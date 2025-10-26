Nemzeti Sportrádió

Hozta a kötelezőt az éllovas Szeged a sereghajtó Balatonfüred vendégeként

2025.10.26. 19:28
Szilágyi Benjámin volt a Szeged legeredményesebb játékosa Balatonfüreden (Fotó: Pick Szeged Handball Team/Fb)
Esélyeshez méltó módon győzött a listavezető OTP Bank-Pick Szeged az utolsó helyezett Balatonfüredi KSE otthonában a férfi kézilabda NB I 7. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén.

Az RK Zagreb elleni győztes idegenbeli BL-meccs után az NB I utolsó helyezettje ellen folytatta Michael Apelgren csapata, amely az első percekben kétszer is hátrányban volt Balatonfüreden, de egy háromgólos sorozattal a Tisza-partiak gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, ritmust váltottak és a szünetre már eldöntötték a lényegi kérdéseket, hiszen 21–12-re vezettek. A játék képe a fordulás után sem változott, a Szeged végig magasabb fokozatban és pontosabban játszott mint a házigazdák, és a papírformát így is magabiztosan érvényesítve győzött 35–21-re Balatonfüreden.

FÉRFI KÉZILABDA NB I, 7. FORDULÓ
Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged 21–35 (12–21)
Balatonfüred, 700 néző. V: Fekete P., Hajdú P.
BALATONFÜRED: Füstös – Urbán-Patocskai 3, Rozman 2, Szteretenovics 2, Varga M. 1, FEKETE G. 4, BÓKA 4. Csere: Deményi, Erdei (kapusok), Ambrus, Tóth N., Fekete B., Klucsik, Mernyicsuk 4 (2), Szabó L. 1, Tóth A. Edző: Kiss Ákos
SZEGED: MIKLER – SZILÁGYI 6 (5), Garciandia 3, Kalarash, Mackovsek 2, FRIMMEL 5, Hukics 3. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Bodó 2, Fazekas M. 2, Jelinics 2, Gottfridson 2, Sostarics 1, BÁNHIDI 6, Járó 1 (1). Edző: Michael Apelgren
 Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 12. p.: 5–6. 16. p.: 5–11. 22. p.: 8–15. 28. p.: 10–18. 34. p.: 12–24. 40. p.: 15–27. 46. p.: 18–28. 57. p.: 20–33. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/2, ill. 6/6
MESTERMÉRLEG
Kiss Ákos: – Az gondoltam, hogy voltak bíztató periódusaink és jó megoldásaink. A Szeged más szint, tömegben volt legalább 300 kilogrammos különbség. Készülünk tovább, és nagyon várjuk vissza sérültjeinket. 
Michael Apelgren: – Jó meccset játszottunk, ez fontos volt nekünk a válogatott szünet előtt. Büszke vagyok fiataljainkra is, akik jó formát mutattak, mindenki megértette, hogy nekünk a bajnokság is ugyanolyan fontos, mint a Bajnokok Ligája.

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
ETO University HT–HE-DE B.Braun Gyöngyös 34–29 

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Csurgói KK–FTC-Green Collect 27–22
NEKA–Budai Farkasok-Rév 29–32
Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC 26–31
One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK 49–32

    
A FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Szeged9711304–242+6215
2. Veszprém66259–169+9012
3. Tatabánya66194–162+3212
4. Győr743216–193+238
5. FTC844269–268+18
6. Budai Farkasok-Rév7232194–214–207
7. Csurgó8224225–230–56
8. Gyöngyös835222–252–306
9. PLER7223197–230–336
10. Komló7214191–203–125
11. Budakalász7214204–235–315
12. Szigetszentmiklós8215217–251–345
13. NEKA7124184–201–174
14. Balatonfüred7115180–206–263

 

