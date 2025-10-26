Hétgólos meccsen nyert a Honvéd a Mezőkövesd ellen
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 5–2 (2–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 3521 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya (Kállai K., 85.) – Pekár I. (Sigér Á., 80.) – Gyurcsó (Pinte, 67.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 80.), Zuigeber Á. (Medgyes Z., 67.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári (Kovalenko, 64.) – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky (Lőrinczy, 64.), Bertus (Zvekanov, 64.) – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Zuigeber Á. (3., 59.), Csontos D. (14. – 11-esből), Medgyes (79.), Pinte (87.), ill. Baki (11. – öngól), Varjas Z. (75.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Nagyon fontos volt nekünk ez a mérkőzés, az eddigi legjobb csapattal játszottunk, igazi rangadót vívtunk. A második félidei játék nagyon tetszett, kontratámadásaink veszélyesek voltak, szép gólokat szereztünk.
Csertői Aurél: – A Honvéd jobban játszott. A védekezésünk nem volt stabil, sok hibával futballoztunk. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtunk, de a hazaiak lekontráztak minket.
ÖSSZEFOGLALÓ
A mérkőzés első negyedórája elképesztően eseménydús volt. Gyakorlatilag az első nagy helyzetből megszerezte Zuigeber Ákos a vezetést a Honvédnak, és ezután tíz percet sem kellett várni ahhoz, hogy Baki Ákos szerencsétlen mentése a saját kapujába vágódjon, és kiegyenlítsen a Zsóry. Majd Kántor szemfülessége és helyzetfelismerése egy tizenegyesben manifesztálódott, amit Csontos Dominik magabiztosan értékesített. Látható volt a zavar a vendégeken, hogy megint csak három percig tartott az egál. Deczki Máté a gólok ellenére nem tört meg, talán ideje sem volt rá, hiszen folyamatosan tesztelték a hazaiak a rátermettségét. A félidő végére visszább vett mindkét fél a tempóból, tartalékoltak az ennél is eseménydúsabb második félidőre.
Kettő–egynél még teljesen nyílt volt a meccs, bőven benne volt, hogy egyenlít a Mezőkövesd. Viszont újra jött egy beadásra Zuigeber Ákos, aki duplázott. A gól következtében érezhető volt, hogy Csertői Aurél mindent feltett egy lapra azzal, hogy lehozta a többi között azt a Csatári Gergőt, aki védekező középpályásként remekül forgatott a meccsen, és elkezdett a Kövesd támadni. Aminek rövid távon meg is lett az eredménye, Varjas Zoltán remek fejesével újra közel kerültek a hazaiakhoz. A gólt követően viszont bedarálták a vendégeket a kispestiek, két csereként beálló támadó, Medgyes Zoltán és Pinte Patrik is betalált, eldöntve minden kérdést. 5–2
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két bajnokiján csak egy pontot szerző Honvéd a házon kívül eddig csak egyszer diadalmaskodó Mezőkövesd ellen.