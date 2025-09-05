Zsótér Donát a Videotonnál folytatja – hivatalos

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Videoton FC Fehérvárnál péntek délután írhat alá Zsótér Donát, akinek érkezését be is jelentette a klub.

A 29 éves középpályás 2012-ben egy Ligakupa-mérkőzésen már magára húzhatta a székesfehérváriak mezét. Az NB I-ben 285 mérkőzésen 24-szer volt eredményes, szerepelt a Dunaújváros, a Puskás Akadémia, a Bp. Honvéd, az Újpest és a Kecskemét színeiben is.

Az U16-ostól az U21-esig minden korosztályos magyar válogatottban pályára lépett, 2019-ben a felnőtt nemzeti csapat keretébe is meghívót kapott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönbe), Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Varga Roland (Paks), Zsótér Donát (szabadon igazolható, legutóbb Kecskemét)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (Gyirmót FC Győr), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kocsis Dominik (Kozármisleny), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, Botev Plovdiv – Bulgária), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Szerafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny – kölcsönbe)