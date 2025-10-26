Robbie Keane: Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…
Bomba meglepetés az Üllői úton: a Zalaegerszeg legyőzte a Ferencvárost!
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Minek tulajdonítja, hogy a bajnokságban nem tudja azt a teljesítményt hozni a csapat, mint Európában?
– Nos, most egyik játékosom sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen. Semmi nyomás, semmi presszing, ez egyszerűen elfogadhatatlan! Nem akarok olyan csapatot, amely csak Európában hajlandó hajtani, a bajnokságban pedig nem. Akkor keresek inkább olyan labdarúgókat a helyükre, akik minden meccsen odateszik magukat.
– Szokatlan, hogy már a hatvanhatodik percben elhasználta valamennyi cserelehetőségét. Nem tartott attól, hogy történhet bármi rendkívüli, és emberhátrányba kerülnek?
– Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…
– Mennyire látja szerencsés taktikai húzásnak a félidei formációváltást?
– Muszáj volt, hiszen az első félidőben nem helyeztünk elég nyomást a labdás játékosokra – de sajnos a másodikban sem. Azt várom el a futballistáimtól, hogy fussanak, hajtsanak, nyomást gyakoroljanak az ellenfélre, és folyamatosan bizonyítsák: megérdemlik, hogy ezt a mezt viselik.
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Nemcsak győzött, remekül is játszott a csapata. Hitte volna?
– Több meccsen futballoztunk hasonlóan jól, de azokon általában nem tudtunk nyerni. Ilyen volt a legutóbbi hazai bajnokink is. Most jól játszottunk, és ez szerencsére győzelemmel párosult.
– Különösen a hazaiak gólja után javult fel a játékuk: minek volt köszönhető a látványos változás?
– Főleg a második félidőben több terület volt a játékosok előtt. Erőteljesen támadott az ellenfél, ebben benne van, ha jó a védekezés, jobb lehet a támadás is. Összességében azonban nehéz feladat volt, nagyon erős csapat volt az ellenfél, és a Ferencváros Salzburgban is bizonyította, mire képes.
– Ezt a játékot várhatjuk a ZTE-től a további meccseken is?
– Maradunk az eddigi úton, de ez a győzelem nagyot lendíthet a csapat önbizalmán. Nehéz volt eddig hinni a jövőben, de meglett a munka eredménye. Nagyon megérdemelték már a sikert a játékosok.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|11
|5
|5
|1
|26–17
|+9
|20
|2. Kisvárda
|10
|6
|1
|3
|12–15
|–3
|19
|3. Debreceni VSC
|11
|5
|4
|2
|18–14
|+4
|19
|4. MTK Budapest
|11
|5
|2
|4
|24–18
|+6
|17
|5. Ferencvárosi TC
|10
|4
|4
|2
|20–11
|+9
|16
|6. ETO FC Győr
|10
|4
|4
|2
|21–14
|+7
|16
|7. Puskás Akadémia
|11
|4
|3
|4
|14–16
|–2
|15
|8. Diósgyőri VTK
|11
|2
|5
|4
|15–21
|–6
|11
|9. Kazincbarcika
|10
|3
|1
|6
|10–19
|–9
|10
|10. Zalaegerszegi TE
|11
|2
|4
|5
|18–20
|–2
|10
|11. Újpest FC
|11
|2
|4
|5
|15–18
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|11
|2
|3
|6
|14–24
|–10
|9