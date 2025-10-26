Nemzeti Sportrádió

Visszatalált a győztes útra a Csákvár

2025.10.26. 16:48
Csákvár archív (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)
Csákvár NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II labdarúgó NB II 11. forduló
A labdarúgó NB II 11. fordulójában kimondottan jó mérkőzést láthattak a nézők Csákváron. Volt tizenegyes, két kiállítás, négy gól, s ami a hazai számára mindennél fontosabb volt, négy nyeretlen találkozó után újabb győzelem.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros D., 81.), Magyar Zs. – Mondovics, Bányai (Simon A., 73.), Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs 
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Szekér, Lucas – Bódi, Pataki B. (Takács T., 82.), Vukk  (Zámbó, 46.) – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Magyar Zs. (10) a 14., Bányai (2-0) a 49., Bódi (tizenegyesből, 2-1) az 56., Ominger B. (3-1) 83. percben
Kiállítva: Lucas (reklamálásért) 73., Szekér (könyöklésért) a 77. percben 

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: - A jó állománnyal rendelkező Tiszakécskével kimondottan jó mérkőzést vívtunk. Mindkét csapat játszotta a focit, így jól szórakozhattak a nézők. Le a kalappal játékosaim előtt, hogy hitek magukban, s nehezebb időszak után ismét visszataláltunk a győztes útra.

Pintér Csaba ezúttal nem kívánt nyilatkozni.
 

ÖSSZEFOGLALÓ

Kellemetlenül szeles, esős idő fogadta a csapatokat vasárnap kora este Csákváron. A vendég gárda bátran kezdett, egy Bódi szabadrúgás, egy Ramos kapufa és két szöglet jelezte, nem feltett kézzel érkeztek Varga József. Amennyire meglepte vendéglátójat a Tiszakécske, annyira váratlanul szerzett vezetést az Aqvital. Igaz, Magyar Zsolt parádés találat kárpótolta a hazai szurkolókat az első percek tanácstalansága miatt. Sőt, a csákváriak karmestere nem sokkal később meg is duplázhatta volna csapata előnyét, ám a felső léc kisegítette Prokop kapust. A gól megnyugtatta a hazaiakat, átvették a játék irányítását, Bódi Ádámék már nem igazán értek óta Lehoczki Bendgúz kapuja elé. A félidő hajrájában azonban így is közel jártak az egyenlítéshez a vendégek, de Helembai Márk a gólvonalról kivágta a labdát. A szünet után ismét nagy lendülettel kezdett a Bács vármegyei együttes, ám szögletnél tovább nem jutott. Csapatkapitánya, Balázs Benjamin aztán olyan kellemetlen helyzetbe hozta hazaadásával saját kapusát, hogy Bányai Péternek nem okozott gondot megduplázni a hazai előnyt. Sokáig nem örülhettek a csákváriak, gyorsan visszajött a meccsbe a Tiszakécske, Bódi gólra váltotta a könnyű szívvel befújt tizenegyest. A vendégek egyre keményebben, helyenként kíméletlenül futballoztak, s ez nem ízlett a vendéglátóknak. Ugyanakkor Lucasék folyamatos reklamálást megunta Gaál Ákos játékvezető és a hajrá kezdetén kiállította a brazil-magyar védekező középpályást. És ha még nem lett volna elég, Szekér Ádám durva könyöklése után már kettős létszámhátrányba került a Tiszakécske. Ez pedig végzetesnek bizonyult, Ominger révén végleg elvarrta a szálakat az Aqvital.

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző négy mérkőzésén győzni képtelen Csákvár a hármas nyeretlenségi sorozatát a múlt héten az Ajka legyűrésével megszakító Tiszakécske ellen.


 

 

 

 

