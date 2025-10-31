Nemzeti Sportrádió

Megvan, mikor pótolják a hét elején elmaradt NB II-es bajnokit

2025.10.31. 15:15
Így nem működött a világítás hétfőn este a Promontor utcában (Fotó: Róth Zoltán)
Döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség a hétfőn este a stadion világításával fellépő probléma miatt elmaradt Budafok–Soroksár NB II-es bajnoki mérkőzés pótlásáról.

Az MLSZ tájékoztatása szerint az elmaradt bajnokit november 15-én, szombaton  13.00 órai kezdéssel játsszák majd le.

NB II 
11. FORDULÓ
November 15., szombat
13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

Labdarúgó NB II
2025.10.27. 19:34

Elhalasztották a Budafok–Soroksár NB II-es bajnokit – hivatalos

Váratlanul kigyulladt egy kapcsolószekrény, túlterheltté vált az elektromos hálózat. Az MLSZ Versenybizottsága a következő napokban tárgyal a mérkőzés pótlásáról.

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Vasas FC

11

7

2

2

19–12

+7 

23 

  2. Budapest Honvéd

11

7

1

3

25–12

+13 

22 

  3. Kecskeméti TE

11

6

2

3

18–13

+5 

20 

  4. Mezőkövesd

11

6

2

3

19–15

+4 

20 

  5. Csákvár

11

5

4

2

16–  9

+7 

19 

  6. Szeged-Csanád

11

5

3

3

13–10

+3 

18 

  7. Karcagi SC

11

5

3

3

12–14

–2 

18 

  8. Videoton FCF

11

3

4

4

13–13

13 

  9. Kozármisleny

11

3

4

4

10–15

–5 

13 

10. Soroksár SC

10

3

3

4

16–18

–2 

12 

11. Tiszakécske

11

3

3

5

12–20

–8 

12 

12. Békéscsaba

11

2

5

4

14–17

–3 

11 

13. FC Ajka

11

3

1

7

7–15

–8 

10 

14. Szentlőrinc

11

2

4

5

13–15

–2 

10 

15. Budafoki MTE

10

2

3

5

7–13

–6 

16. BVSC-Zugló

11

2

2

7

9–12

–3 

 

 

