NS-infó: Zsótér Donát visszatér a Videotonhoz

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a Videotonnál ma (pénteken) délután várják aláírásra a klubnál is nevelkedő, legutóbb a Kecskeméti TE-ben szereplő, 29 éves középpályást, Zsótér Donátot, aki 2016-ig játszott Fehérváron. Ma, kilenc év után visszatérhet a klubhoz a szabadon igazolható játékos.

Zsótér 2023 nyarán igazolt Kecskemétre, ahol az elmúlt idényben 26 bajnokin három gólt és egy gólpasszt jegyzett. Korábban szerepelt a Puskás Akadémiában, az Újpestben és a Honvédban is. A kispestiekkel bajnoki címet szerzett, a lila-fehérekkel Magyar Kupát nyert.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönbe), Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Varga Roland (Paks)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (Gyirmót FC Győr), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kocsis Dominik (Kozármisleny), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, Botev Plovdiv – Bulgária), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Szerafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny – kölcsönbe)