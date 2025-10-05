Európai kézilabdaligák: már Imre Bence csapata sem százszázalékos

Nem tudta legyőzni az Imre Bencével felálló THW Kiel a Rhein-Neckar Löwent a német férfi kézilabda-bajnokságban. A listavezető odahaza 31–31-re végzett a mannheimiekkel, magyat játékos kétszer vette be kaput.

Bartucz Lászlónak és Palasics Kristófnak is négy védése volt az MT Melsungenben, amely 31–29-re győzött a TVB Stuttgart otthonában. Sipos Adrián ezúttal nem talált a hálóba.

Tóth Rajmond egyszer volt eredményes a Rebi BM Cuencában, amely 22–21-es vereséggel távozott az Ángel Ximénez Puente Genil otthonából a spanyol ligában. Décsi Gábor 13 védése ellenére a Bada Huesca otthon 41–33-ra kikapott a Fraikin BM Granollerstől.

Zsembery Viktória négy góljával a BM Porrino 22–20-ra nyert a CRA Valladolid otthonában a spanyol női bajnokságban.

Hlogyik Petra négy védéssel zárt a Göppingenben, amely 34–34-es döntetlent játszott a Buxtehuder SV vendégeként a német élvonalban.

Debre Viktor csapata, a Dunaszerdahely hazai pályán 30–24-re legyőzte a spanyol Atticgo BM Elchét a női Európa Kupa első fordulójának visszavágóján, de az idegenben tíz góllal elveszített első mérkőzés miatt nem jutott tovább. Élő Beatrix hét, Bánfai Kíra három, Pénzes Mónika két, Molnár Korinna egy gólt lőtt.