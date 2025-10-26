Robbie Keane: Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26.
Robbie Keane elégedetlen volt a csapatával (Fotó: Árvai Károly)
A Ferencváros hatalmas meglepetésre 2–1-re kikapott hazai pályán a Zalaegerszegtől a labdarúgó NB I 11. fordulójában. Robbie Keane és Nuno Campos is értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
Labdarúgó NB I
3 órája

Bomba meglepetés az Üllői úton: a Zalaegerszeg legyőzte a Ferencvárost!

Varga Barnabás ezúttal is betalált, a bátran játszó zalaiak hátrányból fordítva arattak bravúrgyőzelmet.

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Minek tulajdonítja, hogy a bajnokságban nem tudja azt a teljesítményt hozni a csapat, mint Európában?
– Nos, most egyik játékosom sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen. Semmi nyomás, semmi presszing, ez egyszerűen elfogadhatatlan! Nem akarok olyan csapatot, amely csak Európában hajlandó hajtani, a bajnokságban pedig nem. Akkor keresek inkább olyan labdarúgókat a helyükre, akik minden meccsen odateszik magukat.

– Szokatlan, hogy már a hatvanhatodik percben elhasználta valamennyi cserelehetőségét. Nem tartott attól, hogy történhet bármi rendkívüli, és emberhátrányba kerülnek?
–  Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…

– Mennyire látja szerencsés taktikai húzásnak a félidei formációváltást?
–  Muszáj volt, hiszen az első félidőben nem helyeztünk elég nyomást a labdás játékosokra – de sajnos a másodikban sem. Azt várom el a futballistáimtól, hogy fussanak, hajtsanak, nyomást gyakoroljanak az ellenfélre, és folyamatosan bizonyítsák: megérdemlik, hogy ezt a mezt viselik.

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Nemcsak győzött, remekül is játszott a csapata. Hitte volna?
– Több meccsen futballoztunk hasonlóan jól, de azokon általában nem tudtunk nyerni. Ilyen volt a legutóbbi hazai bajnokink is. Most jól játszottunk, és ez szerencsére győzelemmel párosult.

– Különösen a hazaiak gólja után javult fel a játékuk: minek volt köszönhető a látványos változás?
Főleg a második félidőben több terület volt a játékosok előtt. Erőteljesen támadott az ellenfél, ebben benne van, ha jó a védekezés, jobb lehet a támadás is. Összességében azonban nehéz feladat volt, nagyon erős csapat volt az ellenfél, és a Ferencváros Salzburgban is bizonyította, mire képes.

– Ezt a játékot várhatjuk a ZTE-től a további meccseken is?
Maradunk az eddigi úton, de ez a győzelem nagyot lendíthet a csapat önbizalmán. Nehéz volt eddig hinni a jövőben, de meglett a munka eredménye. Nagyon megérdemelték már a sikert a játékosok.

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paksi FC1155126–17+9 20 
2. Kisvárda1061312–15–3 19 
3. Debreceni VSC1154218–14+4 19 
4. MTK Budapest1152424–18+6 17 
5. Ferencvárosi TC1044220–11+9 16 
6. ETO FC Győr1044221–14+7 16 
7. Puskás Akadémia1143414–16–2 15 
8. Diósgyőri VTK1125415–21–6 11 
9. Kazincbarcika1031610–19–9 10 
10. Zalaegerszegi TE1124518–20–2 10 
11. Újpest FC1124515–18–3 10 
12. Nyíregyháza Spartacus1123614–24–10 

 

