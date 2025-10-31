Megvan, mikor pótolják a hét elején elmaradt NB II-es bajnokit
Döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség a hétfőn este a stadion világításával fellépő probléma miatt elmaradt Budafok–Soroksár NB II-es bajnoki mérkőzés pótlásáról.
Az MLSZ tájékoztatása szerint az elmaradt bajnokit november 15-én, szombaton 13.00 órai kezdéssel játsszák majd le.
NB II
11. FORDULÓ
November 15., szombat
13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)
Labdarúgó NB II
2025.10.27. 19:34
Elhalasztották a Budafok–Soroksár NB II-es bajnokit – hivatalos
Váratlanul kigyulladt egy kapcsolószekrény, túlterheltté vált az elektromos hálózat. Az MLSZ Versenybizottsága a következő napokban tárgyal a mérkőzés pótlásáról.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
11
7
2
2
19–12
+7
23
|2. Budapest Honvéd
11
7
1
3
25–12
+13
22
|3. Kecskeméti TE
11
6
2
3
18–13
+5
20
|4. Mezőkövesd
11
6
2
3
19–15
+4
20
|5. Csákvár
11
5
4
2
16– 9
+7
19
|6. Szeged-Csanád
11
5
3
3
13–10
+3
18
|7. Karcagi SC
11
5
3
3
12–14
–2
18
|8. Videoton FCF
11
3
4
4
13–13
0
13
|9. Kozármisleny
11
3
4
4
10–15
–5
13
|10. Soroksár SC
10
3
3
4
16–18
–2
12
|11. Tiszakécske
11
3
3
5
12–20
–8
12
|12. Békéscsaba
11
2
5
4
14–17
–3
11
|13. FC Ajka
11
3
1
7
7–15
–8
10
|14. Szentlőrinc
11
2
4
5
13–15
–2
10
|15. Budafoki MTE
10
2
3
5
7–13
–6
9
|16. BVSC-Zugló
11
2
2
7
9–12
–3
8
