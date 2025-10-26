Hétgólos meccsen nyert a Honvéd a Mezőkövesd ellen

Jó meccset játszott a két csapat egymással (Fotó: Török Attila)

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 5–2 (2–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 3521 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya (Kállai K., 85.) – Pekár I. (Sigér Á., 80.) – Gyurcsó (Pinte, 67.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 80.), Zuigeber Á. (Medgyes Z., 67.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári (Kovalenko, 64.) – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky (Lőrinczy, 64.), Bertus (Zvekanov, 64.) – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Zuigeber Á. (3., 59.), Csontos D. (14. – 11-esből), Medgyes (79.), Pinte (87.), ill. Baki (11. – öngól), Varjas Z. (75.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagyon fontos volt nekünk ez a mérkőzés, az eddigi legjobb csapattal játszottunk, igazi rangadót vívtunk. A második félidei játék nagyon tetszett, kontratámadásaink veszélyesek voltak, szép gólokat szereztünk.

Csertői Aurél: – A Honvéd jobban játszott. A védekezésünk nem volt stabil, sok hibával futballoztunk. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtunk, de a hazaiak lekontráztak minket.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első negyedórája elképesztően eseménydús volt. Gyakorlatilag az első nagy helyzetből megszerezte Zuigeber Ákos a vezetést a Honvédnak, és ezután tíz percet sem kellett várni ahhoz, hogy Baki Ákos szerencsétlen mentése a saját kapujába vágódjon, és kiegyenlítsen a Zsóry. Majd Kántor szemfülessége és helyzetfelismerése egy tizenegyesben manifesztálódott, amit Csontos Dominik magabiztosan értékesített. Látható volt a zavar a vendégeken, hogy megint csak három percig tartott az egál. Deczki Máté a gólok ellenére nem tört meg, talán ideje sem volt rá, hiszen folyamatosan tesztelték a hazaiak a rátermettségét. A félidő végére visszább vett mindkét fél a tempóból, tartalékoltak az ennél is eseménydúsabb második félidőre.

Kettő–egynél még teljesen nyílt volt a meccs, bőven benne volt, hogy egyenlít a Mezőkövesd. Viszont újra jött egy beadásra Zuigeber Ákos, aki duplázott. A gól következtében érezhető volt, hogy Csertői Aurél mindent feltett egy lapra azzal, hogy lehozta a többi között azt a Csatári Gergőt, aki védekező középpályásként remekül forgatott a meccsen, és elkezdett a Kövesd támadni. Aminek rövid távon meg is lett az eredménye, Varjas Zoltán remek fejesével újra közel kerültek a hazaiakhoz. A gólt követően viszont bedarálták a vendégeket a kispestiek, két csereként beálló támadó, Medgyes Zoltán és Pinte Patrik is betalált, eldöntve minden kérdést. 5–2