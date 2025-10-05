Negyvenöt gólt szerezve verte a Veszprém a Budai Farkasokat

Az újonc budai farkasoknál vendégeskedett a veszprémi férfi kézilabdacsapat vasárnap este. A Budaörsi Sportcsarnokban annak rendje és módja szerint szép számú nézősereg gyűlt össze, hasonlóan a másik BL-résztvevő magyar csapat, az OTP Bank-Pick Szeged szeptember közepi vendégjátékához.
A nemrég még Kairóban a klubvilágbajnokságon szereplő, a Barca elleni döntőt drámai hosszabbításban elveszítő Veszprém a hosszú utat követően is pályára küldte a kulcsembereinek nagy részét. Mivel a keret fele a nyáron kicserélődött, az összecsiszolódásban még ezek a találkozók is fontosak lehetnek.
A hazaiak az első félidő hajrájáig szorosan tudták tartani a meccset, a 23. percben Draskovics Gellért góljaival tapadtak, a hátrányuk ekkor még csak 15–12-es volt. Aztán jöttek a veszprémi szélsők pillanatai, Yanis Lenne, Molnár Robin és Bjarki Már Elísson találataival a szünetre héttel meglépett a favorit. A térfélcserét követően a negyedik szélső, Adam Dopjera is elkezdte szórni a gólokat, a Veszprém átrohant riválisán és 45–26-ra győzött.
Xavier Pascual együttese negyedik bajnokiján is 40 gól felett termelt, legközelebb csütörtök este lép pályára, amikor a BL-ben a lengyel Kielcét fogadja.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|2. Szeged
|6
|4
|1
|1
|211–173
|+38
|9
|3. Veszprém
|4
|4
|–
|–
|174–109
|+65
|8
|4. Győr
|4
|3
|–
|1
|131–109
|+22
|6
|5. FTC
|5
|3
|–
|2
|177–178
|–1
|6
|6. Komló
|4
|2
|–
|2
|121–119
|+2
|4
|7. Budakalász
|4
|2
|–
|2
|114–129
|–15
|4
|8. Gyöngyös
|5
|2
|–
|3
|137–163
|–26
|4
|9. Balatonfüred
|5
|1
|1
|3
|140–146
|–6
|3
|10. Szigetszentmiklós
|5
|1
|1
|3
|139–155
|–16
|3
|11. Csurgó
|5
|–
|2
|3
|137–150
|–13
|2
|12. Budai Farkasok-Rév
|4
|–
|2
|2
|111–135
|–24
|2
|13. PLER
|4
|1
|–
|3
|110–146
|–36
|2
|14. NEKA
|4
|–
|1
|3
|96–113
|–17
|1