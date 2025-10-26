Hanusz Egon hét gólt lőtt a PSG-nek

A liga honlapja szerint a válogatott irányító csak egy lövést rontott és négy gólpasszt adott. Csapattársa, a beálló Szeitl Erik egy góllal zárt.

Leimeter Csaba négy góllal járult hozzá a Balingen-Weilstetten 39–30-as győzelméhez az újonc HC Oppenweiler/Backnang otthonában a német másodosztályban.

Török Lilly egy gólt lőtt a CBM Morvedrében, amely 34–22-re kikapott a Replasa Beti-Onak otthonában a spanyol női bajnokságban.

Szikora Melinda felépült bokasérüléséből, és ismét szerepelt a Borussia Dortmund keretében. Csapata házigazdaként 30–24-re verte a montenegrói Buducsnost Podgoricát a Bajnokok Ligája csoportkörében, de az október elején megsérült magyar kapus még nem lépett pályára.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthon 33–26-ra legyőzte a Le Havre AC-t a francia női élvonalban, és a tabella ötödik helyén áll.