NB II: a vereség után előre hozzák az értékelést a Videotonnál, edzőváltás is lehet

2025.11.10. 09:35
Boér Gábor (Fotó: vidi.hu)
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár közleményt adott ki a BVSC-Zuglótól elszenvedett vasárnapi vereség után. Úgy tudjuk, Boér Gábor vezetőedző a mérkőzés után már arról beszélt a játékosoknak, nem biztos, hogy ő marad a csapat vezetőedzője.

A fehérváriak honlapja arról számolt be, hogy az eredeti szándék szerint az őszi szezont követően került volna sor a bajnokság első részének szakmai értékelésére, de a vasárnapi vereség és főleg a mutatott játék miatt most szükséges értékelni a helyzetet, kihasználva a válogatott szünetet is. Az értékelés eredményéről és a továbbiakról a hét elején tájékoztatják a közvéleményt.

Információink szerint Boér Gábor a meccs után már arról beszélt, nem biztos, hogy folytatja a munkát a székesfehérvári klubnál.

Mint ismeretes, a Vidi vasárnap 1–0-ra kikapott hazai pályán a BVSC-től és 13 forduló után 13 ponttal mindössze a 12. helyen áll az NB II-ben.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–1)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1986 néző. Vezette: Iványi Gábor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)
VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Bobál G., 78.), Papp M. (Kálnoki-Kis Zs., 70.), Spandler – Simut, Kocsis G., Horváth T. (Kecskés M., 57.)  – Kocsis B. (Bedi, 57.), Zsótér – Tóth L. M. (Németh D., 57.), Bertók. Vezetőedző: Boér Gábor
BVSC: Petroff – Sarkadi (Bliznyuk, 81.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. (Csernik, 76.) – Tóth K. – Palincsár, Székely K. (Hesz O., 61.) – Pekár L., Bacsa P. (Farkas B., 76.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Bacsa P. (37.)
MESTERMÉRLEG
Boér Gábor: – A tizenegyesig kimaradt két nagy helyzetünk, majd a kapott gól után új mérkőzés vette kezdetét. A csapatnál olyan szintű az önbizalomvesztés, hogy a játékosok nem tudtak helyzeteket kidolgozni. Fel kell tudni dolgozni a kritikát, ez nem sikerült, és kijöttek a technikai hibák is. Hiányoltam a szenvedélyt. 
Dragan Vukmir: – Mindig jó nyerni! Szerencsénkre a fehérvári tizenegyes kimaradt. Fontos ez a három pont, nagyon meg kell becsülnünk.

 

