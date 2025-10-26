Nemzeti Sportrádió

Hanusz Egon hét gólt lőtt a PSG-nek

Vágólapra másolva!
2025.10.26. 19:41
null
Hanusz Egon hét gólt lőtt a PSG ellen (Fotó: CRMHB - Les Irréductibles Cessonnais/Fb)
Címkék
női kézilabda férfi kézilabda Szeitl Erik Leimeter Csaba Szikora Melinda Hanusz Egon Szabó Edina Török Lilly
Hanusz Egon hét gólja ellenére a Cesson-Rennes 38–33-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott irányító csak egy lövést rontott és négy gólpasszt adott. Csapattársa, a beálló Szeitl Erik egy góllal zárt.

Leimeter Csaba négy góllal járult hozzá a Balingen-Weilstetten 39–30-as győzelméhez az újonc HC Oppenweiler/Backnang otthonában a német másodosztályban.

Török Lilly egy gólt lőtt a CBM Morvedrében, amely 34–22-re kikapott a Replasa Beti-Onak otthonában a spanyol női bajnokságban.

Szikora Melinda felépült bokasérüléséből, és ismét szerepelt a Borussia Dortmund keretében. Csapata házigazdaként 30–24-re verte a montenegrói Buducsnost Podgoricát a Bajnokok Ligája csoportkörében, de az október elején megsérült magyar kapus még nem lépett pályára.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthon 33–26-ra legyőzte a Le Havre AC-t a francia női élvonalban, és a tabella ötödik helyén áll.

 

női kézilabda férfi kézilabda Szeitl Erik Leimeter Csaba Szikora Melinda Hanusz Egon Szabó Edina Török Lilly
Legfrissebb hírek

Hozta a kötelezőt az éllovas Szeged a sereghajtó Balatonfüred vendégeként

Kézilabda
55 perce

Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

Kézilabda
2 órája

Imre Bence: Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni

Kézilabda
Tegnap, 11:36

A Gyöngyöst könnyedén verve törte meg rossz sorozatát az ETO

Kézilabda
2025.10.24. 19:37

Elképesztő összegért kelt el a rákkal küzdő norvég kézilabdázónő meze

Kézilabda
2025.10.24. 17:54

Gyász: elhunyt a szegedi kézilabdacsapat alapítója

Kézilabda
2025.10.24. 14:31

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG

Kézilabda
2025.10.23. 13:57

Kellemetlennek ígérkező feladat előtt a Szeged és a Veszprém is

Kézilabda
2025.10.22. 12:44
Ezek is érdekelhetik