Nemzeti Sportrádió

Skribek Alen: Nehéz dolgunk lesz, de győzni megyünk Győrbe

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.11.21. 08:53
null
Skribek Alen (középen) „érzi a labdát” az ősszel, hat gólnál és két gólpassznál tart a bajnokságban (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
ZTE NB I labdarúgó NB I Skribek Alen Zalaegerszeg
A ZTE FC ősszel legeredményesebb játékosa, Skribek Alen reméli, a jó forma kitart és gólokkal segítheti csapatát pénteken az ETO Stadionban is, ugyanis a Zalaegerszeg Győrbe látogat a labdarúgó NB I 14. fordulójának nyitó mérkőzésén.

Péntek este már meccs lesz az NB I-ben: az ETO FC a ZTE FC-t fogadja. Skribek Alen a Zalaegerszeg előző három bajnokiján egyaránt eredményes volt, s három gólja mellett adott két gólpasszt is. A zalaiak ráadásul jó formában mentek a szünetre, hazai pályán 2–0-ra legyőzték a Diósgyőrt. 

„Jó formában érzem magam, nagyszerűen mentek a héten az edzések, remélem, ott folytatom, ahol a válogatott szünet előtt abbahagytam – mondta lapunknak Skribek Alen, a Zalaegerszeg 24 éves támadója, aki hat gólt szerzett az idényben. – Kitűnő csapat az ETO, nehéz mérkőzés vár ránk, de maximálisan felkészültünk. Nem egyszerű győzni az ETO Stadionban, de egyértelműen ez a célunk. Remélhetőleg jó napot fogunk ki, s kiugró teljesítményt fogunk nyújtani. Vélhetően sok szurkoló kísér el minket, nekik is örömet akarunk szerezni.”

A két csapat között hét pont van a tabellán, de csupán két helyezés választja el őket egymástól, győzelemmel a győriek ellépnének, viszont vendégsiker esetén a ZTE közelítene.

„Természetesen ez is ott van a fejünkben, semmi esetre sem szeretnénk leszakadni a felsőháztól. Egy győzelemmel nagyot tudnánk lépni a céljaink felé, s a tabella is jobban nézne ki, ráadásul még inkább eltávolodnánk a kiesőzónától. Nagyon fontos lenne megszereznünk a három pontot.”

Skribek Alen a két csapat augusztusi mérkőzésén tizenegyesből bevette a győriek kapuját, ám Huszár Marcell a hajrában egyenlített, így döntetlennel ért véget az összecsapás. Azóta mindkét csapattal sok minden történt, a Zalaegerszeg az előző négy tétmérkőzésén három győzelmet aratott, úgy tűnik, egyre jobban összekovácsolódik a csapat, s kezd beérni Nuno Campos vezetőedző munkája. És hogy min volt a hangsúly a válogatott szünet alatt?

„Ezúttal inkább a védekezésen, szinte minden meccsen szerzünk gólt, fontos, hogy hátul még stabilabbak legyünk. Sajnos sokszor találtak a kapunkba az ellenfelek, ezen mindenképpen változtatnunk kell. Remélem, már Győrben látható lesz a védekezésünk fejlődése.”

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a mérkőzés esélyese az ETO, ugyanis otthon és idegenben is masszív, jó teljesítményt nyújt. Ráadásul a harmadik helytől két, az elsőtől is csak négy pontra van, a válogatott szünet előtt pedig 3–0-ra győzött Újpesten. Skribek Alen a győriekről és a brazil csapattársairól is beszélt.

„Egyénileg kitűnő játékosok alkotják a győri együttest, de igazán csapatként erősek, ezt már tavasszal is láthattuk. Védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtanak, egyik együttesnek sincs könnyű dolga ellenük. A brazil srácok? Egyre jobban összecsiszolódunk. Az angoljuk folyamatosan fejlődik, az öltözőben is egyre aktívabbak, jó úton járunk, s az idő előrehaladtával ez egyre jobb lesz. A pályán eddig is nagyszerűen megértettük egymást, ezt már többször bizonyítottuk, elég a Ferencváros ellen szerzett gólomra gondolni. Jó lenne valami hasonlót bemutatni Győrben is…”

Kapcsolódó tartalom

A családjukért is játszanak – rögös út van a ZTE braziljai mögött

Négy fiatal brazil futballista – Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Diego Borges – játszik Zalaegerszegen, mindegyiküknek más a története, de mindannyiukra igaz, hogy rögös út vezetett a ZTE-ig.

Futballvágy – Vincze András jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Cserébe kell a trükk, a laza, brazilos foci.

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
November 21., péntek
20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1

13

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

ZTE NB I labdarúgó NB I Skribek Alen Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Bundesliga-csapatok, Juventus: nagy az érdeklődés Tóth Alex iránt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
1 órája

Varga Ádám: Most kezdődött el igazán az NB I-es karrierem

Labdarúgó NB I
3 órája

A családjukért is játszanak – rögös út van a ZTE braziljai mögött

Labdarúgó NB I
5 órája

Az MLSZ szektorbezárással büntette a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:53

Elfogatóparancsot adtak ki az FTC és a Honvéd korábbi labdarúgója ellen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:54

Jó sorozatban az Atomerőmű, presztízsmeccset nyert a ZTE a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.19. 20:11

A CIES kutatása szerint az NB I a fiataloknak legtöbb lehetőséget adó ligák között

Labdarúgó NB I
2025.11.19. 14:14

Sós Bencének mindig különleges élmény a Loki ellen játszani

Labdarúgó NB I
2025.11.19. 11:27
Ezek is érdekelhetik