Skribek Alen: Nehéz dolgunk lesz, de győzni megyünk Győrbe
Péntek este már meccs lesz az NB I-ben: az ETO FC a ZTE FC-t fogadja. Skribek Alen a Zalaegerszeg előző három bajnokiján egyaránt eredményes volt, s három gólja mellett adott két gólpasszt is. A zalaiak ráadásul jó formában mentek a szünetre, hazai pályán 2–0-ra legyőzték a Diósgyőrt.
„Jó formában érzem magam, nagyszerűen mentek a héten az edzések, remélem, ott folytatom, ahol a válogatott szünet előtt abbahagytam – mondta lapunknak Skribek Alen, a Zalaegerszeg 24 éves támadója, aki hat gólt szerzett az idényben. – Kitűnő csapat az ETO, nehéz mérkőzés vár ránk, de maximálisan felkészültünk. Nem egyszerű győzni az ETO Stadionban, de egyértelműen ez a célunk. Remélhetőleg jó napot fogunk ki, s kiugró teljesítményt fogunk nyújtani. Vélhetően sok szurkoló kísér el minket, nekik is örömet akarunk szerezni.”
A két csapat között hét pont van a tabellán, de csupán két helyezés választja el őket egymástól, győzelemmel a győriek ellépnének, viszont vendégsiker esetén a ZTE közelítene.
„Természetesen ez is ott van a fejünkben, semmi esetre sem szeretnénk leszakadni a felsőháztól. Egy győzelemmel nagyot tudnánk lépni a céljaink felé, s a tabella is jobban nézne ki, ráadásul még inkább eltávolodnánk a kiesőzónától. Nagyon fontos lenne megszereznünk a három pontot.”
Skribek Alen a két csapat augusztusi mérkőzésén tizenegyesből bevette a győriek kapuját, ám Huszár Marcell a hajrában egyenlített, így döntetlennel ért véget az összecsapás. Azóta mindkét csapattal sok minden történt, a Zalaegerszeg az előző négy tétmérkőzésén három győzelmet aratott, úgy tűnik, egyre jobban összekovácsolódik a csapat, s kezd beérni Nuno Campos vezetőedző munkája. És hogy min volt a hangsúly a válogatott szünet alatt?
„Ezúttal inkább a védekezésen, szinte minden meccsen szerzünk gólt, fontos, hogy hátul még stabilabbak legyünk. Sajnos sokszor találtak a kapunkba az ellenfelek, ezen mindenképpen változtatnunk kell. Remélem, már Győrben látható lesz a védekezésünk fejlődése.”
Talán nem túlzás azt mondani, hogy a mérkőzés esélyese az ETO, ugyanis otthon és idegenben is masszív, jó teljesítményt nyújt. Ráadásul a harmadik helytől két, az elsőtől is csak négy pontra van, a válogatott szünet előtt pedig 3–0-ra győzött Újpesten. Skribek Alen a győriekről és a brazil csapattársairól is beszélt.
„Egyénileg kitűnő játékosok alkotják a győri együttest, de igazán csapatként erősek, ezt már tavasszal is láthattuk. Védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtanak, egyik együttesnek sincs könnyű dolga ellenük. A brazil srácok? Egyre jobban összecsiszolódunk. Az angoljuk folyamatosan fejlődik, az öltözőben is egyre aktívabbak, jó úton járunk, s az idő előrehaladtával ez egyre jobb lesz. A pályán eddig is nagyszerűen megértettük egymást, ezt már többször bizonyítottuk, elég a Ferencváros ellen szerzett gólomra gondolni. Jó lenne valami hasonlót bemutatni Győrben is…”
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
November 21., péntek
20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10
|Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.