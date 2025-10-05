Ökölvívás: Váradi elődöntős és már biztosan érmes az U19-es Eb-n

Négy magyar bokszoló lépett ringbe vasárnap az ostravai U19-es Európa-bajnokság hatodik versenynapján.

A lányok 57 kilós kategóriájában Varga Sára nagy csatában, pontozásos vereséget szenvedett a lengyel Wasiakowskától, ezzel az ötödik helyen végzett. A fiúk 65 kilós súlycsoportjában Mailát András szintén pontozással kapott ki a grúz Tchotchuától, így ő is ötödik lett. Bozai Gyula (85 kg) nem bírt a görög Pumpuridisszal, neki is az ötödik hellyel kellett beérnie.

Ugyanakkor magyar győzelemnek is örülhettünk: a 80 kilósok között

Váradi Sándor remek ökölvívással, a harmadik menetben idő előtti győzelmet aratott a görög Sztrumpisz ellen,

és ezzel bejutott a már biztos érmszerzést jelentő elődöntőbe a kontinensbajnokságon.

(Kiemelt képen: Váradi Sándor (pirosban) Forrás: MÖSZ)