Negyvenöt gólt szerezve verte a Veszprém a Budai Farkasokat

Az újonc budai farkasoknál vendégeskedett a veszprémi férfi kézilabdacsapat vasárnap este. A Budaörsi Sportcsarnokban annak rendje és módja szerint szép számú nézősereg gyűlt össze, hasonlóan a másik BL-résztvevő magyar csapat, az OTP Bank-Pick Szeged szeptember közepi vendégjátékához.

A nemrég még Kairóban a klubvilágbajnokságon szereplő, a Barca elleni döntőt drámai hosszabbításban elveszítő Veszprém a hosszú utat követően is pályára küldte a kulcsembereinek nagy részét. Mivel a keret fele a nyáron kicserélődött, az összecsiszolódásban még ezek a találkozók is fontosak lehetnek.

A hazaiak az első félidő hajrájáig szorosan tudták tartani a meccset, a 23. percben Draskovics Gellért góljaival tapadtak, a hátrányuk ekkor még csak 15–12-es volt. Aztán jöttek a veszprémi szélsők pillanatai, Yanis Lenne, Molnár Robin és Bjarki Már Elísson találataival a szünetre héttel meglépett a favorit. A térfélcserét követően a negyedik szélső, Adam Dopjera is elkezdte szórni a gólokat, a Veszprém átrohant riválisán és 45–26-ra győzött.

Xavier Pascual együttese negyedik bajnokiján is 40 gól felett termelt, legközelebb csütörtök este lép pályára, amikor a BL-ben a lengyel Kielcét fogadja.