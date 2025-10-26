Hozta a kötelezőt az éllovas Szeged a sereghajtó Balatonfüred vendégeként
Az RK Zagreb elleni győztes idegenbeli BL-meccs után az NB I utolsó helyezettje ellen folytatta Michael Apelgren csapata, amely az első percekben kétszer is hátrányban volt Balatonfüreden, de egy háromgólos sorozattal a Tisza-partiak gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, ritmust váltottak és a szünetre már eldöntötték a lényegi kérdéseket, hiszen 21–12-re vezettek. A játék képe a fordulás után sem változott, a Szeged végig magasabb fokozatban és pontosabban játszott mint a házigazdák, és a papírformát így is magabiztosan érvényesítve győzött 35–21-re Balatonfüreden.
FÉRFI KÉZILABDA NB I, 7. FORDULÓ
Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged 21–35 (12–21)
Balatonfüred, 700 néző. V: Fekete P., Hajdú P.
BALATONFÜRED: Füstös – Urbán-Patocskai 3, Rozman 2, Szteretenovics 2, Varga M. 1, FEKETE G. 4, BÓKA 4. Csere: Deményi, Erdei (kapusok), Ambrus, Tóth N., Fekete B., Klucsik, Mernyicsuk 4 (2), Szabó L. 1, Tóth A. Edző: Kiss Ákos
SZEGED: MIKLER – SZILÁGYI 6 (5), Garciandia 3, Kalarash, Mackovsek 2, FRIMMEL 5, Hukics 3. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Bodó 2, Fazekas M. 2, Jelinics 2, Gottfridson 2, Sostarics 1, BÁNHIDI 6, Járó 1 (1). Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 12. p.: 5–6. 16. p.: 5–11. 22. p.: 8–15. 28. p.: 10–18. 34. p.: 12–24. 40. p.: 15–27. 46. p.: 18–28. 57. p.: 20–33. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/2, ill. 6/6
MESTERMÉRLEG
Kiss Ákos: – Az gondoltam, hogy voltak bíztató periódusaink és jó megoldásaink. A Szeged más szint, tömegben volt legalább 300 kilogrammos különbség. Készülünk tovább, és nagyon várjuk vissza sérültjeinket.
Michael Apelgren: – Jó meccset játszottunk, ez fontos volt nekünk a válogatott szünet előtt. Büszke vagyok fiataljainkra is, akik jó formát mutattak, mindenki megértette, hogy nekünk a bajnokság is ugyanolyan fontos, mint a Bajnokok Ligája.
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
ETO University HT–HE-DE B.Braun Gyöngyös 34–29
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Csurgói KK–FTC-Green Collect 27–22
NEKA–Budai Farkasok-Rév 29–32
Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC 26–31
One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK 49–32
|A FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|9
|7
|1
|1
|304–242
|+62
|15
|2. Veszprém
|6
|6
|–
|–
|259–169
|+90
|12
|3. Tatabánya
|6
|6
|–
|–
|194–162
|+32
|12
|4. Győr
|7
|4
|–
|3
|216–193
|+23
|8
|5. FTC
|8
|4
|–
|4
|269–268
|+1
|8
|6. Budai Farkasok-Rév
|7
|2
|3
|2
|194–214
|–20
|7
|7. Csurgó
|8
|2
|2
|4
|225–230
|–5
|6
|8. Gyöngyös
|8
|3
|–
|5
|222–252
|–30
|6
|9. PLER
|7
|2
|2
|3
|197–230
|–33
|6
|10. Komló
|7
|2
|1
|4
|191–203
|–12
|5
|11. Budakalász
|7
|2
|1
|4
|204–235
|–31
|5
|12. Szigetszentmiklós
|8
|2
|1
|5
|217–251
|–34
|5
|13. NEKA
|7
|1
|2
|4
|184–201
|–17
|4
|14. Balatonfüred
|7
|1
|1
|5
|180–206
|–26
|3