Skribek Alen: Nehéz dolgunk lesz, de győzni megyünk Győrbe

Péntek este már meccs lesz az NB I-ben: az ETO FC a ZTE FC-t fogadja. Skribek Alen a Zalaegerszeg előző három bajnokiján egyaránt eredményes volt, s három gólja mellett adott két gólpasszt is. A zalaiak ráadásul jó formában mentek a szünetre, hazai pályán 2–0-ra legyőzték a Diósgyőrt.

„Jó formában érzem magam, nagyszerűen mentek a héten az edzések, remélem, ott folytatom, ahol a válogatott szünet előtt abbahagytam – mondta lapunknak Skribek Alen, a Zalaegerszeg 24 éves támadója, aki hat gólt szerzett az idényben. – Kitűnő csapat az ETO, nehéz mérkőzés vár ránk, de maximálisan felkészültünk. Nem egyszerű győzni az ETO Stadionban, de egyértelműen ez a célunk. Remélhetőleg jó napot fogunk ki, s kiugró teljesítményt fogunk nyújtani. Vélhetően sok szurkoló kísér el minket, nekik is örömet akarunk szerezni.”

A két csapat között hét pont van a tabellán, de csupán két helyezés választja el őket egymástól, győzelemmel a győriek ellépnének, viszont vendégsiker esetén a ZTE közelítene.

„Természetesen ez is ott van a fejünkben, semmi esetre sem szeretnénk leszakadni a felsőháztól. Egy győzelemmel nagyot tudnánk lépni a céljaink felé, s a tabella is jobban nézne ki, ráadásul még inkább eltávolodnánk a kiesőzónától. Nagyon fontos lenne megszereznünk a három pontot.”

Skribek Alen a két csapat augusztusi mérkőzésén tizenegyesből bevette a győriek kapuját, ám Huszár Marcell a hajrában egyenlített, így döntetlennel ért véget az összecsapás. Azóta mindkét csapattal sok minden történt, a Zalaegerszeg az előző négy tétmérkőzésén három győzelmet aratott, úgy tűnik, egyre jobban összekovácsolódik a csapat, s kezd beérni Nuno Campos vezetőedző munkája. És hogy min volt a hangsúly a válogatott szünet alatt?

„Ezúttal inkább a védekezésen, szinte minden meccsen szerzünk gólt, fontos, hogy hátul még stabilabbak legyünk. Sajnos sokszor találtak a kapunkba az ellenfelek, ezen mindenképpen változtatnunk kell. Remélem, már Győrben látható lesz a védekezésünk fejlődése.”

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a mérkőzés esélyese az ETO, ugyanis otthon és idegenben is masszív, jó teljesítményt nyújt. Ráadásul a harmadik helytől két, az elsőtől is csak négy pontra van, a válogatott szünet előtt pedig 3–0-ra győzött Újpesten. Skribek Alen a győriekről és a brazil csapattársairól is beszélt.

„Egyénileg kitűnő játékosok alkotják a győri együttest, de igazán csapatként erősek, ezt már tavasszal is láthattuk. Védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtanak, egyik együttesnek sincs könnyű dolga ellenük. A brazil srácok? Egyre jobban összecsiszolódunk. Az angoljuk folyamatosan fejlődik, az öltözőben is egyre aktívabbak, jó úton járunk, s az idő előrehaladtával ez egyre jobb lesz. A pályán eddig is nagyszerűen megértettük egymást, ezt már többször bizonyítottuk, elég a Ferencváros ellen szerzett gólomra gondolni. Jó lenne valami hasonlót bemutatni Győrben is…”