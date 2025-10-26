A Vasas tizenegyest hibázott, és két pontot elhullajtott a BVSC otthonában

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–VASAS 0–0

Budapest, Szőnyi út, 868 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)

BVSC: Megyeri G. – Sarkadi (Bliznyuk, 90+2.), Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A. (Király Á., 71.) – Tóth K. – Pekár L., Palincsár, Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 84.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka, Hidi M S., Urblík J. – Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.), Pethő (Németh B., 78.), Tóth M. (Zimonyi, 78.). Vezetőedző: Erős Gábor

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Meg kell becsülnünk ezt a pontot. Nagy akarattal és szívvel játszottunk, ezért büszke vagyok a játékosokra. A tizenegyesen kívül kevés nagy lehetősége volt a Vasasnak a gólszerzésre, sőt, kimondott ziccerei nem is akadtak.

Erős Gábor: – Nagyon fájó ez az iksz, hiszen most nem egy pontot szereztünk, hanem kettőt elveszítettünk. Szinte az egész merkőzést az ellenfél térfelén töltöttük, de ha ennyi helyzetet kihagyunk, akkor nem is lehet más a vége. A jövőben a helyzetkihasználáson javítani kell, a kapu előtt nagyobb koncentráció szükséges. A csapatjátékkal egyébként nem volt problémám és pozitívum, hogy zsinórban a negyedik meccsen nem kaptunk gólt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előző bajnoki idényben április 21-én, húsvéthétfőn találkozott egymással a két csapat, Zuglóban. Az a mérkőzés minden bizonnyal örökre emlékezetes marad a hazaiaknak, hiszen Kelemen Patrik 95. percben szerzett félpályás találatával a zuglóiak 2–1-es győzelmet arattak az angyalföldiek ellen. Különösen fájó lehetett a Vasas számára az utolsó pillanatban elbukott egy pont, hiszen a piros-kékek éppen egy ponttal maradtak le végül az élvonalba jutásról.

A mai találkozót a Vasas a tabella éléről várta, míg a BVSC a kezdés előtt az utolsó helyen állt. Az első harminc percben csak két angyalföldi lehetőséget jegyezhettünk fel, de ezek sem jelentettek nagy veszélyt a hazai kapura. A 38. percben tizenegyest harcoltak ki a vendégek. Urblík József 15 méteres lövését bravúrral tolta a kapufára a hazaiak kapusa, Megyeri Gábor, a kipattanóra érkező Tóth Milánt azonban elkaszálta az ötösön belül. A sértett végezte el a tizenegyest, de rosszul helyezett lövését kitolta a bal alsó sarok elől Megyeri. A hajrában még két kisebb lehetőségük akadt az angyalföldieknek, a hazaiak helyzet nélkül hozták le a játékrészt.

A Vasas fölényével indult a második félidő is, ám hiába dolgozták ki helyzetek sokaságát a vendégek, a vezető találatot nem sikerült megszerezniük. A mérkőzés első hazai lehetősége a 72. percben érkezett, de Uram Jánosnak sem Király Ákos, majd később Bacsa Patrik próbálkozása után sem kellett a labdába érnie. A hajrában hiába szorította kapuja elé a Vasas a BVSC-t, az angyalföldiek nem tudtak betalálni. A Vasas sorozatban a negyedik mérkőzésén sem kapott gólt, de ez aligha vigasztalja Erős Gábor együttesét, amely fontos pontokat hullajtott el. 0–0