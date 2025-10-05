Nemzeti Sportrádió

Negyvenöt gólt szerezve verte a Veszprém a Budai Farkasokat

2025.10.05. 20:45
Bjarki Mar Elissonék fölényes győzelmet arattak (Fotó: Árvai Károly, archív)
A címvédő One Veszprém HC idegenben 45–26-ra legyőzte a Budai Farkasok-Rév együttesét a férfi kézilabda K&H Ligában.

Az újonc budai farkasoknál vendégeskedett a veszprémi férfi kézilabdacsapat vasárnap este. A Budaörsi Sportcsarnokban annak rendje és módja szerint szép számú nézősereg gyűlt össze, hasonlóan a másik BL-résztvevő magyar csapat, az OTP Bank-Pick Szeged szeptember közepi vendégjátékához.

A nemrég még Kairóban a klubvilágbajnokságon szereplő, a Barca elleni döntőt drámai hosszabbításban elveszítő Veszprém a hosszú utat követően is pályára küldte a kulcsembereinek nagy részét. Mivel a keret fele a nyáron kicserélődött, az összecsiszolódásban még ezek a találkozók is fontosak lehetnek.

A hazaiak az első félidő hajrájáig szorosan tudták tartani a meccset, a 23. percben Draskovics Gellért góljaival tapadtak, a hátrányuk ekkor még csak 15–12-es volt. Aztán jöttek a veszprémi szélsők pillanatai, Yanis Lenne, Molnár Robin és Bjarki Már Elísson találataival a szünetre héttel meglépett a favorit. A térfélcserét követően a negyedik szélső, Adam Dopjera is elkezdte szórni a gólokat, a Veszprém átrohant riválisán és 45–26-ra győzött.

Xavier Pascual együttese negyedik bajnokiján is 40 gól felett termelt, legközelebb csütörtök este lép pályára, amikor a BL-ben a lengyel Kielcét fogadja.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Tatabánya55163–136+2710
2. Szeged6411211–173+389
3. Veszprém44174–109+658
4. Győr431131–109+226
5. FTC532177–178–16
6. Komló422121–119+24
7. Budakalász422114–129–154
8. Gyöngyös523137–163–264
9. Balatonfüred5113140–146–63
10. Szigetszentmiklós5113139–155–163
11. Csurgó523137–150–132
12. Budai Farkasok-Rév422111–135–242
13. PLER413110–146–362
14. NEKA41396–113–171

 

 

