Ökölvívás: Váradi elődöntős és már biztosan érmes az U19-es Eb-n

2025.10.05. 20:57
Váradi Sándor utánpótlás Ökölvívás utánpótlássport U19-es Európa-bajnokság
Váradi Sándor győzött, míg Bozai Gyula, Mailát András és Varga Sára egyaránt kikapott súlycsoportja negyeddöntőjében az ostravai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon.

Négy magyar bokszoló lépett ringbe vasárnap az ostravai U19-es Európa-bajnokság hatodik versenynapján.

A lányok 57 kilós kategóriájában Varga Sára nagy csatában, pontozásos vereséget szenvedett a lengyel Wasiakowskától, ezzel az ötödik helyen végzett. A fiúk 65 kilós súlycsoportjában Mailát András szintén pontozással kapott ki a grúz Tchotchuától, így ő is ötödik lett. Bozai Gyula (85 kg) nem bírt a görög Pumpuridisszal, neki is az ötödik hellyel kellett beérnie.

Ugyanakkor magyar győzelemnek is örülhettünk: a 80 kilósok között

Váradi Sándor remek ökölvívással, a harmadik menetben idő előtti győzelmet aratott a görög Sztrumpisz ellen,

remek ökölvívással, a harmadik menetben idő előtti győzelmet aratott a görög Sztrumpisz ellen,

és ezzel bejutott a már biztos érmszerzést jelentő elődöntőbe a kontinensbajnokságon.

(Kiemelt képen: Váradi Sándor (pirosban) Forrás: MÖSZ)

