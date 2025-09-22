Nemzeti Sportrádió

Várhidi Péter és Vincze Ottó is munkába áll a harmadosztályú klubnál

2025.09.22. 16:18
Várhidi Péter napi szinten figyelemmel kísérheti a csapatok munkáját, konzultál az edzőkkel, az egyéni képzésekbe besegít, és belső szakmai képzéseket is tart (Fotó: gyirmotfc.hu)
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportját hibátlanul vezető Gyirmót FC Győr hétfőn bejelentette, hogy Polyák Gábor, Szekeres Adrián, Várhidi Péter és Vincze Ottó kapott helyet a klub újonnan alakult fejlesztési és szakmai bizottságában.

Mint a klub beszámolt róla, megalakult a Gyirmót FC Győrnél a fejlesztési és szakmai bizottság, amelynek fő feladata a sportigazgató munkájának támogatásán keresztül a gyirmóti labdarúgás stratégiai döntéseivel, infrastrukturális és szakmai fejlődésével kapcsolatos, megalapozott javaslatok előkészítése.

A négytagú bizottságban országosan ismert, elismert szakemberek kaptak helyet: Várhidi Péter volt szövetségi kapitány, magyar bajnok edző, a bizottság elnöke, Vincze Ottó volt válogatott, magyar bajnok labdarúgó, nagy hazai és  nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező sportvezető, Szekeres Adrián volt U20-as világbajnoki bronzérmes labdarúgó, edző-elemző, illetve Polyák Gábor, a Gyirmót volt labdarúgója, a Gyirmót SE tehetségközpont vezetője, a Bágyogszovát KSE edzője.

„Az elmúlt hónapokban rengeteg munkát végeztünk Horváth Áron ügyvezetővel, Margitai Zoltán cégvezetővel és kollégáinkkal, aminek egy része hétről hétre látszik a pályán, egy része pedig a háttérben zajlott, zajlik – mondta Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója a klub honlapjának. – Természetesen tisztában vagyunk a céljainkkal, a feljutási terveinkkel, amelyeket a jelenben kell elérnünk mindhárom felnőttcsapatunkkal. Idei jelmondatunk – »Vissza a jövőbe!« – tudatában alakítottuk ki a szakmai stábokat, a játékoskereteket, azt gondolom, a tulajdonosoknak, Horváth Ferencnek és Horváth Ernőnek  köszönhetően minden személyi és tárgyi feltétel adott ahhoz, hogy a klub munkatársainak szeme előtt kizárólag a magasabb osztályokba való szereplés elérése lebegjen. Minden szempontból mélyről indultunk, de a sorozatos sikerek után manapság már újra mosolygós emberek járnak edzeni, dolgozni, szurkolni az Alcufer Stadionba.”

„A Weitner Ádám, Koltai Tamás és Polyák Gábor vezette szakmai stábok munkáját minősítő bajnoki menetelések mellett hamarosan jelentős fejlesztésekről is beszámolhatunk, de az is nagyon fontos volt számunkra, hogy minél több tudás érkezzen be a klubba, amely aztán meghatározó lehet a jövő építése kapcsán. Priskin Tamás és Kalmár Zsolt Gyirmótra csábítása már ennek a folyamatnak a része volt, ám rájuk egyelőre még a pályán számítunk. Örülök, büszke vagyok rá viszont, hogy felkérésemet elfogadva olyan szakemberek is csatlakoztak a klubhoz, akik tudásukkal, tapasztalatukkal, kapcsolatukkal, nagyon sokat tehetnek a gyirmóti labdarúgás fejlődéséért – folytatta a sportigazgató, aki a négytagú bizottság tagjainak feladatairól is beszélt. – Várhidi Péter Győrbe költözött a családjával, így napi szinten figyelemmel kísérheti csapataink munkáját, konzultál az edzőinkkel, az egyéni képzésekbe besegít, és belső szakmai képzéseket is tart majd. Vincze Ottónak nagy szerepe lesz a tehetségek felkutatásában, kiválasztásában, menedzselésében, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere van, óriási motivációval vágott bele a feladatba. Szekeres Adrián immáron helyi lakosként és edzőként, az ország egyik elismert futballelemzőjévé nőtte ki magát, válogatott és klubszinten is tevékenykedett az utánpótlásban, de a legújabb fejlesztésű technológiák világában is jártas. Polyák Gábor játékosként és edzőként több évtizede a gyirmóti labdarúgás ikonikus alakja, jelenleg az utánpótlásért felel, ismeri a klubnál folyó munka minden rezdülését.”

 

