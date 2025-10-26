Nemzeti Sportrádió

F1, Mexikóvárosi Nagydíj, verseny

2025.10.26. 20:41
verseny F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Landi Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj versenye előtt. Mellőle Charles Leclerc, míg mögüle Lewis Hamilton támad, míg a negyedik helyről George Russell indul. A címvédő Max Verstappen az ötödik, míg a vb-éllovas Oscar Piastri a hetedik pozícióból rajtol. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, RAJTSORREND

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
2.Charles LeclercmonacóiFerrari
3.Lewis HamiltonbritFerrari
4.George RussellbritMercedes
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
6.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
12. Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
13.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
14.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
15.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
16.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.380
2. szabadedzés1. Verstappen 1:17.392
OKTÓBER 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:16.633
Időmérő1. Norris 1:15.586
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00

 

 

