB I-es rutinnal rendelkező játékosokkal erősített a másodosztályú BVSC-Zugló

Elsőként a védelmet erősítették meg a labdarúgó NB II februári rajtjára készülő BVSC-Zuglónál. Már a múlt heti, gyirmóti edzőtábort is végigdolgozta a társakkal Katona Máté és Lehoczky Roland.

Előbbi korábban elsőként az MTK-ban szerepelt az NB I-ben, majd a Kecskeméttel ezüstérmes lett az élvonalban. A 28 éves játékos ősszel az NB III-as Gyirmót FC Győrben futballozott.

„Több játékossal is játszottam már együtt, a többieket pedig ellenfélként ismertem – ecsetelte a klubhonlapon. – A pályán inkább zongoracipelőnek mondanám magamat. Ha jól kapjuk el a rajtot, akkor nem lesz majd gond.”

A 23 esztendős, szintén a védelemben bevethető Lehoczky Roland az MTK-val és a Mezőkövesddel szerzett NB I-es tapasztalatot, de fiatal kora ellenére az NB II-ben is kellő rutinja van, hiszen korábban volt az Ajka, a Szentlőrinc, a Tiszakécske és a Vasas játékosa is. Az őszi szezont az MTK-ban töltötte.

„Könnyű volt a beilleszkedés, mert nagyon rendes emberek alkotják a csapatot és befogadó közösségbe érkeztem, úgyhogy nem volt nehéz dolgom – mondta a labdarúgó a klubhonlapon. – Úgy gondolom, hogy a pályán jól látok játékhelyzeteket és fel tudom mérni, hogy mikor, mit lehet és mit nem.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Katona Máté (Gyirmót), Lehoczky Roland (MTK)

Távozók: Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)