Női röpi Extraliga: szettet nyert az újonc a Békéscsaba ellen

Az élvonal újonca, a kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató TFSE a bajnok Vasas után másodszor is egy nagy falatot, az ezüstérmes békéscsabaiakat fogadta. A hazaiak ezúttal is kissé megilletődve kezdték a találkozót, hiszen a meccs első öt pontját a vendégek szerezték. Ugyan a szett közepe felé még vissza tudtak zárkózni háromra, de ezt követően beindult a csabai henger. Nem így a második játékrészben, ahol a fővárosiak három ponttal is vezettek már, de aztán megint a vendégek akarata érvényesült. A harmadik felvonás közepén aztán már kilenccel is mentek a hazaiak, és ez már túl nagy különbség volt. Zárkóztak ugyan a vendégek, de végül következett a negyedik szett. Az elején itt sem mondta volna meg egy semleges néző, hogy melyik az újonc és melyik az ezüstérmes, de aztán a kevesebbet hibázó csabaiak öt ponttal is meg tudtak lépni. Ugyan a hazaiak kétszer is visszazárkóztak egyre, de egyenlíteniük már nem sikerült, így újabb sikerével a vendégek átvették a vezetést a tabellán az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Vasastól.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

TFSE–MBH-BÉKÉSCSABA 1:3 (–14, –19, 15, –16)

Csörsz u., 223 néző. V: Takács Á., Szabó P.

TFSE: Boros 2, Tatár 4, NAGY V. 9, KIS 12, Tátrai Zs. 4, Zen 7. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Tarr 6, Olcsváry, Vértes Sz., Takács V. Edző: Jókay Zoltán

BRSE: Krivosijszka 10, ALLARD, ISANOVIC 20, Orosz 4, Németh L. 10, Vilela 14. Csere: KERTÉSZ (liberó), Kiss E. 2, Gajdács 1, Fekete R., Galic 1. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:5, 4:10, 9:12, 10:17, 14:20. 2. játszma: 0:2, 6:3, 7:5, 9:6, 9:13, 12:15, 13:21, 17:21, 17:24. 3. játszma: 2:1, 3:4, 10:5, 17:8, 17:11, 20:12. 4. játszma: 2:1, 3:4, 5:6, 7:6, 7:10, 8:13, 13:14, 14:17, 16:17

MESTERMÉRLEG

Jókay Zoltán: – Az előző meccs után azt beszéltük a lányokkal, hogy le kell vonni a tanulságokat és eggyel előbbre kell lépni. Ez a mai mérkőzésen megtörtént, mégis hiányérzetem van, mert ebben még több lehetett volna. Láttam előrelépést és küzdelmet, mindenképpen két hasznos mérkőzésen vagyunk túl, de nem szabad olyan könnyen megadnunk magunkat, mint az első szettben és a negyedik végén.

Nagy Péter: – Én minden találkozóra úgy készülök, hogy ellenféltől függetlenül nehéz meccs vár ránk. A lányoktól is azt kértem, hogy a múltkorihoz hasonló hőfokkal és aktivitással kezdjük el a mérkőzést, ezt nem feltétlenül láttam: nem fejeztük be úgy a támadásokat, a köztes játékban hiányzott a precizitás, ami aztán a harmadik szettben még jobban felerősödött, utána jött a pánik és rohantunk az eredmény után. Szerencsére a negyedik szett közepén sikerült stabilizálni a játékunkat és lezárni a találkozót.