F1, Mexikóvárosi Nagydíj, verseny

Landi Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj versenye előtt. Mellőle Charles Leclerc, míg mögüle Lewis Hamilton támad, míg a negyedik helyről George Russell indul. A címvédő Max Verstappen az ötödik, míg a vb-éllovas Oscar Piastri a hetedik pozícióból rajtol. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|6.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|9.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|10.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|11.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|14.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|15.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|16.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.380
|2. szabadedzés
|1. Verstappen 1:17.392
|OKTÓBER 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:16.633
|Időmérő
|1. Norris 1:15.586
|OKTÓBER 26., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
