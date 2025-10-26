Robbie Keane: Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Minek tulajdonítja, hogy a bajnokságban nem tudja azt a teljesítményt hozni a csapat, mint Európában?

– Nos, most egyik játékosom sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen. Semmi nyomás, semmi presszing, ez egyszerűen elfogadhatatlan! Nem akarok olyan csapatot, amely csak Európában hajlandó hajtani, a bajnokságban pedig nem. Akkor keresek inkább olyan labdarúgókat a helyükre, akik minden meccsen odateszik magukat.

– Szokatlan, hogy már a hatvanhatodik percben elhasználta valamennyi cserelehetőségét. Nem tartott attól, hogy történhet bármi rendkívüli, és emberhátrányba kerülnek?

– Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…

– Mennyire látja szerencsés taktikai húzásnak a félidei formációváltást?

– Muszáj volt, hiszen az első félidőben nem helyeztünk elég nyomást a labdás játékosokra – de sajnos a másodikban sem. Azt várom el a futballistáimtól, hogy fussanak, hajtsanak, nyomást gyakoroljanak az ellenfélre, és folyamatosan bizonyítsák: megérdemlik, hogy ezt a mezt viselik.

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Nemcsak győzött, remekül is játszott a csapata. Hitte volna?

– Több meccsen futballoztunk hasonlóan jól, de azokon általában nem tudtunk nyerni. Ilyen volt a legutóbbi hazai bajnokink is. Most jól játszottunk, és ez szerencsére győzelemmel párosult.

– Különösen a hazaiak gólja után javult fel a játékuk: minek volt köszönhető a látványos változás?

– Főleg a második félidőben több terület volt a játékosok előtt. Erőteljesen támadott az ellenfél, ebben benne van, ha jó a védekezés, jobb lehet a támadás is. Összességében azonban nehéz feladat volt, nagyon erős csapat volt az ellenfél, és a Ferencváros Salzburgban is bizonyította, mire képes.

– Ezt a játékot várhatjuk a ZTE-től a további meccseken is?

– Maradunk az eddigi úton, de ez a győzelem nagyot lendíthet a csapat önbizalmán. Nehéz volt eddig hinni a jövőben, de meglett a munka eredménye. Nagyon megérdemelték már a sikert a játékosok.